Ford auf dem Caravan Salon 2017: Bewährte Freizeitprofis, ein neues Ausstattungspaket und der Euroline als 7-Sitzer (FOTO)

Köln (ots) -- Ford präsentiert sich auf dem Caravan Salon 2017 mit bewährtemPortfolio- Nugget als Freizeitfahrzeug-Flaggschiff bietet neuesAusstattungspaket- Ford Transit: vielseitiges Basisfahrzeug für Aufbauhersteller -auch mit Allradantrieb- Ranger Wildtrak mit Tischer-Absetzkabine- Ford EcoBlue-Dieselmotor für alle Reise- und Freizeitmobile aufBasis des Ford Transit und des Ford Transit Custom- Hohe Akzeptanz des SelectShift-AutomatikgetriebesFord präsentiert sich auf dem Caravan-Salon 2017 in Düsseldorf(25. August bis 3. September 2017, Halle 16, Stand D40) mit seinembewährten und erfolgreichen Portfolio an Freizeit- undMultifunktionsfahrzeugen, die sowohl mit hochattraktivenKomplettausrüstungen als auch als Basisfahrzeug für dieCaravaning-Industrie eine hervorragende Figur abgeben.Das Flaggschiff im Ford-Freizeitmodellangebot ist nach wie vor derNugget*, der immer wieder verbessert seit nunmehr 31 Jahren am Marktist und mit über 14.000 Einheiten zurecht zu den Ikonen unter denKompaktcampern in Deutschland zählt. Daneben bereichern flexibleFord-Freizeitprofis wie der Euroline* und die Business Edition* sowieder Pick-up-Bestseller Ranger - mit der aktuellstenTischer-Absetzkabine - den Ford-Auftritt in Düsseldorf. Abgerundetwird das Bild durch Transit- und Transit Custom-Modelle, die sich alsBasisfahrzeuge für die Camper-Industrie empfehlen.Wichtige Info in der aktuellen Zeit: Sowohl die Ford Transit- undTransit Custom-Modelle mit ihren hochmodernen2,0-Liter-TDCi-EcoBlue-Motoren als auch der Ranger mit dem 2,2-LiterTDCi-Triebwerken verfügen über modernste Abgastechnologien mitSCR-Katalysatoren, wobei die großzügig bemessenen AdBlue-Tanks fürmehrere tausend Kilometer Reichweite ohne Harnstoff-Betankunggarantieren. Und wenn's dann doch soweit ist - derAdBlue-Einfüllstutzen ist jeweils gemeinsam mit demKraftstoff-Einfüllstützen unter der Tankklappe verbaut, was einebequeme und hygienische Nachbetankung ermöglicht.Nugget - der KlassikerZehntausendfach bewährt - und dennoch immer wieder neu erfundenund weiterentwickelt: Die 2013 vorgestellte, aktuelle Version desNugget*, die wieder in enger Zusammenarbeit mit der Westfalen MobilGmbH (Rheda-Wiedenbrück) entwickelt wurde, basiert auf derTrend-Version des aktuellen Ford Transit Custom Kombi.Der Nugget ist mit der hochmodernen Ford EcoBlue Euro6-Dieselmotorengeneration bestellbar, die in drei Leistungsstufenlieferbar ist: der Basismotor mit 77 kW (105 PS) und einem Drehmomentvon 360 Nm, die mittlere Version mit 96 kW (130 PS) und 385 Nm sowiedie Top-Motorisierung mit 125 kW (170 PS) und einem bulligenDrehmoment von 405 Nm.Als Alternative zum serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe steht fürden Nugget in Kombination mit den 96 kW- und 125 kW-Motorisierungenauch ein SelectShift-Automatikgetriebe mit sechs Gängen zur Wahl.Dieses Getriebe findet überragende Zustimmung bei derNugget-Kundschaft: Aktuell liegt der Automatik-Anteil bei diesemModell bei rund 40%.Nugget: wahlweise mit Hoch- oder mit Aufstelldach - und auf Wunschmit neuem Ausstattungspaket "Köln"Der Nugget ist sowohl mit Hochdach als auch mit Aufstelldachlieferbar: Der große Vorteil der Aufstelldach-Version: Mit einerAußenhöhe von nur 2,06 Metern im geschlossenen Zustand passt dieserFreizeit-Klassiker auch in viele Privatgaragen. Die Hochdach-Variantebietet im Gegenzug ein erweitertes Angebot clever integrierterSchranksysteme und ein noch großzügigeres Raumgefühl.Ganz gleich ob Hochdach oder Aufstelldach: Am schlüssigen undbeliebten Grundkonzept hat sich seit 30 Jahren nichts verändert. Auchbei der aktuellen Nugget-Generation wurde das erfolgreicheZwei-Raum-Konzept beibehalten, also die konsequente Trennung vonWohn- und Küchen-/Funktionsbereich. Eine Schiebetür (Beifahrerseite)und eine Heckschwingtür bieten einen komfortablen Zugang zumInnenraum. Unverändert ist der Ford Nugget zudem einer der wenigenechten Fünfsitzer in seiner "Campingbus"-Klasse und bietet auf seinervariablen Sitzbank zwei integrierte Isofix-Halterungen fürKindersitze. Besonders aber profitiert die Ford Nugget-Baureihe vonihrer Auslegung als Großraum-Pkw - Handling, Fahrkomfort undGeräuschdämmung orientieren sich somit am Limousinen-Niveau.Für besonderen Reisekomfort sorgt das neue Ausstattungspaket"Köln", das zum diesjährigen Caravan-Salon erstmals verfügbar wird:dieses Paket bietet neben einer ausfahrbaren Markise über derSchiebetür auch einen schwenkbaren Heck-Fahrradhalter für bis zu dreiFahrräder und unterstützt so den aktuellen Trend zum City-Camping mitnachhaltiger Mobilität am Zielort. Ein attraktives"Pocket-Taschen-Set" sowie das Logo am Heck des Fahrzeuges nehmengrafisch das Köln-Thema des Nugget-Jubiläumsmodells auf, das auf demCaravan-Salon 2016 anläßlich des 30-jährigen Jubiläums der Baureihevorgestellt wurde - und bei einer Gesamtauflage von 60 Fahrzeugenpraktisch umgehend ausverkauft war.Euroline und Business Edition: zwei Multi-TalenteFord präsentiert auf seinem Stand nicht nur den Nugget*, danebensind auch zwei weitere echte Multi-Talente am Start: der Euroline*,der sich auf dem Caravan Salon 2017 erstmals mit langem Radstand L2präsentiert, und die Business Edition*. Beide Modelle basieren aufdem frontgetriebenen Ford Tourneo Custom.Im Mittelpunkt steht in beiden Fällen der hochflexibleMultifunktionsboden des Ausbaupartners Sortimo, der für die Umrüstungdieser Modelle verantwortlich zeichnet. Das optisch und haptischhochwertige Bodendesign ermöglicht ein besonders leichtgängigesVerschieben der Inneneinrichtung mit feiner Rasterung inFünf-Zentimeter-Schritten. Ebenfalls neu ist in beiden Fällen dieleistungsstärkere Standheizung, die 4 kW leistet und über eineFernbedienung verfügt.Der Euroline - basierend auf der Ausstattungslinie "Trend" -bietet als echtes Multi-Talent einen flexibel gestaltbaren Innenraumfür fünf - oder zukünftig auch für sieben - Personen mit viel Platzfür Alltag, Reise und Freizeit. Die hintere Dreierbank wurde neuentwickelt und kann mit wenigen Handgriffen in ein komfortablesDoppelbett mit topfebener Liegefläche umgebaut werden. Dashochwertige Verdunklungssystem für das Fahrerhaus und denFahrgastraum trägt ebenso zum Übernachtungskomfort bei wie dieserienmäßige Standheizung. Der auf dem Multifunktionsbodenverschiebbar montierte neuentwickelte Multifunktionstisch präsentiertsich nun in Gardemaß und die drehbaren Frontsitze erweitern überdiesdie Nutzungsmöglichkeiten. Abgerundet wird die Ausstattung durchzusätzliche Staufächer, USB- und 12 V-Anschlüsse sowie eine14-Liter-Kühltasche. Für den Euroline ist die aktuelle FordEcoBlue-Dieselmotorengeneration in zwei Leistungsstufen lieferbar:mit 96 kW (130 PS) und mit 125 kW (170 PS). Auf Wunsch steht darüberhinaus für beide Motorisierungen das SelectShift- Automatikgetriebemit sechs Gängen zur Wahl.Die Business Edition legt den Schwerpunkt noch deutlicher auf denEinsatz als hochwertiges und flexibles Business-Fahrzeug. Als Basisdient hier die höchste Ausstattungslinie Titanium), die mit vierbequemen Leder-Komfortsitzen im Fahrgastbereich weiter aufgewertetwurde - ein möglicher Einsatzzweck könnte zum Beispiel der luxuriöseExecutive-Shuttle sein. Die mittleren Sitze sind drehbar montiert undermöglichen zusammen mit dem neuentwickelten verschiebbarenMultifunktionstisch, welcher durch seine extra großen Tischplatteneine optimale Ablagefläche für Laptops, Tablets und Dokumente bietet,eine Konferenzraum-Konfiguration. Darüber hinaus sorgen auch hiereine LED-Innenraumbeleuchtung, zusätzliche Staufächer sowie USB- und12 V-Anschlüsse für eine angenehme Arbeits-Atmosphäre. Die BusinessEdition wird ausschließlich mit der stärksten Leistungsstufe deraktuellen Ford EcoBlue-Dieselmotorengeneration angeboten, nämlich mit125 kW (170 PS). Auch hier ist das SelectShift-Automatikgetriebe mitsechs Gängen optional lieferbar.Flexibel zeigt sich die Business Edition auch beim Thema Räder undReifen: Neben den besonders sportlichen 18-Zöllern wird das Modellserienmäßig mit einem zweiten, winterbereiften Satz Leichtmetallräder(16 Zoll) ausgeliefert. Für den Euroline, der serienmäßig 16 ZollStahlräder aufweist, sind die 18 Zoll-Leichtmetallfelgen optionalbestellbar.Transit Kastenwagen als Basis für Reisemobil-AufbauherstellerFord zeigt auf seinem Stand eine Kastenwagen-Variante aus derflexiblem Transit-Transporter-Familie, die sich als interessanteBasis für die Hersteller von Reisemobil-Innenausbauten empfiehlt:einen Transit Kastenwagen mit Frontantrieb, mittlerem Radstand undHochdach (Ausführung L2 H3), das mit der 125 kW (170 PS)-starkenVersion des Ford EcoBlue-Dieselmotors in Verbindung mit demSelectShift-Automatikgetriebes aufwartet. Dieses Fahrzeug stehtstellvertretend für das vielseitige, auf der Transit-Familiebasierende Angebot von Ford an die Reisemobil-Industrie: Neben denKombi- und Kastenwagen-Varianten steht der Branche vor allem einbreites Portfolio an Fahrgestellen mit unterschiedlichenRahmen-Konfigurationen und -Längen zur Auswahl.Dass sich auch die kompaktere Custom-Baureihe hervorragend alsBasisfahrzeug für die Camper-Industrie eignet, beweisen nicht nurFord-eigenen Umbaulösungen Nugget, Euroline und Business Edition,sondern auch ein Fahrzeug, das auf dem diesjährigen Caravan-Saloneine Premiere in Kontinental-Europa feiert: der Wellhouse FordTerrier aus dem Hause Lunar.Der Kompaktcamper mit Aufstelldach basiert auf dem Ford TransitCustom Trend und hat auf den britischen Inseln bereits zahlreicheAnhänger gefunden.Für die gesamte Ford Transit-Baureihe kommt die hochmoderne FordEcoBlue-Dieselmotorengeneration zum Einsatz, die bei denfrontgetriebenen Versionen auch mit dem FordSelectShift-Automatikgetriebe verfügbar ist, einem besonderskomfortabel schaltenden Sechsgang-Drehmomentwandler-Getriebe,zusätzlich auch mit manueller Schaltfunktion .Der von Ford in Eigenregie entwickelte2,0-Liter-Vierzylinder-Turbodieselmotor vereint optimierteVerbrennungsprozesse mit einer aufwendigen Abgasnachbehandlunginklusive AdBlue-Einspritzung und repräsentiert auch in punctoTurbo-Aufladung und Direkteinspritzung den neuesten Stand derTechnik. Gleichzeitig stieg das Drehmoment im praxisrelevantenunteren Drehzahlbereich (1.250 min-1) um 20 Prozent. Einenwesentlichen Beitrag zur Reisequalität leistet auch die hoheLaufkultur der neuesten Dieselmotorengeneration, die in punctoGeräuschentwicklung nahezu Pkw-Niveau erreicht. So konnte zumBeispiel das Geräuschniveau bei Leerlaufdrehzahl im Vergleich zumVorgängermotor um signifikante 4 dB abgesenkt werden.Die Ford EcoBlue-Dieselmotoren sind in drei Lestungsstufenverfügbar: mit 77 kW (105 PS) und 360 Nm, 96 kW (130 PS) und 385 Nmsowie 125 kW (170 PS) und 405 Nm. Durch die Einführung derEcoBlue-Motoren konnten die Inspektionsintervalle von vormals 50.000auf jetzt bis zu 60.000 km (oder alle zwei Jahre, je nachdem waszuerst eintritt) erweitert werden - da darf die Reise auch mal etwaslänger sein ...Ford Transit mit Allradantrieb - jetzt auch die Basis des neuenKarmann Dexter 4x4Gute Nachrichten gibt es in diesem Zusammenhang auch für Freundedes Allradantriebes: Für den Transit mit den 96 kW (130 PS)- und 125kW (170 PS)-Ford EcoBlue-Motoren steht außer Front- und Heckantriebauch wieder das intelligente Allrad-Antriebssystem zur Verfügung. Einaktuelles Nutzungsbeispiel dieser Antriebskonfiguration präsentiertdie Trigano-Gruppe als Neuheit auf dem Caravan-Salon 2017: Mit demKarmann Dexter 4x4 bietet das Unternehmen einen attraktivenKompaktcamper auf Basis des Ford Transit-Kastenwagen mitAllradantrieb. Mit unter sechs Metern Außenlänge bietet der neueAllradler bis fünf Sitz- und bis zu vier Schlafplätze sowie eineechte Vollausstattung inklusive eines Toilettenraums mit integrierterDusche. Aber das Highlight des Fahrzeuges ist natürlich dasFord-eigenentwickelte Allradantriebssystem: Im "Auto"-Modus schicktdas System - je nach Traktionssituation - bis zu 50% des vorhandenenDrehmoments auf die Vorderräder und verringert so gleichzeitig denSchlupf der Hinterräder auf glatten Fahrbahnoberflächen. Darüberhinaus kann unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit der "AWDLock"-Modus eingeschaltet werden, der in sehr anspruchsvollenFahrsituation wie Tiefschnee oder losem Sand maximale Traktionbietet. So gerüstet bietet der Karmann Dexter 4x4 als Gesamtfahrzeugviel Autonomie und Fahrsicherheit auch abseits der ausgetretenenWege.Ford Ranger mit Tischer-AbsetzkabineEin Genre-Klassiker auf Basis des aktuellen Bestsellers imdeutschen Pick-up-Segment rundet die vielseitige Angebot von Ford aufdem Caravan Salon ab. Der vorgestellte Ford Ranger** Wildtrak mitExtrakabine und variabler Absetzkabine Trail 260 S desAufbauspezialisten Tischer Freizeitmobile (Kreuzwertheim/Bayern) istkompaktes Reisemobil und agiles Basisfahrzeug zugleich. GrößterVorteil: die Kabine lässt sich besonders einfach ab- und aufsetzenund die Ladefläche des Pick-up ist nach dem Absetzen der Kabine vollnutzbar.Innen hat die Kabine viel zu bieten: Bordküche, vier gemütlicheSitzplätze, große Betten, 1,95 Meter Stehhöhe, viele Stauschränke undein Waschraum mit großem, klappbarem Waschbecken sorgen füransprechendes Wohnvergnügen unterwegs.Der Ford Ranger präsentriert sich in Punkto Technik undAusstattung in Bestform - nicht umsonst ist der Ford Ranger seitJahren der meistverkaufte Pick-up in Deutschland und in Europa.Antriebsseitig bietet der Ranger zwei Ausbaustufen des 2,2 Litergroßen TDCi-Dieselmotors mit (130 PS) und 118 kW (160 PS an). Fürmaximale Leistung, fülliges Drehmoment sowie besonders souveränenUmgang mit schweren Anhängelasten steht darüber hinaus derTDCi-Fünfzylinder-Diesel mit 3,2 Liter Hubraum und 147 kW (200 PS)zur Verfügung. Alle Triebwerke verfügen serienmäßig über einStart-Stopp-System sowie eine besonders effizienteAbgasnachbehandlungstechnologie mit SCR-Katalysator undAdBlue-Einspritzung. In Verbindung mit dem zuschaltbarenAllradantrieb mit Geländeuntersetzung, der für die meistenRanger-Versionen verfügbar ist, ergibt sich ein Höchstmaß anflexiblen Einsatzmöglichkeiten: Die geradezu legendäreGeländegänigigkeit des Fahrzeuges wird durch die klassenbesteWattiefe von 80 mm unterstrichen. Je nach Ausführung bietet derRanger Zuladungen von bis zu 1,2 Tonnen und Anhängelasten bis 3,5Tonnen. Drei Karosserievarianten - Einzel-, Extra- und Doppelkabine -sowie vier Ausstattungslinien runden das Bild des flexiblenMultitalentes ab.Der Ford Ranger führt in Deutschland ebenso wie in Europa dieZulassungsstatistiken der heutzutage sehr beliebten Pick-ups an. Soerzielte der Ranger in Deutschland 2016 ein Zulassungsvolumen vonüber 6.700 Einheiten und konnte so zum dritten Mal in Folge das Jahrals Segmentführer abschließen. Auch im laufenden Jahr ist dieserTrend ungebrochen: Mit über 3.700 neuzugelassenen Einheiten konnteder Ranger im ersten Halbjahr seine Segmentführerschaft inDeutschland souverän verteidigen und dabei im Vergleich zum bereitssehr starken Vorjahreszeitraum sein Ergebnis um fast 900 Fahrzeugesteigern.* Kraftstoffverbrauch des Ford Transit Custom Kombi L1 und FordTourneo Custom (Pkw-Zulassung - Basisfahrzeug für die Umbauten"Nugget", "Euroline" und "Business Edition") in l/100 km: 7,7 - 7,1(innerorts), 6,5 - 5,8 (außerorts), 7,1 - 6,3 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 183 - 162 g/km. CO2-Effizienzklasse: B -** Kraftstoffverbrauch des Ford Ranger in l/100 km: 11,4 - 8,0(innerorts), 7,3 - 5,7 (außerorts), 8,8 - 6,6 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 231 - 173 g/kmDie angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweilsgeltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sonderndienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressematerialien finden Sie unter www.media.ford.com. 