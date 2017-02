Ford SUV-Verkaufserfolge dank Millennials? (FOTO)

Köln (ots) -- Ford-Umfrage: "SUV wurden in den vergangenen fünf Jahrensparsamer und umweltfreundlicher" - sagen vier von fünfMillennials (Männer und Frauen zwischen 17 und 34 Jahren)- Etwa ein Viertel aller potenziellen Neuwagenkäufer in dieserAltersgruppe erwägt die Anschaffung eines SUV- Ford hat mit dem EcoSport, dem Kuga und dem Edge in Europaaktuell drei SUV-Baureihen im Programm - Verkäufe legten 2016 inEuropa um 31 Prozent zu- Weitere Modelle werden folgen - so plant Ford für 2020 dieEinführung eines rein batterie-elektrischen CUV mit einerReichweite von fast 500 KilometernVier von fünf jungen Erwachsenen glauben, dass SUV in denvergangenen fünf Jahren sparsamer und umweltfreundlicher gewordensind. Dies ist ein Ergebnis einer von Ford in Auftrag gegebenenaktuellen Studie. Befragt worden waren 5.000 sogenannte "Millennials"- Männer und Frauen im Alter von 17 bis 34 Jahren - in Deutschland,Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien, die ein Autobesitzen oder beabsichtigen, in den nächsten 12 Monaten ein neuesFahrzeug zu erwerben. Ein weiteres Ergebnis dieser Ford-Umfrage:Mittlerweile stehen SUV bei den Millennials hoch im Kurs, etwa einViertel aller potenziellen Neuwagenkäufer in dieser Altersgruppeerwägt die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs. Ford hat sich aufdiese junge Generation eingestellt: Der Konzern hat aktuell in Europadrei SUV-Baureihen im Programm: den kompakten Ford EcoSport, denmittelgroßen Ford Kuga und den Ford Edge, ein full-size SUV. DieVerkäufe dieser drei Ford-SUV-Baureihen legten 2016 gegenüber demVorjahr um 31 Prozent in Europa zu - was nicht zuletzt daran lag,dass 2016 das bisher beste europäische Verkaufsjahr für den FordEcoSport (57.200 Einheiten) und für den Ford Kuga (119.400Einheiten)* war - möglicherweise auch wegen der Millennials.Herstellerübergreifend stiegen die SUV-Neuzulassungszahlen imvergangenen Jahr in Europa um 21 Prozent auf mittlerweile ein Viertelaller registrierten Neufahrzeuge**.Ford setzt Produktoffensive fortFord wird bis zum Jahre 2020 insgesamt 4,5 Milliarden US-Dollar inneue Elektrofahrzeuge investieren und in den kommenden fünf Jahren 13neue Modelle für die globalen Märkte präsentieren, darunter einkomplett neues CUV (Crossover Utility Vehicle) mit reinbatterie-elektrischem Antrieb und einer Reichweite von mindestens 300Meilen (ca. 482 Kilometern nach US-Norm) - dies entspricht derStrecke London-Paris. Geplante Markteinführung: 2020.Ebenfalls 2020 soll der allradangetriebene Ford Bronco - nichtzuletzt aufgrund seiner Off Road-Eigenschaften eine US-Ikone unterden mittelgroßen SUV - reaktiviert werden und weltweit verfügbarsein.Bereits 2018 wird der neue Ford Fiesta Active auf den Marktkommen. Es handelt sich dabei um ein kompaktes Crossover-Modell,basierend auf der neuen, achten Generation des Ford Fiesta, die imSommer dieses Jahres ihre Markteinführung feiert."Die SUV-Verkaufszahlen steigen europaweit schneller als in jedemanderen Pkw-Segment. Umweltbewusste Millennials zählen zu dentreibenden Kräften hinter der wachsenden Nachfrage. Im vergangenenJahr übertraf der SUV-Umsatz von Ford proportional sogar das rascheWachstum der gesamten Industrie in diesem Segment", sagt Roelant deWaard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe."Die Kunden entdecken den niedrigen Kraftstoffverbrauch modernerMotoren wie dem neuen 1,5-Liter-TDCi-Diesel mit 88 kW (120 PS), derbeim neuen Ford Kuga mit CO2-Emissionen von 115 g/km*** die strengenEuro-6-Anforderungen erfüllt, oder beispielsweise dem mehrfachpreisgekrönten 1,0-Liter-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotor*** im FordEcoSport".Steigendes Durchschnittsalter der Käufer von FordPerformance-FahrzeugenNicht nur jüngere Fahrer überraschen in Bezug auf ihreFahrzeugwahl - Stichwort: wachsende Beliebtheit der SUV bei denMillennials. Ford-Daten zeigen darüber hinaus, dass dasDurchschnittsalter der Käufer von Ford Performance-Fahrzeugen wieFord Fiesta ST, Ford Focus ST, Ford Focus RS oder Ford Mustangzwischen 2010 und 2016 um mehr als zehn Prozent gestiegen ist. Dazupasst die Aussage, dass die Verkaufszahlen dieser FordPerformance-Fahrzeuge im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal inFolge um je 60 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zugelegthaben.* Verkaufszahlen für die 20 europäischen Ford-Hauptmärkte (mit"National Sales Companies"): Belgien, Dänemark, Deutschland,Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien und Ungarn.** Gemäß JATO Consult. Die angegebenen Zahlen basieren aufErhebungen in 30 europäischen Ländern.*** Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweilsgeltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf eineinzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sonderndienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenenFahrzeugtypen. Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: DerKraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängennicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch dasFahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderennichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für dieErderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlicherhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 