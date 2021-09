Ford Pro baut Führungsteam auf, das sich auf den Erfolg von gewerblichen Kunden konzentriert

Dearborn (USA) / Köln (ots) -- Als eigenständige Einheit innerhalb des Ford-Konzerns bietet Ford Pro weltweit Fahrzeug- und Vertriebsdienstleistungen für gewerbliche Anwender- Unter der Leitung von Ted Cannis, CEO von Ford Pro, repräsentiert das Führungsteam ein breites Spektrum an Erfahrungen- "Wir sind davon überzeugt, dass Ford Pro nur dann erfolgreich ist, wenn unsere Kunden erfolgreich sind"Ford Pro, ein unter dem Dach der Ford Motor Company weltweit agierendes Fahrzeugdienstleistungs- und Vertriebsunternehmen, hat seine Führungsstruktur vorgestellt. Ted Cannis, seit 1. Juni 2021 Chief Executive Officer von Ford Pro, bekommt ein Team von erfahrenen Expertinnen und Experten an die Seite gestellt. Es handelt sich um:Tim Baughman, General Manager, Nordamerika.Baughman kommt zu Ford Pro, nachdem er als Controller bei Ford für Marketing, Vertrieb und Service (USA) tätig war. Er arbeitete seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen globalen Positionen in den Bereichen Finanzen, Marketing und Vertrieb sowie Geschäftsstrategie bei Ford, Ford Credit und Volvo Cars.Muffi Ghadiali, Leiter von Ford Pro Charging.Ghadiali ist CEO von Electriphi, einem kalifornischen Anbieter von Lademanagement- und Flottenüberwachungs-Software für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen war unlängst von Ford übernommen worden. Ghadiali wird weiterhin in seiner Funktion bei Electriphi tätig sein und gleichzeitig die Strategieentwicklung für Ford Pro Charging verantworten.Navin Kumar, Chief Financial Officer.Kumar wechselt nach sechs Jahren in strategischen Führungspositionen bei Ford Autonomous Vehicles und Ford Corporate Strategy and Business Development zu Ford Pro. Zuvor arbeitete er als Investmentbanker bei Guggenheim Partners in New York, wo er sich auf Fusionen und Übernahmen in den Bereichen Automobil und Technologie spezialisiert hatte.Tracey Pass, Chief Human Resources Officer.Pass soll als Personalchefin eine globale Ford Pro-Personalstrategie entwickeln. Zuvor war sie Vice President of Human Resources bei The Walt Disney Company und verfügt somit über Erfahrung in den Bereichen Talent-Akquise, Kulturentwicklung und Mitarbeiter-Führung.Rahul Singh, Chief Technology Officer.Singh leitet das Team, welches für Technologien in den Fahrzeugen und in der Cloud verantwortlich ist, um die Betriebszeiten und die Betriebskosten von Flottenfahrzeugen zu optimieren. Zuvor war Singh Leiter der Software-Entwicklung für Ford Autonomous Vehicles. Bevor er zu Ford kam, arbeitete Singh als Vice President of Engineering bei Pivotal und Partner bei Xtreme Labs.Wanda Young, Chief Marketing Officer.Young, eine Expertin für digitale Transformation und innovatives Marken-Management, leitet ein Team, das sich auf den Aufbau der Marke Ford Pro und auf die Generierung von Bewusstsein für neue Produkte und Dienstleistungen konzentriert, die das Unternehmen seinen Flottenkunden anbieten wird. Young war zuvor Chief Marketing Officer von Samsung Electronics America und bringt ihre Erfahrungen bezüglich der Denkweise von Verbrauchern sowie der Vernetzung von Marken und digitalen Daten ein.Hans Schep, General Manager Nutzfahrzeuge, Ford Europa.Schep wird weiterhin das Nutzfahrzeuggeschäft von Ford in Europa leiten, eine Funktion, die er seit 2016 bekleidet. Schep war in zahlreichen Führungspositionen in den Bereichen Produktmarketing, Vertrieb und Aftersales tätig und war überdies Geschäftsführer von Ford in den Niederlanden. Als Leiter von Ford Pro in Europa wird Schep sowohl anTed Cannis als auch an Stuart Rowley, Präsident von Ford of Europe, berichten.Ted Cannis, CEO von Ford Pro, sagt: "Wir haben ein erfahrenes Führungsteam zusammengestellt, das sich zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern voll und ganz darauf konzentriert, die Betriebszeit von gewerblich genutzten Fahrzeugen zu erhöhen und die Betriebskosten zu senken. Wir lernen kontinuierlich dazu und nutzen dieses Wissen, um relevante Produkte und Dienstleistungen für unsere Kunden zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Ford Pro nur dann erfolgreich ist, wenn unsere Kunden erfolgreich sind".Link auf weiterführende InformationenWeiterführende Informationen zu Ford Pro sind über diesen Link abrufbar: www.fordpro.comFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell