Ford Transit Custom legt bei Design, Wirtschaftlichkeit und Technologie neue Messlatte für Eintonnen-Transporter (FOTO)

Köln / Frankfurt (ots) -- Ford Transit Custom setzt mit seinem kraftvollen Design, neuemInterieur und der besonders effizienten ECOnetic-Version neueMaßstäbe bei Eintonner-Transportern- Ford EcoBlue TDCi-Motoren - optional mit Automatik - undzukünftige ECOnetic-Variante mit nur 148 g/km CO2 unterstreichensprichwörtliche Wirtschaftlichkeit der Transit-Baureihe- Neue Fahrerkabine mit zahlreichen Ablagen, verbessertem Komfortund Ergonomie sowie Konnektivitätsoptionen wie Ford SYNC 3 oderMyFord Dock- Intelligenter Geschwindigkeitsbegrenzer feiert Premiere imNutzfahrzeugbereich, Toter-Winkel-Assistent mit Cross TrafficAlert erhöht die Sicherheit- Aktueller Transit Custom war 2015 und 2016 Europasmeistgekaufter Transporter im Eintonner-Segment und führtderzeit weiter die Verkaufs-Charts an- Produktion des neuen Transit Custom beginnt Ende 2017,Marktstart Anfang 2018; ab 2019 folgt eine besondersemissionsarme Plug-in-Hybrid-Version (PHEV)Der neue Ford Transit Custom setzt mit seinem markanten Design,einem völlig neu gestalteten Interieur und nochmals verbesserterWirtschaftlichkeit neue Akzente in der Klasse der Transporter biseine Tonne Nutzlast. Das leichte Nutzfahrzeug knüpft konsequent andie Stärken des aktuellen Transit Custom an, der 2015 und 2016 zumgefragtesten Transporter seines Segments in Europa aufgestiegen ist.Auch im laufenden Jahr führt der Transit Custom dieVerkaufs-Hitparade an: Bis inklusive September 2017 wurden europaweitrund 86.400 Exemplare** an Kunden ausgeliefert. Der weiteraufgewertete Nachfolger des Bestsellers kann in Europa bereits seitSeptember bestellt werden, die ersten neuen Transit Custom rollenAnfang 2018 zu den Kunden.Die nächste Generation der Nutzfahrzeug-Ikone wurde in allenBereichen umfassend überarbeitet. Das Herz des neuen Transit Customist der hochmoderne Ford EcoBlue-Turbodiesel mit 2,0 Liter Hubraum*.In der Kastenwagen-Version steht dieses Aggregat auch als nochmalseffizientere ECOnetic-Variante zur Wahl, die mit einem besondersgeringen Kraftstoffbedarf und CO2-Emissionen von lediglich 148 g/km1brilliert.Weitere Neuerungen: Die Frontansicht des Transporters wird von demcharakteristischen Kühlergrill geprägt, dessen drei Streben denkraftvollen Auftritt des Eintonners unterstreichen. Den Innenraum desTransit Custom hat Ford noch konsequenter auf die Nutzung als mobilesBüro abgestimmt. So weist die völlig neu entwickelte Fahrerkabine dieumfangreichsten Ablagemöglichkeiten dieser Klasse auf, bietet einnoch höheres Maß an Komfort und Ergonomie. Er ist mit einfach zubedienenden Konnektivitätsoptionen auch in puncto digitalerVernetzung voll auf der Höhe der Zeit, denn für den neuen TransitCustom steht das gesamte Spektrum an Systemen vom Kommunikations- undEntertainmentsystem Ford SYNC 3 bis hin zum MyFord Dock, einemSmartphone-Halter mit Lademöglichkeit, zur Verfügung. Bei denzahlreichen Fahrerassistenzsystemen an Bord gibt es eine weiterePremiere: Als erstes Nutzfahrzeug überhaupt ist der Transit Custommit Intelligentem Geschwindigkeitsbegrenzer erhältlich."Der Transit Custom schreibt seit seinem Debüt eine absoluteErfolgsgeschichte. Die neue Version bringt alles mit, um diesenErfolg noch zu übertreffen", betont Hans Schep, DirektorNutzfahrzeuge bei Ford Europa. "Wir haben sehr genau auf die Wünscheunserer Kunden gehört und bringen deshalb einen Eintonner, der jetztnoch schärfer aussieht, im Betrieb noch wirtschaftlicher ist und jedeMenge clevere Features aufweist."Die neue Generation von Europas beliebtestem Eintonnen-Transporterbildet zugleich die Basis für einen weiteren massivenInnovationsschritt: Eine Plug-in-Hybrid-Version (PHEV) des TransitCustom, die je nach Nutzung rein elektrisch und damit lokalemissionsfrei fährt, ist bereits fest eingeplant. Die Produktion desPHEV läuft voraussichtlich 2019 an.Der Transit Custom PHEV nutzt ein fortschrittliches Hybridsystem,das eine elektrische Reichweite von rund 50 Kilometern ermöglicht.Als Range Extender ist der mehrfach zum "Internationalen Motor desJahres" gewählte Ford EcoBoost-Dreizylinder-Benziner mit 1,0 LiterHubraum an Bord. Noch in diesem Jahr startet in London eingroßangelegter Feldversuch, in dem Flottenbetreiber denHybrid-elektrischen Transporter in der Praxis testen.Bei seinem Marktdebüt Ende 2012 hat der Transit Custom eine neueÄra in der großartigen Historie der Transit-Familie eingeläutet. Ihmfolgten bis heute die Modelle Transit Courier, Transit Connect undTransit. Mit dieser breiten Modellpalette stieg Ford 2015 zurführenden Nutzfahrzeugmarke in Europa auf - eine Position, die dieMarke bis heute verteidigt.Im August diesen Jahres gab Ford bekannt, dass dieFertigungskapazitäten für den Transit, Transit Custom und TourneoCustom wegen der großen Nachfrage weiter ausgebaut werden. Dank einerInvestition von 52 Millionen US-Dollar in das türkische Joint VentureFord Otosan nimmt das Produktionsvolumen im Werk Kocaeli um 40.000auf künftig 330.000 Einheiten pro Jahr zu.Ford EcoBlue TDCi-Motor erstmals mit ECOnetic-AblegerAls Antrieb des neuen Transit Custom dient der hochmoderne2,0-Liter-TDCi-Motor der Ford EcoBlue-Reihe, der für das aktuelleModell seit 2016 angeboten wird. Er steht in drei Leistungsstufen mit77 kW (105 PS)*, 96 kW (130 PS)* und 125 kW (170 PS)* zur Wahl. ImVergleich zu seinem 2,2 Liter großen Vorgänger weist das Aggregat 20Prozent mehr Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen sowie eine um 13Prozent bessere Kraftstoffeffizienz auf - entsprechend positivgestalten sich die Betriebskosten.Für Kunden, die sich in puncto Kraftstoffverbrauch und derWirtschaftlichkeit einen noch größeren Schritt wünschen, bietet Fordden neuen Transit Custom erstmals mit einer ECOnetic-Variante des2,0-Liter-Triebwerks an. Mit einem kombinierten Normverbrauch von 5,7Litern/100 km1 unterbietet dieser Antrieb das effizienteste aktuelleAggregat um sechs Prozent und ist mit Emissionen von nur 148 g/km CO2auch besonders umweltgerecht.Die ECOnetic-Version basiert auf der Leistungsstufe mit 77 kW (105PS)* und steht für den Transit Custom 300 mit kurzem Radstand zurVerfügung. Die nochmalige Effizienzsteigerung erzielt Ford unteranderem durch eine spezielle Kalibrierung, das serienmäßigeStart-Stopp-System, Reifen mit niedrigem Rollwiderstand und den festauf 100 km/h eingestellten, nicht abschaltbarenGeschwindigkeitsbegrenzer.Wie schon die aktuelle Modellgeneration zeichnet sich auch derneue Transit Custom durch seine große Variantenvielfalt aus.Angesichts der immensen Kombinationsmöglichkeiten von zweiRadständen, zwei Dachhöhen, zulässigen Gesamtgewichten von 2,6 bis3,4 Tonnen, Nutzlasten von bis zu 1384 Kilogramm sowie Aufbauten vomKastenwagen über Kombi bis zur Doppelkabine finden gewerbliche Nutzerimmer den für sie idealen Transit Custom.Allen Neuerungen zum Trotz: Viele bewährte Eigenschaften desTransit Custom bleiben unverändert. Das aktuelle Modell hatte sicheinen hervorragenden Ruf als robuster Arbeiter mit vielen praktischenVorzügen erarbeitet. Deshalb gilt auch für den neuen Transit Custom:Er lässt sich so einfach und vielseitig beladen wie kaum ein anderesModell des Segments und weist zu diesem Zweck eine Reihe innovativerFeatures auf. Beispielsweise finden dank der Durchlademöglichkeit derTrennwand auch überlange Gegenstände Platz im Laderaum. Und derintegrierte Dachträger kann, sobald er nicht benötigt wird,eingeklappt werden - das verringert die Durchfahrtshöhe und senkt denLuftwiderstand.Dynamisches Design und ein Cockpit wie ein mobiles BüroDie neu gestaltete Frontansicht des Transit Custom macht auf einenBlick klar, wohin die Reise geht: Sie wirkt dynamisch, kraftvoll undprofessionell. Die Transporter-Baureihe tritt in derselbenFormensprache auf wie die aktuellen Pkw-Modelle von Ford. MarkanteMerkmale sind zum Beispiel der hoch angesetzte Trapez-Kühlergrill unddie betont schmalen Scheinwerfer, die in Verbindung mit dem spezielldesignten LED-Tagfahrlicht für besondere Akzente sorgen. Ab derTrend-Ausstattung sind die Fahrzeuge der Modellreihe optional mitbesonders lichtstarken Xenon-Scheinwerfern erhältlich.Die Einrichtung der Fahrerkabine wurde komplett neu gestaltet.Ausgeprägte horizontale Designelemente betonen ihre Breite. Darineingebettet ist ein Instrumententräger, der die neueInnenraum-Designphilosophie von Ford zeigt, die vor Kurzem im neuenFiesta debütierte. Als ihr auffälligstes Kennzeichen dient dasattraktive, auf den Fahrer ausgerichtete Layout, dessen Formgebungvon elektronischen Geräten wie Smartphones oder Tablets inspiriertwurde.Der neue Instrumententräger besteht aus ebensoberührungssympathischen wie robusten Materialien. Mit zahlreichenpraktischen Features trägt er dazu bei, dass Fahrer das Cockpitwährend eines langen Arbeitstages wie ein rollendes Büro nutzenkönnen. Unter anderem erlaubt die neue Konstruktion desInstrumentenpanels eine Vielzahl praktischer Ablagen mit einemGesamtvolumen von 25 Litern. Dazu gehören drei offene Mulden auf derOberseite mit genügend Platz für Klemmbretter oder Mobilgeräte sowieein großzügiges Handschuhfach, das im unteren, abgeschlossenenBereich sogar Hängeordner im DIN-A4-Format aufnimmt.Heißen Kaffee und kühle Erfrischungen lassen sich im neuenausklappbaren Becherhalter unterhalb des Schalthebels unterbringen.Er ergänzt die aus dem Vorgängermodell bekannten Cupholder und dieZweiliter-Flaschenhalter an beiden Enden des Instrumentenpanels. Auchdie Türverkleidungen gestaltete Ford neu: Drei große Ablagen und derpraktische neue Türgriff, der in die dekorative Verkleidungintegriert ist, erhöhen den Nutzwert.Bei der Überarbeitung der Displays und Steuerelemente standenoptimale Ergonomie und leichte Bedienbarkeit durch den Fahrer imMittelpunkt. Das Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3,die Topversion unter verfügbaren Systemen des neuen Transit Custom,besitzt einen farbigen 8-Zoll-Touchscreen im Tablet-Stil, über dendas per Fingertipp oder Wischgesten gesteuert wird.Alternativ kann der Fahrer SYNC 3 - und damit das Audiosystem, dieNavigation und eingebundene Smartphones - durch einfache,alltagssprachliche Befehle bedienen. Nachdem die Sprachsteuerung übereinen Knopf aktiviert wurde, genügen Sätze wie "Ich möchte tanken","Ich brauche einen Kaffee" oder "Suche eine Adresse", und schon machtdas System nahegelegene Tankstellen, Cafés oder das Ziel für dennächsten Auftrag ausfindig. Das System ist kompatibel mit AppleCarPlay[TM] und Android Auto[TM].Bei Versionen ohne 8- oder 4-Zoll-Multifunktionsdisplay nimmt daszweckmäßige MyFord Dock den Platz in der Mitte desInstrumententrägers ein. MyFord Dock ist die ideale Ablage undLademöglichkeit für Smartphone, MP3-Player oder mobilesNavigationssystem. USB- und 12-Volt-Anschlüsse zum einfachen Aufladenmehrerer Geräte befinden sich in der oberen Ablagemulde direkt vordem Fahrer sowie neben dem Schalthebel.Neu konstruierte Sitze mit überarbeiteter Schaumpolsterung undoptimierter Geometrie erhöhen den Alltagskomfort und geben Fahrer undPassagieren ausgezeichneten Halt. Mit Blick auf höchste Qualität,Haltbarkeit und ästhetische Wirkung wurden die Materialien imInnenraum durchgehend erneuert. Das gilt auch für die Sitzbezüge, diein der Entwicklungsphase den härtesten Abriebtest derFirmengeschichte über sich ergehen lassen mussten.Fortschrittliche Technologien und FahrerassistenzsystemeIm neuen Transit Custom führt Ford eine ganze Reihe hochmodernerFahrerassistenzsysteme neu ein, die sich bereits in Pkw-Modellen derMarke bewährt haben. Das gleiche gilt für die fortschrittlichenSensoren, das Radar und die Kameras, die laufend Informationen überdas Geschehen rund um den Transporter liefern.Als erstes Nutzfahrzeug überhaupt tritt der neue Transit Custommit optionalem Intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer an. Er schütztden Fahrer vor einem unbeabsichtigten Überschreiten des jeweiligenTempolimits - und den damit verbundenen potentiellen Geldbußen odergar Fahrverboten. Das System ermöglicht es, die maximaleFahrgeschwindigkeit auf Basis der Werte zu begrenzen, die dasVerkehrsschild-Erkennungssystem von den entsprechenden Schildernabliest oder aber indem es auf die entsprechenden Daten aus demKartenmaterial des Navigationssystems zugreift. Der Fahrer aktiviertden Intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer am Multifunktionslenkradund stellt eine Höchstgeschwindigkeit ein. Eine Kamera in derWindschutzscheibe erkennt Verkehrszeichen - falls das dort angegebeneTempolimit niedriger ist als der vom Fahrer eingestellte Wert, bremstdie Elektronik das Fahrzeug ab.Die neue Transit Custom-Generation erhält als erster europäischerTransporter von Ford den Toter-Winkel-Assistent mit Cross TrafficAlert. Er vereint zwei Funktionen, die gerade im gewerblichen Einsatzausgesprochen hilfreich sind. So erkennt der Toter-Winkel-Assistentmit dem nach hinten gerichteten Radar, ob sich ein Fahrzeug dem TotenWinkel nähert oder sich für den Fahrer unsichtbar schon dortbefindet. In beiden Fällen weist das System den Fahrer durch einLichtsignal im Außenspiegel der betreffenden Fahrzeugseite auf denVerkehrsteilnehmer hin. Darüber hinaus warnt das erweiterte Systemden Fahrer noch früher, falls sich ein Fahrzeug von hinten miterheblich höherer Geschwindigkeit nähert. Dank neuesterSensor-Technologie scannt das System einen größeren Bereich und istsogar in der Lage, Motorräder im toten Winkel zu entdecken.Der Cross Traffic Alert greift auf dieselben Sensoren zurück. DasSystem aktiviert sich beim Einlegen des Rückwärtsgangs und warnt denFahrer beim Zurücksetzen aus Parklücken vor dem Querverkehr. Nähertsich ein Auto oder Fahrrad, ertönt ein Warnton, zudem erscheinen eineNachricht im Kombiinstrument und ein Warnlicht im Außenspiegel. Damitstellt es einen erheblichen Sicherheitsgewinn dar - gerade fürParkmanöver mit Kastenwagen, aus denen die Sicht zu den Seiten undnach hinten naturgemäß beschränkt ist.Das seit 2016 für den Transit Custom erhältliche NotbremssystemPre-Collision Assist mit Fußgänger-Erkennung erweitert die neueModellgeneration um weitere Sicherheitsfunktionen. Auf Basisderselben hochmodernen Radar- und Kameratechnologie wie im neuen FordFiesta erkennt das System jetzt sogar Fußgänger in der Dunkelheit,sobald sie von den Frontscheinwerfern angestrahlt werden.Darüber hinaus ist der neue Transit Custom mit der ganzenBandbreite aktueller Fahrerassistenzsysteme erhältlich. Das Angebotumfasst Fahrspur-Assistent, Müdigkeitswarner, Fernlicht-Assistent,Driver Alert, Rückfahrkamera, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlageund Seitenwind-Assistent.Als attraktives Komfortmerkmal lässt sich auch die neue Versiondes Transit Custom mit der sanft und verzögerungsfrei ansprechendenSelectShift-Sechsgangautomatik ordern. Zuletzt entschieden sichbereits elf Prozent der Transit Custom-Kunden für diese Option. AlsNeuheit im Eintonner-Segment bietet Ford für die Version Kombi M1außerdem eine Zusatz-Luftfederung für die Hinterachse an. Sie stelltbei den unterschiedlichsten Beladungszuständen stets eine ruhige undkomfortable Straßenlage bei gleichbleibender Bodenfreiheit sicher.Unternehmen, die für ihr Gewerk spezielle Aus- und Anbauten imTransit Custom benötigen, erleichtert Ford die Nachrüstung durch dasneu verfügbare Schnittstellen-Modul. Darüber erhalten AusrüsterZugang zu den Daten der Fahrzeugelektrik. So können elektrischesZubehör und Werkzeuge anhand von Echtzeitdaten des Fahrzeugseffizienter geregelt und gegebenenfalls sogar aus dem Cockpitgesteuert werden.Dynamische Topversion Transit Custom Sport erhält noch schärferenLook Topmodell der neuen Transit Custom-Baureihe ist die 125 kW (170PS) starke Version Sport, die in Deutschland als Kastenwagen LKW inden Nutzlastklassen 290 und 310 angeboten wird. Das Karosseriekit derdynamischen Topversion hat Ford ebenso modifiziert wie ihremarkantesten Kennzeichen: die GT-Streifen auf der Motorhaube. Diecharakteristischen Twin Stripes sind jetzt auch zweifarbig in Schwarzmit orangefarbenen oder silbernen Akzenten erhältlich. Das sportlicheStyling setzt sich in der Fahrerkabine fort. Die tiefschwarzeInnenausstattung erhält durch erhabene Polstereinsätze undSitzseitenwangen aus Leder auffällige Akzente.Umfangreiches Bildmaterial zum neuen Ford Transit Custom findenSie unter http://transitcustom.fordpresskits.com/.* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Transit Custom mitPkw-Zulassung in l/100 km: 7,7 - 7,0 (innerorts), 6,5 - 5,6(außerorts), 7,1 - 6,1 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 183- 159 g/km. CO2-Effizienzklasse: B - A.** Auf Basis von Ford eigenen Verkaufszahlen in den 20 wichtigsteneuropäischen Märkten1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Apple CarPlay[TM] ist ein eingetragenes Warenzeichen der AppleInc. Android[TM] und Android Auto[TM] sind eingetragene Warenzeichenvon Google Inc.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17518ihennen1@ford.comDetlef JenterFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-18745djenter@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell