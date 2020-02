Ford entwickelt Emoji-Jacke, um das Verständnis zwischen Fahrrad- und Autofahrern zu verbessern

Köln (ots) -- Ford hat eine Emoji-Jacke in Auftrag gegeben. LED-Lichtzeichenauf der Rückenseite der Jacke könnten Kommunikation im Straßenverkehrfördern- Die experimentelle Jacke ist Teil des "Share the Road"-Programmsvon Ford, das ein besseres Verständnis zwischen Auto- und Radfahrernschaffen möchteZum besseren Verständnis zwischen Fahrrad- und Autofahrern hat Ford eine sogenannte "Emoji-Jacke" in Auftrag gegeben. Diese einzigartige Kreation, dienicht käuflich zu erwerben ist, zeigt auf dem Jackenrücken einfachidentifizierbare Lichtzeichen, die den nachfolgenden Verkehrsteilnehmerndeutlich anzeigen, was die Person auf dem Fahrrad vorhat und wie sie sich fühlt.Die Jacke verfügt auf der Rückenseite über ein LED-Panel mit folgenden Anzeigen:- Drei unterschiedliche Emojis (fröhliches, neutrales odertrauriges Gesicht)- Richtungspfeile (links und rechts)- GefahrensignalDer Radfahrer aktiviert das jeweilige Emoji, die Richtungspfeile und dasGefahrenzeichen mittels einer drahtlosen Fernbedienung, die am Lenker desFahrrads montiert ist.Sehen Sie sich das Video an: https://youtu.be/g756nqX-jUUSeit ihrem Erscheinen vor mehr als 20 Jahren werden Emojis als die erste Sprachebeschrieben, die aus der digitalen Welt geboren wurde. Laut dem ersten "EmojiTrend Report" drücken viele Menschen ihre Emotionen mittlerweile lieber durchEmojis als durch einen direkten Anruf aus.Fahrradfahren liegt voll im Trend. Die Kommunikation mit anderenVerkehrsteilnehmern kann jedoch mitunter schwierig sein, da Radfahrer beimAnzeigen der Richtungsänderung ihre Hände vom Lenker nehmen müssen. Umsowichtiger ist es, dass Autofahrer angemessen auf das Verhalten von Radfahrernreagieren. Immer häufiger kommt es in Städten zu Konflikten zwischen Auto- undFahrradfahrern.Share the RoadDie Ford-Kampagne "Share The Road" zielt darauf ab, das Verständnis zwischen denVerkehrsteilnehmern zu verbessern und unterstreicht die Überzeugung desUnternehmens, dass sicheres Radfahren allen Menschen zugutekommt.Zu diesem Zweck hat Ford eine ganz besondere Virtual-Reality-Erfahrungkonzipiert. Das sogenannte "WheelSwap" ermöglicht Autofahrern und Radfahrern,rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr aus der jeweils anderen Perspektivedurch eine spezielle VR-Brille zu betrachten. Auf diese Weise lassen sichgefährliche Situationen simulieren, die im echten Leben sogar tödlich endenkönnten. Gemäß Angaben der Europäischen Kommission kommen jährlich rund 2.000Radfahrer auf Europas Straßen ums Leben."Wir leben - und fahren - in einer Welt, in der Kommunikation entscheidend ist.Aber allzu oft kommt es zwischen Auto- und Radfahrern nur zum Hupen oder einerunhöflichen Geste", sagte Emmanuel Lubrani, Share The Road, Ford Europa."Radfahrer müssen in der Regel eine Hand vom Lenker nehmen, um zu kommunizieren.Die Emoji-Jacke nutzt ein allgemein verstandenes Kommunikationsmittel, um einenWeg aufzuzeigen, wie Spannungen gelockert werden könnten. So können wir allelernen, die Straße auf freundliche Weise zu teilen"."Emojis sind zu einem integralen Teil der modernen Sprache geworden. Ob Humoroder Sarkasmus, mit Emojis können wir uns schnell und unkompliziertauszudrücken. Diese Jacke, die in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wurde,ermöglicht es den Anwendern, ihre Gefühle zu vermitteln und schafft so einewichtige emotionale Verbindung zwischen ihnen und anderen Verkehrsteilnehmern",sagte Dr. Neil Cohn PhD, Assistant Professor, Department of Communication andCognition, an der niederländischen Universität in Tilburg.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4512841OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell