Ford Transit und Transit Custom mit Top-Ergebnissen bei erster Euro NCAP-Bewertung aktiver Sicherheitssysteme

Köln (ots) -- Unabhängige Euro NCAP-Prüforganisation bewertete erstmals die aktiven Sicherheitssysteme der meistverkauften Transporter Europas- Der Ford Transit erhält die Gold-Bewertung, der Transit Custom erobert die Silbermedaille- Im Fokus stand auch die Leistungsfähigkeit autonomer Notbremssysteme, die Kollisionen mit anderen Verkehrsteilnehmern vermeiden sollen - darunter Fußgänger und Radfahrer- Fortschrittliche Fahrer-Assistenzsysteme von Ford helfen, Unfälle zu vermeiden, und minimieren somit für Unternehmen auch die Kosten für Reparaturen und Ausfallzeiten Der Ford Transit und der Ford Transit Custom zählen auch in puncto aktive Sicherheit zu den besten Transportern in Europa. Das ist das Ergebnis des aktuellen Tests der unabhängigen Euro NCAP-Prüforganisation. Diese hatte im Rahmen einer neuen Untersuchung erstmals die Leistungsfähigkeit und Effizienz aktiver Sicherheitssysteme der 19 meistverkauften Nutzfahrzeuge auf dem europäischen Markt analysiert. Euro NCAP bewertete sowohl die Funktionsweise autonomer Notbremssysteme (AEB) bei der Annäherung an andere Fahrzeuge, Radfahrer und Fußgänger als auch Spurhalte-Assistenten sowie Systeme zur Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen."Tag für Tag sind auf Europas Straßen Millionen von Transportern unterwegs. Vor dem Hintergrund der rasch wachsenden Zahl der Internet-Bestellungen nehmen die Auslieferungen in den Innenstädten weiter zu. Aktive Sicherheitssysteme in Nutzfahrzeugen sind daher ein Schlüssel zur Verbesserung der Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer", erklärt Dr. Michiel van Ratingen, Generalsekretär von Euro NCAP. "Ford zählt zu Europas Marktführern bei Nutzfahrzeugen. Das hervorragende Abschneiden des Ford Transit und des Ford Transit Custom bestätigt unser Vertrauen, dass Ford diese Modellfamilie mit modernstem Assistenz-Technologien ausstattet und auf diese Weise mithilft, alle Verkehrsteilnehmer auf Europas Straßen zu schützen."Gold für den Transit, Silber für den Transit CustomDer Ford Transit erhielt für die Vielzahl seiner verfügbaren aktiven Sicherheitssysteme die Gold-Bewertung, den Ford Transit Custom zeichnete Euro NCAP mit der Silbermedaille aus. Ausdrücklich lobte die Prüforganisation dabei das autonome Notbremssystem von Ford und würdigte den Pre Collision-Assist mit Fußgängererkennung als eines der mit Abstand besten Systeme in diesem Fahrzeugsegment.Als einziges Fahrzeug überhaupt erzielte der Ford Transit für sein Verkehrsschild-Erkennungssystem die Maximalwertung von 100 Prozent. Darüber hinaus erklärten die unabhängigen Euro NCAP-Experten auch den Notbrems-Assistenten des Ford Transit zum derzeit besten System für den Schutz von Fahrradfahrern."Für viele Unternehmen hat die Sicherheit ihrer Mitarbeiter sowie der anderen Verkehrsteilnehmer höchste Priorität", betont Stuart Southgate, Direktor Safety Engineering bei Ford Europa. "Wir freuen uns, dass Euro NCAP unsere beiden Baureihen für die Vielzahl der aktiven Sicherheits-Technologien sowie für deren Leistungsfähigkeit auszeichnet. Diese Systeme schützen nicht nur die Insassen, sondern tragen auch dazu bei, die Folgen schwerer Unfälle entweder abzumildern oder sogar ganz zu verhindern. Somit reduzieren diese fortschrittlichen Technologien sowohl die Zahl der Personenschäden als auch die Ausfallzeiten infolge von Unfallreparaturen."Prüfprogramm auf einer TeststreckeBei der Bewertung der aktiven Sicherheits-Ausstattungen legte Euro NCAP für alle 19 getesteten Transporter die gleichen Kriterien zugrunde, um repräsentative Ergebnisse unter realistischen Alltagsbedingungen zu erzielen. Hierzu wurden alle Fahrzeuge mit 50 Prozent ihrer maximal zulässigen Nutzlast beladen und absolvierten anschließend ein Prüfprogramm auf einer Teststrecke. Dabei analysierten die Experten unter anderem, wie gut die jeweiligen Systeme den Fahrer vor gefährlichen Situationen warnen, die durch geparkte Fahrzeuge, langsamere Verkehrsteilnehmer oder ein starkes Bremsmanöver eines vorausfahrenden Autos entstehen können. Die Euro NCAP-Experten simulierten auch ein plötzlich auf die Straße laufendes Kind sowie Fußgänger und Fahrradfahrer, die den Verkehr kreuzen.Ford Transit und Ford Transit Custom überzeugen mit einer Vielzahl fortschrittlicher aktiver Sicherheits- und Fahrer-Assistenztechnologien. Hierzu zählen zum Beispiel die intelligente adaptive Geschwindigkeitsregelung mit Verkehrszeichenerkennung ebenso wie Spurhalte-Assistent, Toter-Winkel-Assistent und der aktive Ein- und Auspark-Assistent.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. 