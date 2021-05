Köln (ots) -- Die Special Edition reichert den leistungsstärksten und robustesten Pick-up von Ford um markante Dekorstreifen, mattschwarze Design- und rote Zierelemente an- Die Ranger Raptor Special Edition rückt ihren "Böser-Bube"-Auftritt als Hauptdarsteller im Spaghetti-Western "The Good, the Bad and the Bad-RSE" in den Mittelpunkt- Ab Oktober im Markt - Verkaufspreis: ab 58.835 EuroKöln (ots) - Der Ranger Raptor* bekommt Verstärkung: Ford stellt der besonders taffen Hochleistungsversion von Europas erfolgreichstem Pick-up eine Special Edition zur Seite: Die Ranger Raptor Special Edition, ein limitiertes Sondermodell, unterstreicht das markante Exterieur- und Interieur-Design des Aufsehen erregenden Pritschenwagens mit zusätzlichen Optik-Akzenten. Außer kraftvollen Zierstreifen zählen hierzu zum Beispiel auffällig in Rot abgesetzte Details. Dafür, dass die exklusive Special Edition-Variante im Mittelpunkt steht, ist gesorgt: Sie spielt eine der Hauptrollen in "The Good, the Bad and the Bad-RSE" (RSE = Raptor Special Edition). In dem heute von Ford veröffentlichen Action-Film, der den Stil eines Spaghetti-Westerns aufgreift, zeigt die Raptor Special Edition ihr überarbeitetes Design und stellt ihre Hochgeschwindigkeits-Offroad-Eigenschaften spektakulär unter Beweis. Begleitet wird das Sondermodell dabei von anderen Ranger-Sondermodellen wie Stormtrak und Wolftrak."The Good, the Bad and the Bad-RSE"In "The Good, the Bad and the Bad-RSE" muss die neue Ranger Raptor Special Edition in einem typischen Spaghetti-Western-Szenario einer Bande schießwütiger Gangster entkommen. Helfend zur Seite stehen dabei andere Ranger-Modelle. Das Video wurde an einem echten Wildwest-Set in Spanien gedreht. Der Plot spielt wiederholt an ikonische Cowboy-Filme an und lässt natürlich auch dramatische Drift- und Sprungszenen nicht aus. Sie prägten bereits den ersten Präsentationsfilm des Ranger Raptor - dieses Video hat auf den einschlägigen Plattformen bis heute mehr als fünf Millionen Zuschauer gefunden.Dies ist der Link auf den neuen Action-Film "The Good, the Bad and the Bad-RSE": https://youtu.be/vCQDeDybVvQ (https://clicktime.symantec.com/3JDwytLJQfzA6wxiXBTLoKu7Vc?u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fclicktime.symantec.com%2F3X8zCXNngBJVEFduG3eoG8Y7Vc%3Fu%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Furldefense.com%2A2Fv3%2A2F__https%2A3A%2A2Fclicktime.symantec.com%2A2Fa%2A2F1%2A2FNLtbJssoeUnWqj6rj-RspL_cEzP39eH8_VFq4MIs9jM%2A3D%2A3Fd%2A3DdxwE4tcnyLOYIJ-tGo7ILniHP6Hf22TO7g7RyfPhe0RyT9JAnCGJ2gjWEeGf9YrxPBTI6B4C9N6O0XhNt7k0y42kNSBMYvQK8FYITYQJGcwt63avtVyFsKGG175xnbe8kk0gXWVL960HmpsSoZfjs32K3i5DOvF7cycedw993ObHQ6Vwd9dYhVSbg0yNDvbft-plRDB9UPn2ES6TTzS7tbV0OOWqLqpfXzfvgaXulsjUYr500IAgbeGEbnKu-jVWOB22C5TIX0Vr8udjjWMhm93vfi-_mZqZOAbtWsK4vykhqcpzjZLD7FAFeMQdNkROCQ98wG4tFNdHiApOYVU5G1pykoHL08NgaZdBmomJ81AIkOolFkYs5J8IYcD5uUfF4MYcfF4u4f8XQwrgwMl5Ae8JSzJ1Rd5z9Fe41GcgcLVj_x5j3lbn5c2-y_IpZCYgfyvZBaEALTjbA7XyOLDX4Nf0ukI%2A2A3D%2A26u%2A3Dhttps%2A2A3A%2A2A2F%2A2A2Fyoutu.be%2A2A2FvCQDeDybVvQ__%2A3BJSUlJSU%2A21%2A21IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA%2A21eU46Rdw_nubT2nu1Oebu9kkHb6rxQ4rh6aYaY_RwxIBGNUPqcAig-HXGUzB05hhUuqoy-g%2A24__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJQ%21%21IfJP2Nwhk5Z0yJ43lA%21anRZNBBML4ujvAbu4jB3NRLQ-QLAMZ2V89dm2ffjOTZUG52vxqEuV8HMLeNcccIF74zBJQ%24)Verkaufspreis: ab 58.835 EuroDer Ranger Raptor ist die ultimative Serienausführung der erfolgreichen Ranger-Baureihe und wie geschaffen für echte Offroad-Fans sowie für Menschen, die das Abenteuer abseits ausgetretener Pfade suchen. Entwickelt von Ford Performance, zählt außer einem ultra-robusten Chassis, einem verstärkten Fahrwerk und entsprechenden Reifen auch ein Hochleistungs-EcoBlue-Turbodiesel mit 156 kW (213 PS) zu seinen charakteristischen Merkmalen. Zu den europäischen Händlern rollt die Ranger Raptor Special Edition ab Oktober diesen Jahres. Verkaufspreis: ab 58.835 Euro netto beziehungsweise ab 70.014 Euro brutto."Die neue Special Edition schärft den dramatischen ,Bad-Ass'-Auftritt des Ranger Raptor mit eigenständigen Design-Elementen für die Karosserie und für das Interieur zusätzlich an. Das macht unseren Performance-Pick-up noch unverwechselbarer und begehrenswerter", erläutert Stefan Münzinger, Geschäftsführer von Ford Performance Europa. "Als Hauptdarsteller in seinem eigenen Spaghetti-Western konnte er seinen speziellen Stil und seine besonderen Offroad-Talente perfekt unter Beweis stellen."Die Ranger Raptor Special Edition zieht die Blicke magnetisch anDie Aufmerksamkeit findet das limitierte Sondermodell bereits durch sein spezielles Dekor: Zwei mattschwarze Zierstreifen - nach außen von roten Kontrastlinien begrenzt - erstrecken sich von der Motorhaube über das Dach bis hin zur Laderaum-Heckklappe sowie seitlich entlang der Schweller bis in die hintere Flanke der Bordwand. Ford bietet die Special Edition in drei markanten Außenfarben an: Ford Performance-Blau Metallic, Race-Rot und Obsidian-Schwarz.Hierzu passt, dass auch die vorderen Abschlepphaken in Rot lackiert sind. Der typische Kühlergrill von Ford, die vorderen und hinteren Stoßfänger sowie die Kotflügel-Verbreiterungen und Türgriffe werden hingegen in mattem Schwarz ausgeführt - Merkmale, die das imposante Erscheinungsbild des Ranger Raptor zusätzlich unterstreichen.Auch im Doppelkabinen-Innenraum setzt die Special Edition eigene Akzente. Rote Ziernähte für das Lenkrad, den Armaturenträger und die Türverkleidungen kreieren ein sportliches Ambiente. Die Sitze bieten guten Komfort ebenso wie den gewünschten Seitenhalt, wenn es abseits befestigter Straßen zur Sache geht. Der mattschwarze Instrumententräger betont die exklusive Atmosphäre der Special Edition zusätzlich.Wie der Ranger Raptor vertraut auch das Sondermodell auf das Ford Performance-Chassis. Es wurde speziell für Geländefahrten mit höherem Tempo abgestimmt. So legte die Bodenfreiheit gegenüber dem Ranger XLT um 51 Millimeter zu, die Watt-Tiefe stieg auf 850 Millimeter und die Spur wuchs um 150 Millimeter in die Breite. Das speziell entwickelte Hochleistungs-Fahrwerk setzt an der Vorderachse auf doppelte Aluminium-Querlenker und eine Multilink-Radaufhängung hinten. Die Hochleistungs-Stoßdämpfer des Offroad-Spezialisten FOX haben eine positionsabhängig-variable Dämpfung, die den Federweg an der Vorderachse um 32 und für die Hinterräder um 18 Prozent verlängert. Je nach Fahrsituation warten sie im Gelände mit höheren oder bei normaler Fahrt über befestigte Straßen mit geringeren Dämpfungskräften auf. All-Terrain-Reifen des Typs General Grabber AT3 bieten speziell auf losen Untergründen bestmöglichen Grip.Brachiales Drehmoment-Maximum von 500 NmDen Antrieb der Special Edition des Ranger Raptor übernimmt der 156 kW (213 PS) starke EcoBlue-Dieselmotor von Ford mit Bi-Turbo-Aufladung. Der 2,0 Liter große Vierzylinder entwickelt ein brachiales Drehmoment-Maximum von 500 Nm. Seinen Weg an die vier angetriebenen Räder findet das Motormoment über ein hochmodernes 10-Gang-Automatikgetriebe, wie es auch im Ford Mustang seinen Dienst verrichtet. Ebenfalls an Bord ist das Terrain Management System mit sechs verschiedenen Fahrprogrammen. Je nach Beschaffenheit des bevorstehenden Streckenabschnitts passt es den Ranger Raptor den Herausforderungen an - bis hin zum Highspeed-Geländemodus "Baja", benannt nach der berühmten Wüsten-Rallye Baja California.Link auf BilderÜber diesen Link sind Bilder von der Ford Ranger-Produktfamilie abrufbar:http://ranger.fordpresskits.com/* Alle Ford Ranger sind in Deutschland als Nutzfahrzeuge homologiert.# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell