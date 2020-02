Ford Transit: Aktiver Park-Assistent ermöglicht stressfreie Ein- und Ausparkmanöver

Köln (ots) -- Das auf Wunsch verfügbare System nimmt den Stress beim Ein- undAusparken und hilft dabei, potenzielle Schäden am eigenen sowiean fremden Fahrzeugen zu vermeiden- Das System funktioniert sogar bei Parklücken, die nur 80Zentimeter länger sind als das eigene Fahrzeug- Toter-Winkel-Assistent mit Anhängerfunktion erweitert densensorüberwachten Bereich seitlich hinter dem eigenen Fahrzeugauf bis zu zehn MeterFür den Fahrer eines Transporters kann das Ein- und Ausparken eine echteHerausforderung sein - nicht nur unter Zeitdruck und nicht nur in überlastetenInnenstädten oder auf engen Betriebshöfen. Dellen und Schrammen wirken sichzudem ungünstig auf die Versicherungsprämien aus. Gut zu wissen: Der FordTransit, angesiedelt im Zwei-Tonnen-Nutzlast-Segment, nimmt mitfortschrittlichen Technologien wie dem auf Wunsch verfügbaren AktivenPark-Assistenten mit Ein- und Ausparkfunktion den Rangierstress und hilft dabei,potenzielle Parkrempler am eigenen sowie an fremden Fahrzeugen zu vermeiden.Nach der Aktivierung per Knopfdruck sucht das System eine geeignete Parklücke,die sowohl längs als auch quer zur Fahrtrichtung liegen kann, und steuert dasFahrzeug sicher hinein - und auch wieder heraus. Der Fahrer muss lediglich Gas,Bremse und Ganghebel bedienen.Selbst engste Parklücken sind kein Problem: Der Aktive Park-Assistent mit Ein-und Ausparkfunktion funktioniert sogar bei Parklücken oder Ladebuchten, die nur80 Zentimeter länger sind als das eigene Fahrzeug. Das System basiert unteranderem auf 12 Ultraschallsensoren, die rund um das Fahrzeug verteilt sind. Eskann den Transporter selbst dann einparken, wenn keine Bordsteinkante vorhandenist, indem es sich an anderen geparkten Fahrzeugen orientiert - diesfunktioniert auch beim Ein- und Ausparken an Steigungen.Dies ist der Link auf ein entsprechendes YouTube-Video:https://youtu.be/BtzT5gdvP2sWeitere neue Fahrer-Assistenzfunktionen des Ford Transit, die speziell beimRangieren und beim Parken im Stadtverkehr die Sicherheit verbessern und dieStressbelastung des Fahrers verringern können, umfassen- Front- und Rückfahrkameras mit 180-Grad-Sichtfeld, die dasAusparken aus schwer einsehbaren Ein- und Ausfahrten sowie dasRückwärtsfahren erleichtern,- eine hoch positionierte Rückfahrkamera, die auch dann eine guteSicht nach hinten ermöglicht, wenn beim Rangieren zum Be- undEntladen die Hecktüren offen stehen,- ein Park-Pilot-System mit zusätzlichen seitlichen Sensoren.Toter-Winkel-Assistent und Cross Traffic AlertMit der Einführung der elektro-mechanischen EPAS-Servolenkung in dieTransit-Baureihe wurde einem ganzen Bündel von neuen Assistenz-Funktionen derWeg geebnet. Diese Technologien heben die Eigenschaften der Transporter-Ikoneauf ein noch höheres Niveau und erleichtern dem Fahrer die Arbeit. Das Angebotbeinhaltet unter anderem den Toter-Winkel-Assistent mit Anhängerfunktion. DasSystem erweitert den sensorüberwachten Bereich seitlich hinter dem eigenenFahrzeug auf bis zu zehn Meter und kann somit auch Fahrzeuge und Personenerfassen, die sich im toten Winkel neben dem Anhänger befinden. In diesem Fallemacht eine Warnleuchte im jeweiligen Außenspiegel darauf aufmerksam.Der Cross Traffic Alert ist zusätzlich aktiv, sobald das Fahrzeug rückwärtsfährt oder rollt, beispielsweise beim Herausfahren aus einer Einfahrt oder einerParklücke. Wenn das System ein sich näherndes Fahrzeug erkennt, warnt es denFahrer akustisch. Das System wird deaktiviert, sobald der Fahrer denRückwärtsgang verlässt."Vor allem in unseren Innenstädten bedeutet für viele Transporter-Fahrerhäufiges Ein- und Ausparken unter Zeitdruck eine echte Stressbelastung. UnsereTechnologien wie zum Beispiel der Aktive Park-Assistent mit Ein- undAusparkfunktion ermöglichen ein sicheres und stressfreies Rangieren undentlasten somit den Fahrer", sagt Ian Porter, Ford Transit Chief ProgrammeEngineer.Ford Transit auch als EcoBlue-Mild-Hybrid mit 48-Volt-Technologie lieferbarDie innovative 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie von Ford hält erstmals Einzug indas Transit-Segment. Sie steht optional für die front- und heckgetriebenenModelle zur Wahl und ermöglicht im WLTP-Normzyklus gegenüber vergleichbarenEcoBlue-Diesel-Varianten einen Verbrauchs- und Abgasemissions-Vorteil vonzusätzlichen drei Prozent*.Bei der Ford EcoBlue-Mild-Hybrid-Technologie ersetzt ein riemengetriebener BISGStarter-Generator (Belt-driven Integrated Starter/Generator) die konventionelleLichtmaschine. Im Schub-Betrieb sowie beim Verzögern des Fahrzeugs nutzt er diekinetische Energie, um als Generator eine luftgekühlte48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie zu laden. In Beschleunigungsphasen oder auch beinormaler Fahrt arbeitet der BISG als Elektromotor und reinvestiert dengespeicherten Strom zur Entlastung des Dieselmotors. Auf diese Weise senkt erden Kraftstoffverbrauch. 2019: Bester Ford-Nutzfahrzeugabsatz seit 25 JahrenIm vergangenen Jahr erzielte Ford in Europa den besten Nutzfahrzeugabsatz seit25 Jahren - und es war das fünfte Jahr für Ford als Nutzfahrzeugmarke NummerEins1).1) Basierend auf Daten bis Dezember 2019 aus den "EU 20"-Märkten.Ford zählt hierzu die folgenden 20 europäischen Märkte, indenen das Unternehmen durch nationale Verkaufsorganisationenvertreten ist: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, dieNiederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (WorldHarmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP), einem neuen, realistischerenPrüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissoien,typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 hat das WLTP den neuen europäischenFahrzyklus (NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzt. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nachdem NEFZ gemessenen.Die angegebenen Werte dieses Fahrzeugtyps wurden bereits anhand des neuenWLTP-Testzyklus ermittelt und zu Vergleichszwecken zurückgerechnet. Bittebeachten Sie, dass für CO2-Ausstoß-basierte Steuern oder Abgaben seit dem1.September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlageherangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgabenandere Werte als die hier angegebenen gelten.Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nichtBestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und dieCO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzungdes Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten undanderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmunghauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zumoffiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. 