Ford Transit Connect und Ford Transit Courier mit neuen Motoren (FOTO)

Köln (ots) -- Ford Transit Connect jetzt als 1,5-Liter-EcoBlue-Diesel und als1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benziner mit intelligenterZylindersteuerung verfügbar- Die Motoren entsprechen der Euro 6d-TEMP-Norm- 6-Gang-Schaltgetriebe serienmäßig, auf Wunsch ist ein adaptives8-Gang-Automatikgetriebe lieferbar- Assistenz-Systeme EcoSelect und EcoMode helfen bei derVerbesserung der Kraftstoffeffizienz- Transit Courier: Die weiterentwickelte Baureihe ist - ebenso wieder Transit Connect - ab sofort bei den Ford-Händlernbestellbar. Die Markteinführung beider Modelle ist für dasdritte Quartal 2018 geplantDer Ford Transit Connect und der Ford Transit Courier wurdenumfangreich überarbeitet: Diese beiden leichtenNutzfahrzeug-Baureihen erhalten besonders sparsame Motoren, die nachder Euro 6d-TEMP-Norm eingestuft sind. Bezogen auf den TransitConnect reduzieren diese Triebwerke die Kraftstoffkosten, und damitauch die Betriebskosten für die Betreiber, um bis zu 12 Prozent."Kraftstoffkosten sind für die Fahrzeugbetreiber von entscheidenderBedeutung. Wir haben in fortschrittliche Technologien investiert, umunseren Kunden spürbare Kosteneinsparungen zu ermöglichen", sagt HansSchep, General Manager, Commercial Vehicles, Ford of Europe.Der umfangreich überarbeitete Ford Transit Connect, der zeitgleichmit dem kleineren, ebenfalls verjüngten Schwestermodell Ford TransitCourier im dritten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommt, istTeil einer neuen Produktgeneration, mit der das Unternehmen seinegesamte Nutzfahrzeugpalette in Europa erneuern wird. Die insgesamtvier Nutzfahrzeug-Baureihen von Ford in Europa - Courier, Connect,Custom und Transit - erzielten mit 126.000 verkauften Einheiten inden ersten fünf Monaten des Jahres 2018 einen neuen Absatzrekord inden EU 20-Märkten*.Effiziente Euro 6d-TEMP-MotorenDie hochmodernen Motoren des Ford Transit Connect erfüllen denEuro 6d-TEMP-Emissionsstandard. Bei den Dieseln kommt einAbgas-Nachbehandlungssystem mit SCR-Kat und AdBlue-Einspritzung zumEinsatz, die Benziner haben einen Otto-Partikelfilter an Bord. AlleMotorisierungen sind serienmäßig mit einem Start-Stopp-Systemgekoppelt.Dieselmotor: Der durchzugsstarke 1,5-Liter-EcoBlue-Diesel von Fordwird für den Transit Connect in drei Leistungsstufen angeboten: mit- 55 kW (75 PS) und einem Kraftstoffverbrauch von 5,0 - 4,7 l/100km (kombiniert)** und CO2-Emissionen von 131 - 124 g/km(kombiniert)**- 74 kW (100 PS) und einem Kraftstoffverbrauch von 5,6 - 4,7 l/100km (kombiniert)** und CO2-Emissionen von 146 - 123 g/km(kombiniert)**- 88 kW (120 PS) und einem Kraftstoffverbrauch von 5,4 - 5,0 l/100km (kombiniert)** und CO2-Emissionen von 142 - 130 g/km(kombiniert)**.Diese Werte verdeutlichen, dass zum Beispiel das 88-kW-Fahrzeugeine Kraftstoffverbrauchs-Verbesserung von bis zu 12 Prozent imVergleich zum äquivalenten Vorgängermodell erreicht.Benzinmotor: Für Kunden, die einen Benziner bevorzugen, bietet derneue Ford Transit Connect eine fortschrittliche neue Version desmehrfach preisgekrönten 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Motors mitoptimierten Zylinderköpfen sowie zusätzlich mit verbessertenEinspritz- und Emissionskontroll-Systemen an. Der Motor leistet 74 kW(100 PS).Neu ist, dass für diesen Dreizylinder-Motor erstmals eineintelligente Zylindersteuerung serienmäßig an Bord ist. Das beutet:Wird die volle Motorleistung nicht benötigt, also zum Beispiel imTeillast-Betrieb beim Gleiten mit konstantem Tempo, legt dieElektronik einen Zylinder still. Dies spart Kraftstoff und schont dieUmwelt. Steigt der Bedarf an Motorleistung, nimmt der dritteBrennraum innerhalb von nur 14 Millisekunden die Arbeit wieder auf -dies entspricht der 20-fachen Geschwindigkeit eines Lidschlags. Fürdie Insassen vollziehen sich diese Prozesse dank ausgeklügelterAnti-Vibrationsmaßnahmen praktisch unmerklich.Das Resultat: höhere Kraftstoffeffizienz und geringereCO2-Emissionen. Verbrauch: 6,4 l/100 km (kombiniert)**,CO2-Emissionen: 146 g/km (kombiniert)**. Die Daten von Ford ergebenein Kraftstoffverbesserungspotential von fünf Prozent gegenüber dementsprechenden Vorgängermodell.Das neue 8-Gang-AutomatikgetriebeUnabhängig von der Motorisierung hat der neue Transit Connectserienmäßig ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Kunden, die ein automatischesGetriebe wünschen, können jetzt ein neuentwickeltes8-Gang-Automatikgetriebe von Ford wählen. Es wird für den1,5-Liter-EcoBlue-Dieselmotor mit 74 kW (100 PS) und 88 kW (120 PS)angeboten.Die technischen Besonderheiten dieses Wandler-Getriebes:- Die adaptive Schaltstrategie passt sich dem individuellenFahrstil an und sorgt für optimale Schaltzeitpunkte. Das Systemerkennt zum Beispiel Steigungen und Gefälle sowie anspruchsvolleKurvenstrecken.- Die adaptive Schaltqualitätskontrolle bezieht Fahrzeug- undUmweltdaten ein, um den stets optimalen Kupplungsdruck fürkonstant perfekte Gangwechsel zu errechnen - ebenfalls inAbhängigkeit vom jeweiligen Fahrstil.Zwei Assistenzsysteme zur Steigerung der KraftstoffeffizienzDer Transit Connect wartet mit zwei Assistenzsystemen auf, die denFahrer bei einer möglichst kraftstoffsparenden Fahrweiseunterstützen:- Ford EcoSelect: Das serienmäßige System wird über einen Schalterin der Mittelkonsole betätigt und aktiviert einen Eco-Fahrmodusmit besonders ökonomischer Motor-Kalibrierung.- Ford EcoMode (serienmäßig ab Ausstattungsversion "Trend"): DasSystem wurde entwickelt, um den Fahrer auf der Grundlage einerkontinuierlichen Analyse seines Fahrstils zu einem möglichstsparsamen Fahrverhalten zu motivieren - über die Anzeige imKombi-Instrument liefert das System entsprechendes Feedback.Der variable Kühlerlufteinlass, der sich automatisch schließt, umden Luftwiderstand zu reduzieren, wenn kein Luftstrom zum Kühlerbenötigt wird, zählt jetzt zur Serienausstattung.Zwei Radstände, zwei Karosserie-VariantenDer neue Ford Transit Connect ist so vielseitig wie kaum einanderes Nutzfahrzeug in diesem Segment: Es gibt ihn in zweiRadständen (kurz und lang) sowie in zwei Karosserie-Varianten(Kastenwagen und Kombi). Das Laderaumvolumen beträgt bis zu 3,6 m3(SAE), die Nutzlasten reichen von 319 bis zu 828 Kilogramm.Link auf BilderBilder vom Ford Transit Connect sind über diesen Link abrufbar:http://transitconnect.fordpresskits.com/Ford Transit Courier mit Euro 6-MotorenDer kompakte, ebenfalls gründlich verbesserte Ford Transit Courierverfügt, wie der größere Ford Transit Connect, nun ebenfalls überüberarbeitete Euro 6d-TEMP-Motoren.Den Kunden steht der kraftstoffsparende 1,5-Liter-TDCi-Diesel vonFord mit 55 kW (75 PS) oder mit 74 kW (100 PS) mit einemKraftstoffverbrauch von 4,5 - 4,3 l/100 km (kombiniert)** undCO2-Emissionen von 117 - 112 g/km (kombiniert)** zur Verfügung.Ebenfalls im Programm ist darüber hinaus der1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor mit 74 kW (100 PS) undeinem Kraftstoffverbrauch von 5,8 - 5,3 l/100 km (kombiniert)**, wasCO2-Emissionen von 131 - 119 g/km (kombiniert)** entspricht.Das neue 6-Gang-Schaltgetriebe von Ford ersetzt das bisherigeGetriebe mit fünf Gängen. Für besonders niedrige Betriebskosten wirdfür Dieselmodelle serienmäßig ein neues Kraftstoffeffizienz-Paketangeboten - für optimierte Aerodynamik inklusive des variablenKühlerlufteinlasses.Der neue Transit Courier bietet eine Nutzlast von 500 bis 550 kg,ein Laderaumvolumen von bis zu 2,3 m3 und ist in zweiKarosserievarianten (Kastenwagen und Kombi) bestellbar. Neu ist eine"Limited"-Variante für den Transit Courier Kastenwagen - alsAlternative zum dynamischen "Sport"-Modell.Link auf BilderBilder vom Ford Transit Courier sind über diesen Link abrufbar:http://transitcourier.fordpresskits.com/* Ford of Europe zählt zu den 'EU 20'-Märkten die 20 europäischenMärkte, in denen das Unternehmen durch nationaleVerkaufsorganisationen vertreten ist. Es sind dies Belgien, Dänemark,Deutschland Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien,Irland, Italien, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen,Portugal, Rumänien, Schweden, Spanien, die Schweiz, Tschechien undUngarn.** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweilsgeltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sonderndienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.