Köln (ots) -- Als neue Ausstattungsvariante "Sport" bieten die kompaktenFord-Modelle Transit Courier und Tourneo Courier einunverwechselbares Styling für kleine Unternehmen und Lieferdienstesowie Privatkunden- Die neuen Ausstattungsvarianten überzeugen mit sportlichen16-Zoll-Leichtmetallrädern und attraktiven Außenfarben inklusivekontrastierenden Stoßfänger-Elementen und Spiegelkappen sowie beimTransit Courier mit Sportstreifen- Der Ford Tourneo Courier mit fünf Sitzplätzen verfügt in derAusstattungsvariante "Sport" zudem über getönte Scheiben und weitereAusstattungsdetails- Ford stärkt die Position als meistverkaufte Nutzfahrzeugmarke inEuropa und setzte die Führungsrolle des Gesamtjahres 2016 auch imJanuar 2017 fort- Alleine in Deutschland lag der Marktanteil von Ford im Segmentder leichten Nutzfahrzeuge im Januar 2017 bei 14,5 Prozent - einZuwachs von 2,5 Prozent im Vergleich zum VorjahreszeitraumFord ergänzt die Palette des kompakten Nutzfahrzeugmodells TransitCourier durch die neue Ausstattungsvariante "Sport". Das Modellbietet Unternehmen und Lieferdiensten einen sehr kompaktenLkw-Kastenwagen mit ebenso dynamischem wie unverwechselbarem Styling.Die neue, sportliche Ausstattungsvariante überzeugt mit attraktivenAußenfarben inklusive kontrastierenden Sportstreifen, die über dasgesamte Fahrzeug reichen und ebenfalls farblich herausgehobenenStoßfänger-Elementen und Spiegelkappen. Darüber hinaus verfügt derneue Transit Courier Sport über attraktive 16-Zoll-Leichtmetallräderin Magnetic Grau-Metallic. Im Innenraum sorgen Teilleder-Sportsitzeund ein perforiertes Lederlenkrad zusammen mit roten Ziernähten anSitzen, Lenkrad und Schalthebelmanschette für ein sportlichesFahrgefühl. Die neue Ausstattungsvariante "Sport" ist ab sofort inallen europäischen Märkten bestellbar."Der Ford Transit Courier Sport überzeugt als kleiner Lieferwagenmit einem großen Auftritt", sagte Hans Schep, General Manager,Commercial Vehicles, Ford of Europe. "Er kombiniert dynamischen Lookmit niedrigen Betriebskosten und hoher Praktikabilität." Der FordTransit Courier wurde im Jahr 2014 als kleinstes Mitglied der FordTransit-Produktfamilie eingeführt und hat in seinem Segment mitfortschrittlichen Diesel- und Benzinmotoren neue Maßstäbe für dieKraftstoffeffizienz gesetzt. Die besonderen Vorteile des Ford TransitCourier liegen in seinen kompakten Abmessungen bei einervergleichsweise hohen Nutzlast von bis zu 660 Kilogramm, einLaderaumvolumen von 2,3 Kubikmetern sowie ausreichend Platz für eineStandard-Euro-Palette.Der neue Ford Transit Courier Sport ist Teil eines sportlichausgerichteten Produkt-Updates von Ford-Nutzfahrzeugen, hierzu zählenetwa der Ford Transit Connect Sport oder die Ford Transit CustomSport-Serie mit ihren zahlreichen Ausstattungsoptionen. Eine neuesportliche Ford Transit Custom Black Edition wird diesesProduktportfolio in Kürze ergänzen.Sportliche Variante des Ford Tourneo CourierDer Ford Tourneo Courier ist ebenfalls als Ausstattungsvariante"Sport" erhältlich. Der kompakte Personentransporter glänzt mitseinem dynamischen Look und bietet komfortablen Platz für fünfPersonen sowie üppigen Gepäckraum.Zahlreiche Ausstattungsdetails teilt sich der Tourneo CourierSport mit dem entsprechenden Transit Courier Sport-Modell. Zusätzlichkönnen sich Kunden auf getönte Seiten- und Heckscheiben freuen sowieüber eine Dachreling, die passend zu den sportlichenLeichtmetallrädern in Magnetic Grau-Metallic lackiert ist. DerTourneo Courier Sport ist wahlweise mit dem1,5-Liter-TDCi-Dieselmotor* oder dem 1,0-Liter-EcoBoost-Motor*erhältlich.Ford stärkt Position als meistverkaufte Nutzfahrzeugmarke inEuropa2016 war Ford im zweiten aufeinanderfolgenden Jahr diemeistverkaufte Nutzfahrzeugmarke in Europa. Diese Führungsrolle desGesamtjahres 2016 setzte sich auch im Januar 2017 mit einemRekord-Volumen von insgesamt 25.600 verkauften Einheiten in den'EU20-Märkten'** fort. Damit betrug der Marktanteil imNutzfahrzeug-Segment in diesen europäischen Märkten 14 Prozent.In Deutschland lag der entsprechende Marktanteil gemäß den Angabendes Kraftfahrtbundesamtes im Januar 2017 (3.599 neu zugelasseneFord-Nutzfahrzeuge) sogar mit 14,5 Prozent um 2,5 Prozent höher alsim Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2016 (2.907 neu zugelasseneFord-Nutzfahrzeuge)."Der Rekordstart im Januar 2017 zeigt, dass unsere Dynamik imNutzfahrzeugmarkt spürbar weiter an Fahrt gewinnt", fügte Schephinzu. "Mit einer Kundenauftragsbank, die 20 Prozent stärker ist alsvor sechs Monaten und einigen spannenden Aussichten in Bezug auf diezukünftigen Elektrifizierungspläne des Unternehmens, ist dieNutzfahrzeugsparte von Ford in Europa hervorragend aufgestellt."* Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Courier mit 1,0 l EcoBoostin l/100 km: 6,7 - 6,1 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,3 - 5,1(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 120 - 115 g/km.CO2-Effizienzklasse: C - B.Kraftstoffverbrauch des Ford Tourneo Courier mit 1,5 l TDCi inl/100 km: 4,7 - 4,4 (innerorts), 3,6 - 3,5 (außerorts), 4,0 - 3,8(kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 104 - 99 g/km.CO2-Effizienzklasse: A. Die niedrigeren Werte beziehen sich jeweilsauf Fahrzeuge mit optionalem Start-Stopp-System.Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweilsgeltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sonderndienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 