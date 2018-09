"Ford Telematics" und "Ford Data Services": Neue, innovative Konnektivitäts-Lösungen für Flottenbetreiber (FOTO)

Köln / Hannover (ots) -- Ford kündigt auf der IAA für Nutzfahrzeuge in Hannover dieEinführung von zwei neuen Konnektivitäts-Angeboten ab 2019 inEuropa an- "Ford Telematics" unterstützt das Fuhrpark-Management bei derSteigerung der Effektivität und Effizienz- "Ford Data Services" ermöglichen großen Flotten mit eigenen oderexternen Fuhrpark-Managementsystemen den Zugang zu wichtigenFahrzeugdatenFord unterstützt seine Flottenkunden ab dem kommenden Frühjahr mitzwei neuen, innovativen Konnektivitäts-Lösungen: "Ford Telematics"und "Ford Data Services". Diese Angebote erlauben einen nocheffizienteren und kostengünstigeren Einsatz von Firmenfuhrparks undwurden von Ford Commercial Solutions (FCS) entwickelt, erklärte dasUnternehmen auf der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (Halle 13, C 74).Bei der Entwicklung der neuen FCS-Angebote profitierte Ford vom engenErfahrungsaustausch mit Flottenbetreibern aus unterschiedlichenWirtschafts- und Dienstleistungsbereichen, so dass Ford den Kundenklar in den Mittelpunkt des Entwicklungsprozesses rücken konnte.- Ford Telematics bietet den Zugriff auf Daten von eingebundenenFordFahrzeugen und stellt sie über ein intuitiv bedienbaresInternet-Portal nahezu in Echtzeit zur Verfügung. Der Nutzen:Flottenmanager, Fuhrparkbetreiber und ihre Mitarbeiter erhalten einenfundierten Einblick in die Performance der eigenen Firmenwagenflotteund können anhand dieser Informationen zum Beispiel die Einsatzzeitenihrer Fahrzeuge optimieren, unproduktive Stand- und Ausfallzeitenreduzieren sowie die Sicherheit der Fahrer verbessern.- Zugleich hat Ford erkannt, dass insbesondere die Betreibergrößerer Fuhrparks mit eigenen oder zugekauftenFlotten-Managementsystemen arbeiten möchten. Diesem Wunsch entsprichtdas Unternehmen künftig mit den Ford Data Services. Sie nutzen dieVorteile des im Fahrzeug integrierten Modems und ermöglichen externenFuhrpark-Programmen und Telematik-Dienstleistern über eineCloud-Lösung den direkten Zugriff auf Fahrzeugdaten, die bislangausschließlich Ford zur Verfügung standen. Vorteil: Auf diese Weisekönnen die Kunden ihr eigenes Firmenwagen-Management weiterverbessern."Ford Telematics" und "Ford Data Services" starten voraussichtlichim Frühjahr 2019, und zwar zuerst in Deutschland und Großbritannien,bevor weitere europäische Märkte folgen. Beide Angebote werden dannfür alle aktuellen Pkw- und Nutzfahrzeug-Baureihen von Ford zurVerfügung stehen. Ältere Baureihen, die das für die beidenDienstleistungen erforderliche Modem nicht an Bord haben, sollen denZugriff über ein Zusatzgerät erhalten, das Ford als Plug-in-Lösungfür Fahrzeuge ab Modelljahr 2012 neu entwickelt hat."Fuhrparkbetreiber stehen heute unter enormem Druck, da siejederzeit einen zuverlässigen und wirtschaftlichen Betriebsicherstellen müssen", so Dave Phatak, Direktor Ford CommercialSolutions Europa. "Darum haben wir eine ganze Reihe vonKonnektivitäts-Lösungen entwickelt, damit sich unsere Flottenkundenauf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren können: das Geschäft soerfolgreich wie möglich zu betreiben."FCS - ein Unternehmensbereich innerhalb von Ford Smart Mobility"Ford Telematics" und "Ford Data Services" sind die ersten beidenProdukte von Ford Commercial Solutions in Europa, einemUnternehmensbereich innerhalb von Ford Smart Mobility. Die beidenAngebote basieren auf dem neuen Konnektivitäts-Struktur des Konzerns,zu der außer der Konnektivitäts-Technologie der Fahrzeuge auch dieFord Transportation Mobility Cloud und Ford Mobilitäts-Lösungengehören. Ziel ist es, die Kunden zum einen an der kontinuierlichenProdukt-Weiterentwicklung und zum anderen an verbessertemDaten-Know-how teilhaben zu lassen, zu dem bislang nur Ford alsHersteller der Fahrzeuge Zugriff hatte. Hierzu zählt auch der Zugangzu Updates, sobald sie zur Verfügung stehen.Ford Commercial Solutions arbeitet bereits mit zahlreichennordamerikanischen Telematik-Dienstleistern wie etwa Verizon Connectzusammen.Weitere Informationen hält Ford Commercial Solutions aufspeziellen Webseiten für Großbritannien und Deutschland bereit.Link auf IAA-Bilder und weitere IAA-InformationenÜber den nachfolgenden Link sind Bilder und weitere Pressetextezum Thema "Ford auf der IAA Nutzfahrzeuge 2018" abrufbar:http://iaa2018.fordpresskits.comFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Fürweitere Informationen zu den Produkten von Ford besuchen Sie bittewww.ford.dePressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell