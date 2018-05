Ford Transit Custom PHEV-Testfahrzeuge in Valencia: Ford erforscht Verbesserung der Luftqualität (FOTO)

Valencia (ots) -- In Zusammenarbeit mit der spanischen Stadt möchte Ford dieVorteile von Plug-in-Hybrid-Transportern für Umwelt und Anwenderbesser verstehen- Die Ford Transit Custom PHEV-Transporter, die aktuell bereits inLondon getestet werden, haben einen fortschrittlichenElektro-Antrieb an Bord - der1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor dient alsRange-ExtenderFord setzt ab November des Jahres für Testzwecke auf den Straßender spanischen Stadt Valencia Ford Transit Custom-Nutzfahrzeuge mitPlug-in Hybridantrieb ein. Das gemeinsame Projekt des Ford SmartMobility-Teams, der Regionalregierung und städtischen Behörden solluntersuchen, wie die Ford Transit Custom PHEV-Flotte (PHEV = Plug-inHybrid Electric Vehicle) auch unter ökonomischen Gesichtspunkten zurLuftreinhaltung beitragen kann. In Valencia wird das Augenmerkhauptsächlich auf den Einsatz von kleinen und mittleren Flottengerichtet sein. Die Fahrzeuge werden mit Telematik-Systemenausgerüstet, um Daten speziell über ihre ökonomische und ökologischeLeistungsfähigkeit sammeln zu können. Ford testet seit Ende 2017bereits in London, wie eine Flotte - ebenfalls bestehend aus FordTransit Custom PHEV-Fahrzeugen - dabei helfen könnte, dieLuftqualität und die Produktivität in Mega-Cities zu verbessern. InLondon werden diese Nutzfahrzeuge von namhaften Unternehmen undBehörden eingesetzt, darunter auch von der Metropolitan Police.Der Präsident der Generalität von Valencia, Ximo Puig, erklärt:"Herausforderungen an Umwelt und Mobilität, mit denen sich Städte wieValencia konfrontiert sehen, können nur durch mutige Innovationenangegangen werden. Wir freuen uns, dass Ford innovative Technologienin die Stadt bringt, die ja bereits seit langer Zeit einProduktions-Standort des Unternehmens ist".Serienproduktion des Ford Transit Custom PHEV für 2019 geplantDer Start der Serienproduktion des Ford Transit Custom PHEV istals Teil des globalen Versprechens von Ford, seinen Kundenerschwingliche und leistungsfähige Elektrofahrzeuge anzubieten, fürdas Jahr 2019 vorgesehen. Der Ford Transit Custom PHEV hat einenfortschrittlichen Elektro-Antrieb an Bord, der auf einenemissionsfreien Betrieb mit einer Reichweite von mehr als 50Kilometern ausgelegt ist. Als Range-Extender nutzt der Ford TransitCustom PHEV den mehrfach preisgekrönten Ford EcoBoost1,0-Liter-Dreiyzlinder-Benzinmotor, der die Fahrzeug-Batterieauflädt, wenn längere Fahrten zwischen den Ladevorgängen anstehen."Wir bei Ford engagieren uns dafür, die Herausforderungen derurbanen Mobilität anzunehmen, Menschen zu bewegen sowie Innovationenund Technologien für den Transport von Gütern und Dienstleistungenbereitzustellen", sagt Steven Armstrong, President and CEO, Ford ofEurope, Middle East & Africa. "Da keine zwei Städte gleich sind, istes wichtig, dass wir das Thema Mobilität aus verschiedenenPerspektiven beleuchten. Unser Forschungsprojekt in Valencia wird unsdabei helfen, ein besseres Verständnis für die Potenziale von kleinenund mittleren elektrifizierten Fahrzeug-Flotten zu erlangen".Elektromobilitäts-Offensive von FordDie Ford Motor Company hat im Januar 2018 angekündigt, ihreInvestitionen in Elektroautos deutlich aufzustocken. Der Konzern willbis zum Jahre 2022 insgesamt elf Milliarden Dollar für dieEntwicklung elektrifizierter Fahrzeuge ausgeben. Insgesamt 40 solcherModelle sollen bis dahin auf die Märkte kommen, darunter 16voll-elektrische Autos, der Rest Hybrid-Fahrzeuge, die zusätzlich zumElektroantrieb einen Verbrennungsmotor haben.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell