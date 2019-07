Ford erwirbt Quantum Signal, um die Entwicklung von selbstfahrenden Fahrzeugen zu beschleunigen

DITROIT, Michigan, USA (ots) -- Ford Motor Company hat das US-Unternehmen Quantum Signal gekauft- Quantum Signal bietet Erfahrung in den Bereichen Robotik undEchtzeitsimulation- Ford möchte mit dem Erwerb die Entwicklung autonomer FahrzeugebeschleunigenSeit der Gründung im Jahr 1999 arbeitet das US-Unternehmen Quantumim Auftrag zahlreicher Kunden an der Spitze der mobilen Robotik.Weitgehend ohne großes öffentliches Aufsehen half Quantum Signal zumBeispiel dem US-Militär bei der Entwicklung einer Software, die esermöglichte, Roboterfahrzeuge aus Tausenden von Kilometern Entfernungfernzusteuern. Zudem errichtete das Unternehmen eineSimulationsumgebung zum Testen autonomer Fahrzeugdesigns.Ford hat die Fortschritte von Quantum Signal stets mit Interessebeobachtet. In den letzten Jahren hat Ford ein Teamhochqualifizierter Experten für Softwareentwicklung, Simulation undkünstliche Intelligenz aus der ganzen Welt zusammengestellt, um dieEntwicklung autonomer Fahrzeuge zu beschleunigen. Dieses Bestrebenwird mit dem Erwerb von Quantum Signal weiter vorangetrieben. Zielist die Nutzung umfangreicher Erfahrung auf dem Gebiet derEchtzeitsimulation sowie den Bereichen der Robotik- undSensoren-Technologie. Das breite Spektrum von Quantum Signal wirdFord bei der Erschließung des Geschäftsfelds der selbstfahrendenFahrzeuge unterstützen, einschließlich Softwareentwicklung undHardware-Prototyping."Quantum Signal hat bereits erfolgreich bei der Realisierung vonmilitärischen Roboter-Programmen mitgewirkt", sagte RandalVisintainer, Chief Technical Officer, Ford Autonomous Vehicles, LLC."Mit dem Know-how des Unternehmens können wir bei Ford nochumfassendere Simulationsumgebungen entwickeln, in denen sich unsereFahrzeuge und unser gesamtes Geschäftsmodell testen lassen, umweitere Leistungsverbesserungen zu erzielen".Quantum Signal hat seinen Firmensitz in einem ehemaligenSchulgebäude in der Stadt Saline im US-Bundesstaat Michigan undverfügt über eine einzigartige Unternehmenskultur, die Ford auchweiterhin beibehalten möchte. Der Erhalt einer erfolgreichenArbeitsumgebung ist Ford schon vor zwei Jahren beim Erwerb vonAnteilen am israelischen Unternehmen SAIPS gelungen, das nach wie vorin Tel Aviv ansässig ist. SAIPS arbeitet eng mit Ford und dem Teamvon Argo AI zusammen und entwickelt mithilfe von künstlicherIntelligenz ein innovatives visuelles Erkennungssystem fürselbstfahrende Autos, mit dem Fahrzeuge oder Fußgänger selbst beiUnwetter und schlechten Lichtverhältnissen identifiziert werdenkönnen.Ein weiteres Kernsystem ermöglicht die vollautomatische,hochauflösende 3D-Kartierung von städtischen Umgebungen. Dies spielteine entscheidende Rolle, damit sich selbstfahrende Fahrzeuge in derrealen Welt orientieren können. Genau wie SAIPS wird Quantum Signaleine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung vonselbstfahrenden Fahrzeugen spielen und gleichzeitig das Engagementvon Ford bei der Förderung der Talente widerspiegeln, die für denzukünftigen Einsatz dieser Technologie unverzichtbar sein werden."Das gesamte Team freut sich auf die Zukunft an der Seite vonFord", sagte Mitchell Rohde, CEO von Quantum Signal. "Ich selbst binin Michigan aufgewachsen und mein Vater, der seinerzeit ein FordT-Model restaurierte, erzählte mir schon als Kind von Henry Ford unddass man als Ingenieur in einem großen Unternehmen viel erreichen unddie Welt ein stückweit besser machen kann"."Alle Ingenieure wollen sinnvolle Arbeit leisten, die einenUnterschied macht", fügte Rohde hinzu. "Jetzt werden wir die Chancebekommen, die Welt direkt zu beeinflussen. Ganz ähnlich wie damals,als Ford die Mobilität mit dem T-Modell erschwinglich machte, gibt esjetzt wieder die Möglichkeit für bedeutende Schritte in RichtungZukunft. Wir können es kaum erwarten, dies zu verwirklichen".Fotos können kostenlos heruntergeladen werden unter:http://ots.de/uwMUraPressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbHTel.: 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell