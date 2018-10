Ford bringt 2019 die Turnier-Version des Mondeo Hybrid auf den Markt (FOTO)

Köln (ots) -- Die exklusiv für Europa entwickelte Karosserie-Variante richtetsich vor allem an Privat- und Gewerbekunden, die viel Platz fürihre Ausrüstung benötigen und/oder hohe Nutzlastentransportieren wollen- Die viertürige Mondeo Hybrid Limousine (Stufenheck) bleibtweiterhin im ProgrammFord wird den Mondeo Hybrid auch in der Karosserievariante Turnier(Kombi) auf den Markt bringen. Die bislang bereits erhältlicheviertürige Ford Mondeo Hybrid Limousine (Stufenheck) bleibt weiterhinim Programm (Preis ab 36.550 Euro). Der neue Ford Mondeo HybridTurnier - geplante Markteinführung: erste Jahreshälfte 2019 - wurdeexklusiv für Kunden in Europa entwickelt. Dank seinerKraftstoffeffizienz und der niedrigen CO2-Emissionen stellt diesesFahrzeug eine überzeugende Alternative zu Dieselantrieben dar, ohnedie gewohnte Reichweite eines herkömmlichen Verbrennungsmotorseinzubüßen. Er richtet sich daher vor allem an Privat- undGewerbekunden, die viel Platz für ihre Ausrüstung benötigen und/oderhohe Nutzlasten transportieren wollen. Den Verkaufspreis und dieSpezifikation des Ford Mondeo Hybrid Turnier wird Ford zu einemspäteren Zeitpunkt veröffentlichen. Gleiches gilt für Bilder."Elektrifizierte Antriebe spielen Schlüsselrolle im europäischenFord-Produktangebot""Für viele Kunden ist die Funktionalität eines klassischen Kombiseine wichtige Voraussetzung beim Fahrzeugkauf. Deshalb freuen wiruns, dass diese Fahrer ab dem nächsten Jahr ihre Kraftstoffkostendurch den neuen Ford Mondeo Hybrid Turnier senken können", sagtRoelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford ofEurope. De Waard weiter: "Elektrifizierte Antriebe werden in Zukunfteine Schlüsselrolle für uns spielen. Die Ford Motor Company will dieInvestitionen in Elektroautos deutlich aufstocken. Bis zum Jahr 2022werden wir insgesamt elf Milliarden Dollar für die Entwicklungelektrifizierter Fahrzeuge ausgeben. Insgesamt 40 solcher Modellewollen wir bis dahin auf dem Markt haben, 16 vollelektrische und derRest Hybride, die zusätzlich zum Elektroantrieb einenVerbrennungsmotor an Bord haben".Systemleistung von 138 kW (187 PS)In der aktuellen Ford Mondeo Hybrid Limousine kommen zwei Antriebezum Einsatz: Der 2,0-Liter-Atkinson-Benzinmotor entwickelt eineLeistung von 103 kW (140 PS). Hinzu kommt der Elektroantrieb,gespeist von einer luftgekühlten 1,4 kWh Lithium-Ionen-Batterie, dieunter dem Kofferraumboden untergebracht ist. Die Systemleistungbeträgt insgesamt 138 kW (187 PS).Die Ford Mondeo Hybrid Limousine der aktuellen Generation wählt injeder Fahrsituation den effizientesten Antriebsmodus - also entwederden Hybridmodus oder das rein elektrische Fahren, was insbesondere imStadtverkehr eine besonders hohe Effizienz ermöglicht. DieKraftübertragung erfolgt mittels eines von Ford entwickeltenstufenlosen CVT-Automatikgetriebes. Eine elektro-hydraulischeServolenkung sowie das CVT-Getriebe samt speziell abgestimmterSteuersoftware maximieren den Effizienzgrad des Antriebsstrangs -zumal der Motor keine Nebenaggregate antreiben muss. Stattdessenfunktionieren die Klimaanlage sowie die Kühl- und Vakuumsysteme aufelektrischer Basis.Die Ford Mondeo Hybrid Limousine glänzt mit einem niedrigenKraftstoffverbrauch von 4,8 bis 4,4 l/100 km (kombiniert)* undentsprechend geringen CO2-Emissionen von 108 bis 101 g/km(kombiniert)* was in der CO2-Effizienzklasse zur Einstufung A+ führt.Die Smartgauge-Technologie im Armaturen-Display hilft Autofahrernzudem bei der Überwachung des Kraftstoff- und Energieverbrauchs undsomit bei der Steigerung der Effizienz.Produziert in Valencia/SpanienDer Mondeo Hybrid wird zusammen mit den Benziner- undDieselversionen im hochmodernen Ford-Werk Valencia/Spanienproduziert.* Kraftstoffverbrauch des Ford Mondeo Hybrid (4-türige Limousine):4,2 - 3,8 (innerorts), 4,9 - 4,7 (außerorts), 4,8 - 4,4 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 108 - 101 g/km. CO2-Effizienzklasse: A+.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug undsind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94 EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vomFahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortlicheTreibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.