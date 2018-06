Ford Werksteam ist heiß auf Le Mans

mid Groß-Gerau – Die Fans können sich schon jetzt freuen: Bei den diesjährigen 24 Stunden von Le Mans geht es so spannend zu wie selten zuvor. Dafür sorgt schon ein schnelles Quartett. Unter den 17 weltbesten Fahrzeugen, die am 16. und 17. Juni in der GTE Pro-Kategorie an den Start gehen, sind alleine vier Ford GT. Für das Werksteam Ford Chip ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.