Ford Pkw-Gewerbewochen: Mehrwert für Ihr Business (FOTO)

Köln (ots) -- Die aktuellen Ford Pkw-Gewerbewochen starten am 1. September 2017- Scharf kalkulierte Leasingraten für alle Pkw-Modelle inklusive desFord Lease1),2) Full-Service-Paketes- Für ausgewählte Fahrzeuge zusätzlich kostenloseWinterkompletträder3)Im Rahmen der am 1. September 2017 beginnenden FordPkw-Gewerbewochen bietet der Kölner Hersteller bis auf Weiteres fürGewerbekunden unter dem Motto 'Mehrwert für Ihr Business' einaußergewöhnlich attraktives Angebot: Die Grundlage der Aktion sindbesonders scharf kalkulierte Leasingraten für alle Pkw-Modelleinklusive des Ford Lease Full-Service-Paketes1),2), welches ohneAnzahlung die Wartungs- und Verschleißkosten des Fahrzeuges abdeckt.Darüber hinaus erweitert Ford gemeinsam mit seinen teilnehmendenFord-Partnern dieses Angebot für ausgewählte Fahrzeuge zusätzlich umkostenlose Winterkompletträder3) - eine nicht unerheblichezusätzliche Ersparnis, die bei den Gewerbekunden sicherlich auf großeZustimmung stoßen wird.Für den Ford Focus Turnier Trend mit 1,0-l-EcoBoost-Motor (92kW/125 PS)* ergibt sich beispielsweise in dieser Angebotskombinationeine monatliche Ford Lease Full-Service-Rate inklusive derWinterkompletträder von günstigen EUR159,99 netto (EUR190,39brutto)1),2),3),4).Claudia Vogt, Direktorin Gewerbe- und Großkundengeschäft derFord-Werke GmbH, erläutert: "Besondere Aktionen wie die 'FordGewerbewochen' haben bei Ford im Flottengeschäft eine lange Traditionund genießen eine sehr positive Resonanz - diesen Ansatz werden wirweiter pflegen und kreativ weiterentwickeln. Das aktuelle Angebotbietet nicht nur sehr scharf kalkulierte Konditionen, sondern mit denWinterkompletträdern für viele Fahrzeugtypen auch ein zusätzlichesService- und Sicherheitsplus. Wir sind davon überzeugt, unserenKunden damit wirklich 'Mehrwert für Ihr Business' zu bieten."Weiterführende DetaiIinformationen zu den Ford Gewerbewochen undden allgemeinen Ford-Angeboten für Gewerbe- und Flottenkundeninklusive konkreter Beispielberechnungen4) finden sich imAktionszeitraum auf der Website ford-geschaeftskunden.de.* Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO(EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung): Ford Focus TurnierTrend mit 1,0-l-EcoBoost-Motor (92 kW/125 PS): 5,8 (innerorts), 4,2(außerorts), 4,8 (kombiniert); CO2-Emissionen: 110 g/km (kombiniert).CO2-Effizienzklasse A1) Ford Lease ist ein Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH,Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossensind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerblicheSonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Z. B.der Ford Focus Turnier Trend mit 1,0-l-EcoBoost-Motor, 92 kW(125 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung,ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000km Gesamtlaufleistung. Leasingrate auf Basis einer UPE von EUR19.130,25 netto (EUR 22.765,- brutto), zzgl.Überführungskosten.2) Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional für EUR 0,99netto (EUR 1,18 brutto) monatlich erhältlich und in der FordLease Full-Service-Rate berücksichtigt. Eingeschlossen sindWartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallendeVerschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohneLeasing-Sonderzahlung. Bei weiteren Fragen zu Details undAusschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an IhrenFord Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford LeaseVertrages.3) Die Winterkompletträder sind nicht Bestandteil der Ford LeaseFull-Service-Rate. Gilt nur für die Größe der serienmäßigenBereifung des jeweiligen Fahrzeugs und versteht sich ohneRadmuttern und Montage. Ausgeschlossen sind Ford KA+, FordFiesta, Ford EcoSport, Ford B-MAX, Ford Focus ST, Ford FocusRS, Ford Mustang und die Ausstattungsvarianten Vignale undST-Line. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Details beiallen teilnehmenden Ford Partnern.4) Beispielberechnungen auf www.ford-geschaeftskunden.de stellenrepräsentative Beispiele nach § 6a Preisangabenverordnung dar.