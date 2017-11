Ford-Roboter imitiert menschliches Gesäß: Test zur Dauerbelastbarkeit von Fahrzeugsitzen

Köln (ots) -- Die Maschine nimmt 25.000 Mal buchstäblich Platz auf dem Sitz,um in nur drei Wochen das Äquivalent einer zehnjährigen Nutzungzu simulieren- Basierend auf den Abmessungen eines durchschnittlich großenMannes kam der Roboter erstmals beim neuen Ford Fiesta zumEinsatzDie Sitze werden im "Leben" des Fahrzeugs stark beansprucht. Umihre Belastbarkeit möglichst realitätsnah testen zu können, setztFord nun auf die Unterstützung eines Roboters - er simuliert dasmenschliche Gesäß und kann außerdem unterschiedliche "Sitzmuster"erlernen, die die Ford-Ingenieure erstellt haben. Die Referenz istdabei ein Mann mit durchschnittlichen Körper-Abmessungen. Es geht indiesem Zusammenhang vor allem um die Frage, welche Materialien wiestrapaziert werden, wenn unterschiedlich große und unterschiedlichschwere Menschen ins Auto einsteigen, sitzen und wieder aussteigen.Der entsprechend programmierte Roboter nimmt 25.000 Mal im Fahrzeugbuchstäblich Platz, um in nur drei Wochen das Äquivalent einerzehnjährigen Nutzung der Sitze zu simulieren. Diese Belastungstestskamen erstmals beim neuen Ford Fiesta zum Einsatz, der seineMarkteinführung in Deutschland im Juli hatte, und sollen nunsukzessive auf alle künftigen Ford-Baureihen in Europa ausgeweitetwerden."Vom ersten Moment an, wenn wir in ein Auto einsteigen, solltenbereits die Sitze Komfort und Qualität vermitteln", sagt SvenjaFröhlich, Durability Engineer, Ford-Werke GmbH. "Früher haben wir fürdiese Qualitätsprüfungen Pneumatik-Zylinder verwendet, die tausendeMale in Folge die Sitzfläche mechanisch be- und entlasteten und sodas Gewicht eines Menschen simulierten, der ins Auto einsteigt undwieder aussteigt. Mit dem neuen Roboter können wir nun sehr vielgenauer nachvollziehen, wie die Menschen im Auto wirklich sitzen".Ein Video von dem neuen Ford-Testroboter ist über diesen Linkabrufbar: https://youtu.be/WlK1rbpuyAAFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell