Ford enthüllt erstes Teaser-Bild eines neuen Elektrofahrzeugs (FOTO)

Köln (ots) -- Das batterie-elektrische Auto wurde vom Ford Mustang inspiriert- Voraussichtliche Reichweite: ca. 480 Kilometer (300 Meilen)- Ford will bis zum Jahr 2022 über elf Milliarden Dollar in dieEntwicklung batteriebetriebener und Hybrid-Fahrzeuge investierenDie Ford Motor Company hat heute das erste Teaser-Bild einesneuen, vom Ford Mustang inspirierten batterie-elektrischen Fahrzeugspräsentiert. Die Markteinführung des neuen Ford Performance-Fahrzeugsist für das Jahr 2020 vorgesehen. Die Reichweite wird voraussichtlichrund 480 Kilometer (300 Meilen) betragen. Bei dem bislang nochnamenlosen Elektroauto handelt sich um das erste Produkt des FordTeam Edison, das eigens für die Entwicklung von Elektrofahrzeugengegründet worden war.Anfang dieses Jahres hatte die Ford Motor Company angekündigt, biszum Jahr 2022 über elf Milliarden US-Dollar in die Entwicklungbatteriebetriebener und Hybrid-Fahrzeuge zu investieren. Ziel ist es,bis zum Jahr 2022 dann 40 Modelle auf die Märkte weltweit zu bringen:16 vollelektrische - wie das nun vorgestellte Performance-Auto -, derRest Hybrid-Fahrzeuge.Aufgabe des bereichsübergreifenden Ford Team Edison mit Sitz inDearborn/Michigan/USA ist die Entwicklung von Elektrofahrzeugen fürdie Weltmärkte. In diesem Zusammenhang werden neue Ideen ausverschiedenen Blickwinkeln betrachtet und gefördert. Auch bei derEntwicklung von Prototypen geht das Ford Team Edison neue Wege. Sogenannte "Low-Fidelity"-Prototypen, die rascher entwickelt werdenkönnen - wenn nötig sogar aus Materialien wie Pappe - ermöglicheneine schnellere Lernkurve und liefern zugleich intuitive undinnovative Designs.Darren Palmer, Global Product Development Director des Ford TeamEdison: "Käufer von Elektrofahrzeugen investieren in die Zukunft.Unser Team ist zu 100 Prozent darauf fokussiert, nicht nur besondersattraktive Fahrzeuge zu liefern, sondern auch die entsprechendeInfrastruktur für Elektrofahrzeuge bereitzustellen, die einwandfreifunktioniert".Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell