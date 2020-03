Ford entwickelt virtuelles Rennfahrzeug gemeinsam mit Gaming-Community (FOTO)

Köln (ots) -- Ford lädt Computerspieler dazu ein, bei der Entwicklung einesvirtuellen Rennwagens mitzuwirken. Es handelt sich um eineeinzigartige Zusammenarbeit zwischen einem Automobilherstellerund der Gaming-Community- Unter dem Projektnamen "Team Fordzilla P1", will Ford daskundenzentrierte Design-Denken des Unternehmens in der digitalenWelt demonstrieren- Ford hat im vergangenen Jahr mit "Fordzilla" erstmals eineigenes E-Sport-Team ins Leben gerufen, um bei Rennspielen mitautomobiler Expertise zu punktenFord bietet autobegeisterten Computerspielern ab sofort die Möglichkeit, an derEntwicklung des ultimativen Rennfahrzeugs mitzuwirken. Der erste virtuelleRennwagen von Ford, der von Grund auf neu entsteht und nicht auf einerbestehenden Baureihe basiert, wird den Autohersteller und die Gaming-Communityauf völlig neue Art und Weise zusammenbringen.Zu den am Design des Autos beteiligten Personen des "Team Fordzilla P1" gehörendie jeweiligen Kapitäne der bereits existierenden fünf Fordzilla-E-Sport-Teamsvon Ford aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. DasDesign-Team von Ford of Europe interessiert sich außerdem für weitere Kontakteinnerhalb der Gaming-Community."Ein Rennwagen ohne Tabus für die virtuelle Welt zu entwickeln, ist derZeitpunkt, an dem die Handschuhe ausgezogen werden und das Design-Team seinerFantasie wirklich freien Lauf lassen kann. Der Input der erfahrenen Gamer istdarüber hinaus entscheidend dafür, dass es das begehrteste Auto zur Auswahl seinwird", sagte Amko Leenarts, Director, Design, Ford of Europe.Insbesondere die Designphase des Projekts stellt eine einzigartigeZusammenarbeit zwischen Ford-Experten und Gamern dar - eine Synergie ausautomobiler Expertise und gelebter Gaming-Erfahrung.Die Designer möchten die gesamte Gaming-Community in den kreativen Prozesseinbeziehen, etwa durch eine Reihe von Twitter-Umfragen, die von @TeamFordzillagepostet werden. Jede Umfrage bezieht sich auf wichtige Design-Attribute,angefangen beim Motor bis hin zur Cockpitform, über deren Gestaltung die Gamermitentscheiden können.Der fortschrittliche, menschenbezogene Design-Ansatz von Ford stellt sicher,dass die Fahrer-Perspektive bei jedem Schritt des Entwicklungsprozessesberücksichtigt wird. Die Arbeit an dem Projekt beginnt diese Woche und kann via@TeamFordzilla auf Twitter- und Instagram-Kanälen verfolgt werden."Wir alle lieben es unsere Traumautos im Rennspiel zu fahren. Aber letztendlichsind das in der Regel bloß Nachbildungen von Fahrzeugen, die es in der realenWelt tatsächlich gibt", sagte Angelo Bülow, Kapitän des deutschenFordzilla-Teams. "Umso spannender wird es sein, zum ersten Mal hinterm Steuerdes künftigen #TeamFordzillaP1 zu sitzen und zu wissen, dass wir als Spielernicht nur zur Entstehung des Fahrzeugs beigetragen haben, sondern dass auchniemand sonst jemals zuvor damit gefahren ist".Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Justine SchreiberFord-Werke GmbH0221/90-17510jschrei5@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4541566OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell