Ford Trend-Report 2020 identifiziert zunehmende Einsamkeit und Bedürfnis nach Vertrauen

DEARBORN, Michigan, USA (ots) -- Ford veröffentlicht den achten jährlichen Trendbericht desUnternehmens unter dem Titel "Looking Further with Ford - Trends2020"- Themen: Zunehmende Einsamkeit, Unsicherheit und die Bedeutungvon Vertrauen. Der Bericht deckt zudem Gelegenheiten fürUnternehmen und Menschen auf, sich zu verbinden, um Potenzialeauszuschöpfen- 45 Prozent der weltweit befragten Erwachsenen sagen, dass siesich zumindest gelegentlich einsam fühlen, was eine Chance fürUnternehmen und Marken darstellt, bei Kunden ein Gefühl von Bindungzu erzeugen- 58 Prozent der Erwachsenen weltweit sagen, dass sie in punctoKlimawandel mehr Verzweiflung als Hoffnung empfinden, weniger alsdie Hälfte ergreifen jedoch MaßnahmenFord hat im achten Jahr in Folge seinen Trendbericht veröffentlicht. Unter demTitel "Looking Further with Ford - Trends Report 2020" identifiziert der ReportVertrauen als ein wichtiges globales Thema und untersucht, wie Unternehmendieses Vertrauen stärken beziehungsweise zurückgewinnen können. Im Zeitalter derSmartphones fühlen sich Verbraucher trotz permanenter Vernetzung mehr denn jeeinsam - und es fällt ihnen schwerer, Unternehmen und Mitmenschen zu vertrauen.Der globale Bericht befragte dazu mehr als 13.000 Erwachsene in 14 Ländern inNord- und Südamerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten. Er legt nahe, dass dieFähigkeit der Menschen, Gleichaltrigen, Gemeinschaften, gewählten Amtsträgernund Unternehmen zu vertrauen, einen entscheidenden Einfluss auf ihr täglichesLeben hat. Die identifizierten Trends im Überblick:- Einsamkeit: Das Gefühl des Alleinseins ist zu einer Epidemie vonglobalem Ausmaß geworden und besonders bei jungen Menschenverbreitet- 62 Prozent der Personen in der Altersgruppe "Generation Z" fühlensich gemäß der Erhebung regelmäßig einsam, rund 50 Prozent fühlensich oft einsam, mitunter sogar im Beisein anderer Menschen.- Unter der Oberfläche: Das Bedürfnis nach Vertrauen wächst. DieVerbraucher wollen, dass Unternehmen das Richtige tun, aber siemüssen hinter die Kulissen schauen, um dies auch tatsächlichglauben zu können. 67 Prozent der Erwachsenen sind sich weltweiteinig: "Wenn eine Marke mein Vertrauen verliert, gibt es keinZurück mehr."- Richtige Einstellung: Die Kunden fordern Marken auf, von einerproduktbasierten zu einer wertebasierten Denkweise überzugehen.Dies hat jedoch nicht immer Auswirkungen auf ihre Kaufentscheidung:59 Prozent der Erwachsenen weltweit geben an, dass ihnen derKaufkomfort wichtiger ist als die Markenwerte.- Hohe Erwartungen: Mit zunehmendem Internethandel steigen auchdie Erwartungen an Marken. 67 Prozent der Erwachsenen stimmen derAussage zu, dass sie höhere Erwartungen an Marken haben als in derVergangenheit.- Das grüne Paradoxon: Weltweit sorgen sich Verbraucher zunehmendum den Klimawandel, allerdings handeln sie oftmals nichtentsprechend: 64 Prozent der Menschen, die ihr bisheriges Verhaltenin Bezug auf den Klimawandel nicht ändern, geben an, dass siesowieso keinen Einfluss aufs Klima haben.- Identitätsfragen: Die Sprache rund um die menschliche Identitätentwickelt sich weiter, damit auch das Verständnis, dassindividuelle Identitäten sowohl aus sichtbaren als auch ausunsichtbaren Attributen wie etwa Abstammung, Religion und sexuellerIdentität bestehen. Doch nur 67 Prozent der Erwachsenen weltweitsagen, dass sie das Konzept der nichtbinären Geschlechtsidentitätverstehen.- Re-Commerce: Moderne Upcycle-Unternehmen, die gebrauchte Warenverkaufen, liegen weltweit im Trend. Die Re-Commerce-Bewegungspricht anspruchsvolle Käufer an, die früheren Mode-, Elektronik-und Haushaltsartikeln sowie vielen anderen Gütern neues Lebeneinhauchen möchten. 60 Prozent der Erwachsenen sind sich einig:"Ich bin offener für den Kauf gebrauchter Waren als vor fünfJahren"."Die Welt verändert sich zusehends - und ohne das Vertrauen in Institutionen,Marken und Kollegen, auf die man sich verlassen kann, fühlt sich die Mehrheitder Menschen überfordert", sagte Sheryl Connelly, Global Consumer Trends andFuturing Manager, Ford Motor Company. "Die Verbraucher möchten glauben, dassUnternehmen das Richtige tun, aber die Unternehmen müssen ihnen auch einenklaren Grund dafür nennen. Wir bei Ford konzentrieren uns weiterhin auf dieVerbesserung des Lebens der Verbraucher und ihrer Gemeinschaften, damit wirweiterhin eine vertrauensvolle Beziehung pflegen können, die uns gemeinsamvoranbringt."Den vollständigen Trendbericht 2020 finden Sie in englischer Sprache unterhttps://ford.to/38n1fSlPressekontakt:Ute MundolfFord-Werke GmbHTel.: 0221/90-17504umundolf@ford.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6955/4465740OTS: Ford-Werke GmbHOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell