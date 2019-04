Ford entwickelt Algorithmus zur Ermittlung von vorteilhaften Standorten für die Installation von Ladestationen

Köln (ots) -- Ford entwickelt einen intelligenten Algorithmus, der dievorteilhaftesten Standorte zur Installation von Ladestationenermittelt, um die Nutzung von Elektrofahrzeugen vor allem in Städtenzu unterstützen- Strategischer Ansatz - basierend auf Fahrdaten, die auf einerGesamtstrecke von mehr als einer Million Kilometer gewonnen wurden -soll die Bedenken von Autofahrern hinsichtlich Zeitaufwand undReichweite entkräften- Die Planung von Standorten für zukünftige Ladestationen gehörtzu den dringenden Fragen der städtischen Mobilität, die von Ford imumfassenden Ford City Data Solutions-Bericht untersucht wirdFür viele Menschen und Unternehmen besteht bei der Umstellung aufein batterie-elektrisches Fahrzeug die Sorge, dass Ladestationenoftmals genau dann nicht verfügbar sind, wenn sie gebraucht werden.Ford hat nun ein Konzept entwickelt, das solche Sorgen zerstreuenkönnte: Ein intelligenter Algorithmus identifiziert die günstigstenStandorte für neue Schnellladestationen. Datenwissenschaftler desUnternehmens haben hierfür Fahrdaten, die auf einer Gesamtstrecke vonmehr als einer Million Kilometer gewonnen wurden, in ihreBerechnungen einfließen lassen. Berücksichtigt wurden insbesondereOrte, an denen Fahrzeuge abgestellt und geparkt wurden. DerAlgorithmus orientiert sich am tatsächlichen Einsatz von Fahrzeugenund soll Fahrern von Elektrofahrzeugen dabei helfen, das Aufladen inden Alltag zu integrieren.Nach eingehender Analyse im Großraum London kam das Team zu derSchlussfolgerung, dass es möglich wäre, den Zugang zum mobilen Ladenschon durch den Einsatz einer relativ kleinen Anzahl von strategischsinnvoll positionierten Schnellladestationen deutlich zu verbessern."Unsere Fähigkeit, die riesigen Mengen an gewonnenen Fahrdaten zuanalysieren, kann entscheidend dazu beitragen, die Städte der Zukunftzu entwickeln", sagte John Scott, Projektleiter, City Data Solutions,Ford Smart Mobility. "Ford hat es sich zur Aufgabe gemacht,intelligente Fahrzeuge für eine intelligente Welt zu liefern -einschließlich Elektrofahrzeuge für sauberere und ruhigere Städte.Zudem wollen wir unsere Daten für eine möglichst effizienteInvestition in die notwendige Infrastruktur nutzen".Ford City Data Solutions ReportIm Rahmen des Ford City Data Solutions Report, der im Dezember2018 veröffentlicht wurde, hat Ford 160 Transportfahrzeuge mit einemGerät zur Datenerfassung ausgestattet*. Umfassende Daten wurden mitZustimmung der Teilnehmer gewonnen und ausgewertet. Die Analysebietet Erkenntnisse aus umgerechnet mehr als 15.000Fahrzeug-Einsatztagen. Gefahren wurde mit 160 speziell ausgerüstetenLieferwagen. Die Flotte legte dabei insgesamt mehr als eine MillionKilometer zurück - das entspricht 20 Erdumrundungen - und lieferte500 Millionen Einzeldaten.Datenaufzeichnungen darüber, wohin Fahrzeuge gefahren sind, wo undwie lange sie geparkt wurden, ermöglichen die künftige Integrationvon Ladevorgängen in reguläre Fahrten. Profitieren könnteninsbesondere Unternehmen, deren Fahrer unterwegs mehrmals ihrFahrzeug abstellen, zum Beispiel im Zuge von Auslieferungen. DieserAnsatz ließe sich über London hinaus auch auf weitere Städteausweiten. Daten, die von real eingesetzten Fahrzeugen erfasstwerden, könnten diesen Städten ermöglichen, effektiver zu planen,auch mit Blick auf ihr Infrastrukturbudget. Details zum Ford CityData Solutions Report finden Sie unter:http://citydatareport.fordmedia.eu/Ähnlicher Test mit PHEV-Transportern in LondonZwischen 2017 und 2018 nahmen in London 20 Plug-InHybrid-Varianten (PHEV) des Ford Transit Custom an einem thematischeng verwandten Testprogramm teil. Bei dem Test handelte es sich umein gefördertes Projekt zur Verbesserung der Luftqualität in derverkehrsreichen englischen Hauptstadt. Ein Ergebnis war, dass diegewerblich und kommunal eingesetzten PHEV-Transporter insgesamt zu 35Prozent im reinen Elektromodus unterwegs waren, innerstädtisch stiegder Wert sogar auf 68 Prozent. Während des Versuchs mit einerGesamtlaufleistung von 80.000 Kilometern wurde jedoch kaum Nutzungöffentlicher Ladestationen beobachtet. Fahrzeuge wurden stattdessenentweder in Niederlassungen, in städtischen Depots oder sogar zuHause aufgeladen.Schnellladestationen bieten eine Batterieladung von bis zu 80Prozent in 30 bis 40 Minuten. Mittlerweile gibt es mehr als eineMillion Elektroautos in Europa, und bis 2040 wird davon ausgegangen,dass Elektrofahrzeuge weltweit den Großteil aller Neuwagenverkäufeund ein Drittel aller Flotten ausmachen werden. Allerdings gibt esbereits Bedenken hinsichtlich eines möglichen Defizits bei derBereitstellung von Ladestationen.Erst kürzlich hatte Ford bekannt gegeben, wie Big Data dazubeitragen könnte, Städte sicherer zu machen - indem Datenanalyse zurVorhersage potenzieller Verkehrsunfälle genutzt wird. Darüber hinaushat das Unternehmen vergangene Woche in Amsterdam ein umfangreichesPortfolio an Neufahrzeugen vorgestellt, darunter 16 elektrifizierteModelle vom kleinen Familienauto bis hin zu einem vom Ford Mustanginspirierten Performance-SUV sowie einem batterie-elektrischen FordTransit-Transporter. Und mit der Gründung von IONITY stellt Fordgemeinsam mit weiteren Automobilherstellern die Weichen für denAufbau eines leistungsstarken Schnellladenetzes für Elektrofahrzeugein Europa. Die Errichtung und der Betrieb von insgesamt rund 400Schnellladestationen bis 2020 sind wichtige Schritte, umElektromobilität auch auf Langstrecken zu gewährleisten und damit imMarkt zu etablieren."Elektrifizierung verändert die Art und Weise, wie wir unsereFahrzeuge bewegen und betanken. Das Nachladen von Elektrofahrzeugenunterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Autos, bei denen dasNachfüllen mit Benzin oder Diesel nur fünf Minuten dauert", fügteScott hinzu. "Beim Auffinden zusätzlicher Ladepunkte haben wir dentatsächlichen Einsatz von Fahrzeugen berücksichtigt, um dasLadestationen-Netzwerk künftig den realen Aktivitäten von Autofahrernanzupassen".* Teilnehmer stimmten der Erhebung und Analyse ihrer Daten zu undwurden explizit eingeladen, an dem Forschungsprojekt teilzunehmen.Unabhängige Teilnehmer wurden über einen Drittanbieter für denTestbetrieb angeworben.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell