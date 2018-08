Ford auf der Gamescom 2018: Neues Performance-Fahrzeug und ultra-realer 4D-Rennsimulator (FOTO)

Köln (ots) -- Auf der Gamescom wird Ford ein neues Performance-Fahrzeugvorstellen- Besucher des Ford-Stands können ihre Fähigkeiten an einem eigensdafür entwickelten 4D-Rennsimulator unter Beweis stellen- Die Gamescom findet vom 21. bis 25. August in Köln statt; eshandelt sich um die größte Messe für Computer- und Videospiele inEuropaFord stellt auf der Gamescom 2018 ein neues Performance-Fahrzeugvor, das sowohl Fans von leistungsstarken Automobilen als auch Gameransprechen wird. Einen ersten Eindruck erhalten Sie in diesem Video:https://www.youtube.com/watch?v=wrQIpclM0hIDas allererste Fahrzeug, das auf Europas größter Gaming-Messe vom21. bis 25. August in Köln real vorgestellt wird, versprichtmaximalen Spaß sowohl auf der Straße als auch im Gelände. Es wird alswählbarer Bestandteil zu einem Videospiel hinzugefügt werden, das denSpielern ermöglicht, das Fahrzeug auf virtuellen Rennstrecken anseine Grenzen zu bringen. Auf dem Ford-Stand in Halle 8 könnenBesucher ihre fahrerischen Fähigkeiten auf einem speziell für dieGamescom gebauten 4D-Rennsimulator testen. Dabei haben Standbesucherdie Möglichkeit, beim Spielen mit dem 4D-Simulator eine Reise nachGroßbritannien zu gewinnen, um einen Tag mit dem M-Sport Ford WorldRally Team zu verbringen.Mit mehr als 355.000 Besuchern und 919 Ausstellern ist dieGamescom die zentrale Plattform für die europäische Computer- undVideospielindustrie. In den vergangenen Jahren hat Ford auf der Messeeinen Ford Focus RS im speziellen Forza-Look präsentiert sowie einenneuen GUINNESS WORLD RECORDS[TM]-Rekord für den "längstenVideomarathon eines Rennspiels" aufgestellt: Gefahren wurde 48Stunden lang mit einem virtuellen Ford GT auf einer digitalenNachbildung der Rennstrecke von Le Mans. Zu gewinnen gab es einechtes Ford Focus RS-Fahrerlebnis mit dem Rennfahrer Harry Tincknell.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell