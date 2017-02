Ford Werkleiterin als MINT Botschafterin 2017 ausgezeichnet

Köln (ots) -- Kerstin Lauer, Ford Werkleiterin in Saarlouis, als MINTBotschafterin ausgezeichnet- Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer überreichte Urkunde- Dank Ford Initiative "FiT - Frauen in technischen Berufen"erreichte der Frauenanteil in der gewerblich-technischen Ausbildungbei Ford fast 20 ProzentKerstin Lauer, Werkleiterin des Ford-Werkes in Saarlouis, wurde amMittwochabend, 8. Februar, offiziell von der Ministerpräsidentin desSaarlandes Annegret Kramp-Karrenbauer sowie von Thomas Sattelberger,Vorstandsvorsitzender "MINT Zukunft schaffen", in der Staatskanzleiin Saarbrücken als MINT Botschafterin 2017 ausgezeichnet.Die Ministerpräsidentin, die gleichzeitig Schirmherrin derInitiative ist, lobte das kontinuierliche Engagement Lauers: "Diegroße Zahl an saarländischen MINT-Botschaftern, zeigt, dass dieMINT-Thematik im Saarland gesellschaftspolitisch von großer Bedeutungist. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gemeinsam mit diesenvielfältigen Aktivitäten gelingen wird, die Attraktivität derMINT-Fächer und -Berufe nachhaltig zu stärken und damit auchwirkungsvoll zur Bekämpfung des Fachkräftemangels im Saarlandbeizutragen," betont die saarländische Ministerpräsidentin bei derUrkundenübergabe.Lauer ergänzt: "Ich freue mich, dass mit dieser Ehrung dieMINT-Berufe wieder in den Vordergrund gerückt werden. Für uns alsAutomobilhersteller sind diese Berufe natürlich immens wichtig. Vorallem aber ist uns wichtig, dass wir Mädchen dafür interessierenkönnen."Den Ford-Werken ist es seit vielen Jahren ein Anliegen, Mädchenund junge Frauen für technische Berufe zu interessieren. Mit dembereits im September 1999 gestarteten Programm "FiT - Frauen intechnischen Berufen" nehmen jährlich rund 600 Mädchen an circa 40Veranstaltungen wie beispielsweise Infotage, Praktika oder auch amSchnupperstudium TryIng teil. Wie erfolgreich diese Initiative ist,lässt sich gut am Frauenanteil ablesen: So konnte der Anteil derweiblichen Auszubildenden in den gewerblich-technischen Berufen vonanfänglich sieben auf heute knapp 20 Prozent gesteigert werden,während er im Bundesdurchschnitt bei den vergleichbaren Berufen beilediglich fünf Prozent liegt.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221/90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell