Ford Ranger Raptor debütiert in Europa - Präsentation des ultimativen Performance-Pick-ups auf der Gamescom

Köln (ots) -- Neuer Ford Ranger Raptor - die härteste und leistungsfähigsteVariante von Europas meistverkauftem Pick-up - debütiert auf derGamescom in Köln- Der beeindruckende Ford Ranger Raptor wurde von Ford Performancefür Outdoor-Fans und Einsätze in anspruchsvollem Gelände entwickelt.Verkauf startet 2019- Sein 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor entwickelt eine Leistung von157 kW (213 PS)* sowie ein maximales Drehmoment von 500 Nm. WeitereHighlights sind das 10-Gang-Automatikgetriebe, einGelände-Management-System, ein ultrastarkes Chassis, einemaßgeschneiderte Federung und eine spezielle Geländebereifung- Ford Ranger Raptor ist das erste Fahrzeug, das im Rahmen derGamescom vorgestellt wird - real sowie als virtuelle Version im ForzaHorizon 4-VideospielFord hat heute den neuen Ford Ranger Raptor - die härteste undleistungsstärkste Variante des meistverkauften Pick-ups Europas - aufder Gamescom in Köln vorgestellt. Das beeindruckende Geländefahrzeugwurde von Ford Performance für echte Enthusiasten entwickelt und wirdvoraussichtlich ab Mitte 2019 in Europa erhältlich sein.Angetrieben wird er von einer Bi-Turbo-Version des2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotors, der im neuen Ford Ranger Raptor inVerbindung mit einem 10-Gang-Automatikgetriebe eine Leistung von 157kW (213 PS)* sowie ein maximales Drehmoment von 500 Nm entwickelt.Sein extremes und kompromissloses Styling macht bereits auf denersten Blick deutlich, dass dieses Fahrzeug für ultimativenOffroad-Fahrspaß konzipiert wurde. Dank seines ultrastarken FordPerformance-Chassis ist der neue Ford Ranger Raptor auch fürGeländefahrten mit hoher Geschwindigkeit geeignet. Ein Video findenSie unter: https://youtu.be/U94wDbctu1UFord und Microsoft haben heute außerdem mitgeteilt, dass der neueFord Ranger Raptor noch in diesem Jahr zum Bestandteil des neuenForza Horizon 4-Videospiels wird, um den Fans des Pick-up dieMöglichkeit zu geben, die hervorragenden Fahreigenschaften diesesOffroaders am Computer zu erleben. Mit der Einführung des neuen FordRanger Raptor auf der Gamescom, der größten Messe für Video- undComputerspiele in Europa, hat Ford als erster Autohersteller einneues Fahrzeug im Rahmen dieser Veranstaltung vorgestellt."Vergessen Sie alles, was Sie über Pick-ups zu wissen glauben",sagte Leo Roeks, Ford Performance Director, Europe. "Unser neuer FordRanger Raptor ist von einem ganz anderen Kaliber. Dieser Offroaderist ein echtes Vollblut und meistert jederzeit die härtestenHerausforderungen - im Gelände, im Anhängebetrieb, jederzeit undüberall".Robust und doch raffiniertDas verstärkte Chassis des neuen Ford Ranger Raptor wurde unterVerwendung hochfester Stähle speziell für den Einsatz im Geländeentwickelt. Auch seine Federung wurde für den Einsatz im Geländemaßgeschneidert, ohne Einbußen in puncto Komfort und Kontrolle. Zuseinen neuentwickelten Stärken gehört die herausragendeGeländetauglichkeit auch bei höheren Geschwindigkeiten. Die aus demOffroad-Sport bekannten Hochleistungs-Stoßdämpfer der Marke Fox mitpositionsabhängiger Dämpfung sorgen je nach Fahrsituation für höhereDämpfungskräfte im Gelände oder niedrigere Dämpfungskräfte beimoderateren Bedingungen, etwa bei Fahrten auf der ganz normalenStraße.An der Vorderachse kommen neben den Hochleistungsdämpfern auchAluminium-Querlenker und neue Stützlager zum Einsatz. Die Hinterachsewird nun mit kombinierten Feder-Dämpfer-Elementen ausgerüstet. Ebensowurde die gesamte Achskinematik für Geländefahrten optimiert. Fürbissige Verzögerung sorgen Doppelkolben-Bremsen in Verbindung mitinnenbelüfteten Bremsscheiben vorne in der Dimension 332x32 mm und332x24 mm großen Bremsscheiben hinten. All-Terrain BF Goodrich 285/70R17-Reifen wurden ebenfalls speziell für den Ford Ranger Raptorentwickelt. Sie bieten eine besonders robuste Seitenwand, die selbstden härtesten Anforderungen standhält und auch bei Nässe, Schnee,Schlamm und Sand maximalen Halt bietet."Der Ford Ranger Raptor zeichnet sich durch seine Vielseitigkeitaus. Im Gelände überzeugt er mit exzellenten Fahreigenschaften undauch auf der Straße genießen Fahrer und Insassen hohen Komfort",sagte Damien Ross, Chief Program Engineer, Ranger Raptor, Ford MotorCompany. "Das Fahrzeug baut auf dem Ford Ranger auf - geht bezüglichDesign, Robustheit, Dynamik und Fahrspaß jedoch einen Schritt weiter.Ein wirklich außergewöhnlicher Offroader!".Der Ford Ranger Raptor verfügt zudem über wirkungsvolleSchutzmaßnahmen am Unterboden. Sein Unterfahrschutz besteht aus 2,3mm starkem Stahl, zusätzlich zu den Schutzblenden unter dem Motor undder Bodengruppe des serienmäßigen Ford Rangers.Beeindruckend in Bezug auf Form und FunktionEnthüllt wurde das Fahrzeug in der Außenfarbe "Ford PerformanceBlue" mit kontrastierenden dyno-grauen Akzenten zur Unterstreichungseines aggressiven Designs. Den Raum zwischen denXenon-Frontscheinwerfern und den großen Frontstoßfängern, die auchüber integrierte LED-Nebelscheinwerfer verfügen, dominiert ein neuerKühlergrill, der vom weltweit ersten Hochleistungs-Offroader, demFord F 150 Raptor aus den USA, inspiriert wurde.Seine kraftvoll ausgestellten Radläufe aus Verbundwerkstoff sindso konstruiert, dass sie mögliche Schäden durch den Einsatz imGelände abwehren und längere Federwege sowie die Verwendungübergroßer Reifen ermöglichen. Die seitlichen Trittbretter des neuenFord Ranger Raptor wurden speziell entwickelt, um zu verhindern, dasskleine Kiesel hochgeschleudert werden und verfügen über Abflussrinnenfür Wasser und Schlamm.Auch im gesamten Innenraum ist die Ford Performance-DNA spürbar,dafür stehen harmonische Farben, eine hochwertige Verarbeitung undlanglebige Materialien. Die Sitze mit Dual-Festigkeitspolster sindfür maximalen Komfort bei Offroad-Hochgeschwindigkeitsfahrtenkonzipiert. Wildleder-Effekt-Materialien sorgen überdies füroptimalen Halt auf den Sitzflächen.Blaue Nähte und Leder-Akzente finden sich auf zahlreichenElementen des Innenraums. Leichte Magnesium-Schaltwippen ermöglichenschnelle Schaltvorgänge, sie sind in der Nähe des perforiertenLeder-Lenkrads leicht zugänglich, das mit einem mittig angebrachtenMarker zur genauen Kontrolle der Radposition im Gelände ausgestattetist und außerdem über ein exklusives Raptor-Logo verfügt.Sechs wählbare Modi für jedes Terrain Der neue Ford Ranger Raptorermöglicht es den Fahrern, je nach Beschaffenheit des Terrains aussechs System-Modi auszuwählen, hierzu zählen:- Normaler Modus: für optimierten Kraftstoffverbrauch undFahrkomfort- Sport-Modus: für temperamentvolles Fahren auf der Straße- Gras-/Gravel-/Snow-Modus: für sicheres Fahren auf rutschigen Böden- Schlamm-/Sand-Modus: für optimale Traktion und Dynamik intiefen, verformbaren Oberflächen wie losem Sand oder Schlamm- Rock-Modus: speziell für felsiges Terrain und geringeGeschwindigkeit- Baja-Modus: für High-Speed-Offroad-Performance, wie sie etwa beider berühmten Baja Wüsten-Rally benötigt wirdDie Ford-Ingenieure testeten den2,0-Liter-EcoBlue-Bi-Turbo-Dieselmotor und das10-Gang-Automatikantrieb des neuen Ford Ranger Raptors auf Herz undNieren, um seine Belastbarkeit unter härtesten Bedingungen unterBeweis zu stellen. So wurden beide Turbolader 200 Stunden lang ohneUnterbrechung betrieben, sie arbeiteten auch bei niedrigerenMotordrehzahlen, um das Drehmoment und das Ansprechverhalten zutesten. Bei höheren Drehzahlen liefert hingegen der größereNiederdruck-Turbolader seine Spitzenleistung.Das 10-Gang-Automatikgetriebe teilt sich der Ford Ranger Raptormit dem in Nordamerika erhältlichen F-150 Raptor, es besteht aushochfestem Stahl, Aluminiumlegierungen und Verbundwerkstoffen, um dieHaltbarkeit und das Gewicht zu optimieren. Die möglichenÜbersetzungsverhältnisse führen zu besserer Beschleunigung,dynamischerem Ansprechverhalten und mehr Kraftstoffeffizienz.Echtzeit-Schalt-Algorithmen stellen dabei sicher, dass jeweils derrichtige Gang zur richtigen Zeit ausgewählt wird. Die einzigartigeGetriebe-Kalibrierung umfasst zudem eine "Live-in-Drive"-Funktion,bei der die Schaltwippe stets auch eine manuelle Auswahl der Gängeerlaubt.Zu den Fahrerassistenz- und Sicherheitstechnologien des neuen FordRanger Raptor zählen unter anderem eine verbesserte Version deselektronischen Stabilitätsprogramms ESP mit Überrollschutz, derBerganfahr-Assistent, die Bergabfahrhilfe, dasTraktionskontrollsystem für eine bessere Traktion und dieAnhängerstabilisierung.Entertainment und KommunikationHochentwickelte Technologien, die beim neuen Ford Ranger Raptorden Komfort erhöhen, umfassen auch das sprachgesteuerteKommunikations- und Entertainmentsystem SYNC 3, das es dem Fahrerermöglicht, das Audio- und Navigationssystem über angeschlosseneSmartphones zu steuern. Das System ist kompatibel mit Apple CarPlayund Android Auto[TM] und verfügt über SYNC AppLink zurSprachaktivierung zahlreicher Smartphone-Apps. Der zentralangeordnete 8-Zoll-Farb-Touchscreen des Systems kann durch Berührenund Wischen bedient werden und das moderne Navigationssystem verfügtüber zusätzliche Off-Road-Funktionen. Das Fahrzeug punktet zudem miteinem FordPass-Modem für mobile Konnektivität."Der neue Ford Ranger Raptor bietet alles, was das Outdoor-Herzbegehrt", fügte Roeks hinzu. "Es ist der ultimativeAdventure-Pick-up, da bleiben wirklich keine Wünsche mehr offen!"* Daten zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen werden zu einemspäteren Zeitpunkt veröffentlicht, sobald die Ergebnisse deroffiziellen Homologation vorliegen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 