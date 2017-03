Ford-Umfrage zeigt: Junge Autofahrer begehen mitunter erhebliche Verkehrssünden mit dem Auto der Eltern

Köln (ots) -- Übertretung der Geschwindigkeit, Smartphone am Steuer, Alkohol:Neue Umfrage von Ford beleuchtet Risiken, denen sich junge Fahrer imAuto der Eltern aussetzen- Aufgrund von Erwerbslosigkeit und hohen Mietkosten bleiben jungeMenschen länger zu Hause bei den Eltern wohnen- Eltern übernehmen oftmals Kosten ihrer Kinder - für Wohnen undMobilitätJunge Fahrer nehmen am Steuer der Autos ihrer Eltern hohe Risikenin Kauf, dazu zählen Tempoübertretungen, die Nutzung von Smartphoneswährend der Fahrt oder Alkohol am Steuer. Viele von ihnen fragen ihreEltern nicht einmal nach dem Autoschlüssel.Dies sind die Ergebnisse einer neuen Umfrage, die von Ford inAuftrag gegeben wurde und die Notwendigkeit von diesbezüglichenFahrtrainings* in Europa hervorhebt. Denn Autounfälle sind dieHauptursache für den Tod junger Menschen**.Überwältigende 82 Prozent der befragten jungen Fahrer nutzenzumindest gelegentlich das Familienauto, 39 Prozent haben schon maldas Tempolimit übertreten, 35 Prozent fahren das Auto ohne zu fragenund 27 Prozent nutzen unterwegs ihr Smartphone. Weitere 6 Prozentgaben an, bereits unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein."Nach Hause zu den Eltern zurückzukehren - oder gar nicht erstauszuziehen - kann zu Konflikten zwischen Eltern und Jugendlichenführen, die ja keine mehr Kinder sind", sagte Jim Graham, Manager,Ford Driving Skills for Life. "Junge Erwachsene sehen dasFamilienauto nicht selten als Tor zur Freiheit und als Basis fürsoziale Aktivitäten. Um ihre Sicherheit und die der anderenVerkehrsteilnehmer zu gewährleisten, besonders bei der Nutzung einesstark motorisiertes Autos, muss sichergestellt werden, dass sieverantwortungsvoll fahren".In Europa leben etwa die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen zu Hausebei ihren Eltern***. Oftmals ist finanzieller Druck durchErwerbslosigkeit oder hohe Mieten der Grund, warum junge Erwachsenelänger zu Hause wohnen bleiben****. Insbesondere Hochschulabsolventenkehren im Anschluss an das Studium häufig nach Hause zurück -Experten sprechen vom Phänomen der "Bumerang Generation".Von den Befragten besitzen 74 Prozent tatsächlich ein eigenesAuto, fahren gelegentlich aber immer noch das Familienauto,beispielsweise um Geld zu sparen oder um Freunde zu beeindrucken. Fürdie Eltern kann dies eine erhebliche finanzielle Belastung bedeuten.Ökonomen schätzen, dass ein junger Erwachsener, der zu Hause wohnt,etwa 4.300 Euro jährlich an Mehrkosten für die Eltern bedeutet -inklusive Pkw-Kosten, zusätzlicher Versicherungen, Kraftstoff undReparaturen am Fahrzeug*****.Ford liegt die Sicherheit junger Erwachsener im Straßenverkehrsehr am Herzen. Bereits vor über 13 Jahren wurde in Amerika daskostenlose Programm "Driving Skills for Life" ins Leben gerufen, beidem jungen Erwachsenen ein Sicherheitstraining angeboten wird. Seit2013 ist das Training unter dem Namen "Vorfahrt für Deine Zukunft" inZusammenarbeit mit dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) auch inDeutschland kostenlos buchbar.Detaillierte Informationen zum "Vorfahrt für DeineZukunft"-Sicherheitstraining finden Sie im Internet unter:www.vorfahrt-fuer-deine-zukunft.de* Umfrage von 5.003 jungen Autofahrern im Alter zwischen 17 und 24Jahren, durchgeführt in Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien undGroßbritannien.** http://www.dacota-project.eu/*** http://ots.de/x8636**** https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2014/sdn1411.pdf***** http://ots.de/Wvb8cFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbH0221 / 90-17504umundolf@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell