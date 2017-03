--------------------------------------------------------------Ford Rangerhttp://ots.de/wTsPb--------------------------------------------------------------Köln (ots) -- Redaktion von Europas größter Allradzeitschrift verleiht demvielseitigen Pick-up den Sonderpreis in der Kategorie"Connectivity"- Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3 überzeugt miterweiterter Sprachsteuerung, kapazitivem 8-Zoll-Touchscreen undTop-Konnektivität- Ford Ranger punktet im harten Arbeitsalltag mit maximal 1.260Kilogramm Nutzlast, bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast,Allradantrieb und ausgeprägter GeländegängigkeitEuropas größte Allradzeitschrift hat gewählt: Der Ford Ranger istdank Ford SYNC 3 der Pick-up mit dem modernsten Konnektivitätssystem.Bei der Wahl zum "Allradauto des Jahres 2017" des Fachmagazins "AutoBild Allrad" erhielt der Marktführer im Segment der Pritschenwagenden Sonderpreis der Redaktion in der Kategorie "Connectivity"."Diese Auszeichnung freut uns sehr. Ford ist überzeugt, dassprivate und gewerbliche Nutzer auch in einem Pick-up modernsteKonnektivität wünschen", erklärte Wolfgang Kopplin, StellvertretenderVorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH, anlässlich derPreisverleihung in Frankfurt am Main. "Mit Ford SYNC 3 bieten wirunser fortschrittlichstes Kommunikations- und Entertainmentsystemganz bewusst für dieses vielseitige Nutzfahrzeug an. Das Urteil derAuto Bild-Jury unterstreicht, dass wir mit dieser Strategie richtigliegen und der Ranger auch in dieser Hinsicht Maßstäbe setzt."Die aktuelle Generation des Ford Ranger debütierte 2011 in Europaund wurde nach 2012 und 2013 auch im Jahr 2016 von den "Auto BildAllrad"-Lesern zum "Allradauto des Jahres" seiner Kategorie gewählt.Schon das Vorgängermodell bekam diese Auszeichnung im Jahr 2009verliehen. Der moderne Pick-up ist weltweit in mehr als 180 Märktenerhältlich und leistet vielerorts wertvolle Dienste. Dank einerZuladung von 1.260 Kilogramm, bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast undAllradantrieb eignet sich der Allrounder perfekt als Zugfahrzeug. Miteiner maximalen Steigfähigkeit von 32 Grad und eine Wattiefe von biszu 800 Millimetern erreicht der Ranger mühelos auch unzugänglicheEinsatzorte.Auf Wunsch bietet der Bestseller unter den Pick-ups eine Vielzahlmoderner Fahrerassistenzsysteme, die vorbildliche Konnektivität undTop-Sicherheit ermöglichen. Hierzu zählt das nun preisgekrönte,zukunftsweisende Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNC 3mit hochauflösendem 8-Zoll-Touchscreen. Mit ihm lassen sichzahlreiche Funktionen wie zum Beispiel Radio, Navigation und die -bereits ab Ausstattungslinie XLT serienmäßige - Klimaanlage sowie dasgekoppelte Smartphone bequem und sicher mit einfachen Sprachbefehlensteuern.Der große Touchscreen überzeugt zudem mit seiner hohenReaktionsschnelligkeit. Wie die Displays moderner Mobiltelefonereagiert er kapazitiv auf Berührung statt auf Druck und erkennt nebenTipp- auch Wischbefehle. Weiterer Vorteil: Die erweiterteSprachsteuerung von Ford SYNC 3 ermöglicht die noch intuitivereBedienung wichtiger Fahrzeugfunktionen. Nach der Aktivierung perKnopfdruck genügen Befehle wie "Ich möchte einen Kaffee", "Ichbrauche Benzin" oder "Ich brauche einen Parkplatz", und schonberechnet das Navigationssystem die Route zu einem nahegelegenenCafé, zu einer Tankstelle oder zu einem Parkhaus. Das gleiche giltfür weitere Sonderziele wie etwa Hotels, Bahnhöfe und Flughäfen. Auchzum Anrufen eines im Telefonbuch abgespeicherten Kontaktes können dieHände am Lenkrad bleiben, dies erfolgt ebenfalls per Sprachbefehl.Zudem liest Ford SYNC 3 eingehende SMS-Kurznachrichten vor.Mithilfe der AppLink-Funktion kann der Fahrer des Ford Rangerausgewählte Apps seines gekoppelten Smartphones über das Ford SYNC3-System steuern - von der Wettervorhersage über Musik-Streaming bishin zur Parkplatzsuche - oder via Android Auto beziehungsweise AppleCarPlay einbinden lassen. Damit bietet der Pick-up die ideale Lösungfür alle Gewerbetreibenden, die ihr Fahrzeug als mobiles Büro nutzen.Last but not least überzeugt Ford SYNC 3 mit einer weiterenpraktischen Besonderheit: Mithilfe des kostenlosen SYNC 3-Emulatorskönnen Entwickler unkompliziert und kostengünstig Apps kreieren, diekompatibel zum Kommunikations- und Entertainment-System Ford SYNC 3sind - ein echter Mehrwert zum Beispiel im Hinblick auf dieOptimierung der Flottenverwaltung oder für die logistische Planungdes eigenen Unternehmens.Bilder sind unter dem Link: http://ranger.fordpresskits.comabrufbar.* Kraftstoffverbrauch des Ford Ranger in l/100 km: 11,4 - 8,0(innerorts), 7,3 - 5,7 (außerorts), 8,8 - 6,6 (kombiniert);CO2-Emissionen (kombiniert): 231 - 173 g/km.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 