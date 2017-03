Ford eröffnet neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Ottawa; Verdopplung des Konnektivitäts-Teams und Investition von 500 Millionen kanadischen Dollar

Ottawa (Ontario), Kanada (ots) -- Ford wird in Ottawa ein neues Research and Engineering Centerspeziell zur Entwicklung von Konnektivität eröffnen- Mehr als 400 Ingenieure werden in Kanada und den VereinigtenStaaten eingestellt, um die Entwicklung von Konnektivität zubeschleunigen- Die Investition von 500 Millionen kanadischen Dollar für dasneue Research and Engineering Center erfolgt im Rahmen einerGesamtinvestition von 1,2 Milliarden kanadischen Dollar anFord-Standorten in KanadaAm Unternehmensstandort in der kanadischen Hauptstadt Ottawainvestiert Ford die Summe von 500 Millionen kanadischen Dollar in einneues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dieses neue Research andEngineering Center soll der Erforschung und Entwicklung vonKonnektivität (Hardware und Software) dienen. Insgesamt werden beiFord in Kanada und den Vereinigten Staaten mehr als 400 Ingenieureeingestellt, um die Entwicklung von Konnektivität zu beschleunigen.Rund 300 der Ingenieure werden alleine in Kanada eingesetzt, wo siedie Personalstärke des bereits bestehenden Konnektivitäts-Teams mehrals verdoppeln. Durch die Investition verspricht sich Ford mit Blickauf Konnektivität eine raschere Nutzung von Potenzialen und einenweiteren Vorsprung auf diesem immer bedeutender werdendenTechnologiefeld."Konnektivität ist eine elementare Komponente der zukünftigenMobilität", sagte Raj Nair, Ford Executive Vice President, GlobalProduct Development and Chief Technical Officer. "Wenn es um dieBereitstellung von Informationen zur Verringerung von Verkehrsstausin den Städten geht, indem Fahrzeuge und Infrastruktur miteinanderkommunizieren, dann ist die Konnektivität der Schlüssel dazu. Diesgilt ganz besonders für autonom fahrende Fahrzeuge. Durch dieEinrichtung eines neuen Forschungszentrums und die Einstellung vonzusätzlichen Konnektivitäts-Experten können wir Innovationenschneller vorantreiben, denn genau das erwarten die Verbraucher vonuns".Das neue Research and Engineering Center in Ottawa konzentriertsich auf die Erforschung und Entwicklung von Infotainment, derdrahtlosen Internetanbindung von Fahrzeugen, Gateway-Modulen,Fahrerassistenzfunktionen und autonomen Fahrzeugen. Es wird das ersteForschungszentrum seiner Art in Kanada sein, das sich speziell demKonnektivitäts-Bereich widmen soll. Zusätzliche Einrichtungen vonFord mit ergänzenden Aufgabenbereichen befinden sich in Waterloo undOakville, Ontario, sowie in Cary, North Carolina und Sunrise,Florida. Gemäß einer Studie* von Transparency Market Research wirdder globale Markt für Konnektivität bis zum Jahr 2019 ein geschätztesVolumen von 131 Milliarden US-Dollar erreichen, mit einer jährlichenWachstumsrate von 30 Prozent. Ford ist aktuell führend in diesemMarktumfeld, da Konnektivität in verschiedenen Weltregionen übermehrere Fahrzeuglinien hinweg angeboten wird, und Ford darüber hinausplant, in den nächsten fünf Jahren 20 Millionen Fahrzeuge mitmodernen Konnektivitäts-Modulen auszustatten."Kanada spielt als Standort eine zunehmend starke Rolle bei derEntwicklung von Ford zu einem Automobil- und Mobilitätsunternehmen",sagte Joe Hinrichs, President of The Americas, Ford Motor Company."Mit unserem Engagement und der Unterstützung durch wichtigestrategische Partner haben wir eine exzellente Zukunft fürhochqualifizierte und talentierte Mitarbeiter etabliert".Ein Teil der Investition kommt vor Ort der Erforschung vonNachhaltigkeit und Kraftstoffeffizienz zugute. Etwa zur Förderung derEntwicklung von Antriebsstrangtechnologien, alternativen Kraftstoffenund Leichtbau in Windsor sowie zur Förderung von Patent-Entwicklungenbezüglich Industrieemissionen und deren Umwandlung in nutzbareTreibstoffe im "Fumes-to-Fuel"-Research Development Center inOakville.In den vergangenen sechs Monaten hat Ford Investitionen in einerGrößenordnung von insgesamt 1,2 Milliarden kanadischen Dollarangekündigt, darunter eine Investition von 700 Millionen in seineProduktionsstätten. Das Unternehmen verwandelt beispielsweise dasWerk in Windsor in eine hochmoderne Fertigungsanlage für Motoren, dieweltweit in über 100 Länder exportiert werden sollen.* http://ots.de/UjPBzFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Siebitte www.ford.de.Kontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell