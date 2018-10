Köln (ots) -- Erfolgreicher Start in Recklinghausen/Nordrhein-Westfalen- Freitag, 12., und Samstag, 13. Oktober, in Nohra/Thüringen- Registrierung unter www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de- Zertifiziert durch Deutscher Verkehrssicherheitsrat (DVR) sowiedas europaweite Trainernetzwerk AllegiumNach einem erfolgreichen Start in Nordrhein-Westfalen bringt Fordin der zweiten Oktoberwoche sein kostenloses Fahrsicherheitstraining"Vorfahrt Für Deine Zukunft" nach Thüringen. Das Programm richtetsich speziell an junge Fahrerinnen und Fahrer."Unsere Erwartungen wurden bei weitem übertroffen," freute sichBärbel Lehmkämper, Oberstudienrätin am Berufskolleg Castrop-Rauxel,die mit gleich mehreren Klassen an dem Training in Recklinghausenteilgenommen hatte. "Vor allem da viele Schüler noch kein eigenesAuto haben, war es von Vorteil, dass die Fahrzeuge von Ford gestelltwurden."Und Marian Pilz, Schüler aus Castrop-Rauxel, ergänzte:"Beeindruckt hat mich neben der Funktionsweise von ESP besonders dieTatsache, wie sehr ich unbewusst durch Handy oder auch die Gesprächeder Beifahrer abgelenkt war."Pro Trainingseinheit kümmern sich in Nohra 18 eigens ausgebildeteFahrlehrer um die jungen Teilnehmer. Für das DVR-zertifizierteTraining steht eine Flotte von 15 neuen Ford Fahrzeugen bereit.Teilnehmen kann jeder, der im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis(Klasse B) und mindestens 18 Jahre alt ist.In Deutschland findet das Programm seit Juni 2013 statt underreichte bereits über 2.000 junge Fahrer. 541 junge Menschen wurdenalleine im Jahr 2017 trainiert.Detaillierte Information sowie die Möglichkeit der Registrierunggibt es unter: www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH 0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell