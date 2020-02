Ford beendet Januar mit solidem Marktanteil bei den PKW

Köln (ots) -- Ford erzielt 7,0 Prozent Marktanteil bei den PKW- 17.335 PKW-Neuzulassungen in Deutschland- Erfolgreichster Januar bei den leichten Nutzfahrzeugen überhaupt(Herstellerangabe)Mit 17.335 Neuzulassungen bei den PKW setzt der Kölner Automobilhersteller seinerfolgreiches Jahr 2019 fort und erzielt einen Marktanteil von 7,0 Prozent.Treiber des Erfolgs waren einmal mehr die beiden in Deutschland produziertenFahrzeuge Ford Focus und Ford Fiesta. Auch die beiden Crossover Ford Kuga undFord EcoSport trugen zu dem guten Ergebnis bei."Nach dem sensationellen Jahresabschluss 2019 waren wir gespannt, wie wir insneue Jahr starten, um möglichst direkt an den Erfolg des Vorjahres anzuknüpfen.Mit den Januar-Verkaufszahlen sind wir sehr zufrieden und haben damit die idealeBasis geschaffen, um mit den Produktneueinführungen der nächsten drei Monateweiteren Volumenzuwachs liefern zu können," betont Hans Jörg Klein,Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH.Nach Angaben der Ford-Werke schob sich besonders der Nutzfahrzeugabsatz imJanuar in den Vordergrund. Mit 4.262 neu registrierten leichten Nutzfahrzeugenverzeichnen die Kölner damit ihr bestes Januar-Ergebnis bei den Zulassungenüberhaupt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbietermit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouisund Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründungim Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4512151OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell