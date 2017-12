Ford Pkw-Verkäufe wachsen um 18%

Köln (ots) -- Ford verkauft im November 21.021 Pkw und wächst damit um 18%- In Summe verkauft Ford im November 26.372 Pkw und leichteNutzfahrzeuge und erreicht einen Gesamtmarktanteil von 7,9%; das sind0,3%-Punkte über November 2016- Verkäufe von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen liegen in denersten elf Monaten des Jahres mehr als 7.500 Einheiten über demVorjahr- Ford Umweltinitiative stößt weiterhin auf großes Interesse undsorgt für Wachstumsschub im EndkundengeschäftDer November war für Ford und seine Händler ein äußersterfolgreicher Verkaufsmonat. Über 21.000 verkaufte Pkw bescherten demKölner Automobilhersteller ein zweistelliges Wachstum von rund 18Prozent verglichen mit dem Vorjahresnovember. Der Marktanteil beläuftsich auf 7,9 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte über dem Ergebnisvon November 2016.Insgesamt gingen 26.372 Pkw und leichte Nutzfahrzeuge an Kunden,die in einen Gesamtmarktanteil von 7,9 Prozent münden. Dieser liegt0,3 Prozentpunkte über November 2016.In den ersten elf Monaten des Jahres wurden über 268.700 Pkw undleichte Nutzfahrzeuge an Kunden ausgeliefert. Das sind rund 7.500Fahrzeuge mehr als im Vergleichszeitraum in 2016, was einem Wachstumvon 3 Prozent entspricht."Der erfolgreiche November macht uns optimistisch, dass FordDeutschland bei den Fahrzeugverkäufen das fünfte Jahr in Folgenachhaltig wachsen wird", sagt Wolfgang Kopplin, stellvertretenderVorsitzender der Geschäftsführung der Ford-Werke GmbH undGeschäftsführer Marketing und Vertrieb. "Treiber des Erfolgs waren imNovember die Modelle Ford Fiesta mit 4.660 und der Ford Kuga mit3.500 Verkäufen. Besonders die Ford Umweltinitiative stößt weiterhinauf großes Interesse bei unseren Endkunden."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Beate FalkFord-Werke GmbHTelefon 0221/90-17507bfalk3@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell