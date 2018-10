Ford nach drei Quartalen weiter auf Wachstumskurs

Köln (ots) -- Im Monat September erreicht Ford 15.006 Pkw-Neuzulassungen undeinen Pkw-Marktanteil von 7,5 Prozent. Dies entspricht einerSteigerung von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat- In den ersten drei Quartalen des Jahres verzeichnet Ford 189.326neu zugelassene Pkw und baut seinen Pkw-Marktanteil auf 7,1 Prozentaus- Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Januar bis September)erreicht Ford ein Absatz-Plus von 3,3 Prozent bzw. 6.118 Fahrzeugenund wächst weiterhin stärker als der Branchendurchschnitt- Treiber des Erfolgs sind die Modelle Ford Focus, Fiesta, Kugaund EcoSport, die insbesondere von Privatkunden gekauft wurdenFord bleibt auch nach Abschluss des dritten Quartals aufWachstumskurs in Deutschland: Im September hat der Kölner Herstellerin einem insgesamt sehr deutlich unter dem Vorjahr liegendenGesamtmarkt in Deutschland 15.006 neue Pkw zugelassen und damit einenMarktanteil von 7,5 Prozent erreicht. Dies entspricht einerSteigerung von 1,2 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresmonat.Damit setzt Ford seinen Wachstumskurs in den ersten neun Monatendes Jahres weiter fort. Mit 189.326 neu zugelassenen Pkw steigert derKölner Hersteller seinen Absatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um3,3 Prozent und wächst stärker als die Industrie (+2,4 Prozent). Auchseinen Marktanteil baut Ford nach neun Monaten weiter aus undverbessert sich um 0,1 Prozentpunkte auf nun 7,1 Prozent.Treiber des Erfolgs bei den Pkw-Zulassungen sind vor allem dieFord-Modelle Focus mit 37.411 Zulassungen (+16 %), Fiesta mit 35.317Zulassungen (+25 %), Kuga mit 32.989 Zulassungen (+19 %) und EcoSportmit 15.641 Zulassungen (+74 %).Im für den Kölner Hersteller strategisch wichtigen Geschäft mitleichten und mittleren Nutzfahrzeugen viel die Steigerung nochdeutlicher aus. Hier wurden in den ersten drei Quartalen 36.377Fahrzeuge verkauft und zugelassen. Das entspricht einer Steigerungvon 2.542 Fahrzeugen bzw. 7,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraumdes Vorjahres."Wir setzen unseren Erfolgskurs kontinuierlich fort und steuern imsechsten Jahr in Folge auf ein deutliches Wachstum zu. Dies bestätigtdie Attraktivität unserer Produktpalette und das Engagement unsererFord-Partner. Wir werden diese erfolgreiche Strategie unter meinerFührung weiterverfolgen", betont Hans-Jörg Klein, der zum 1.September die Position des Geschäftsführers Marketing und Verkauf inder Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH übernommen hat.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell