Ford Performance präsentiert neuen Look und neues Logo für Hoonigan Racing; Design stammt von Death Spray Custom

Barcelona (ots) -- Neuer Look und neues Logo für Hoonigan Racing- Video-Reihe zum aktuellen Ford Focus RS RX-RennfahrzeugBeim Start der World RX Rennsaison am kommenden Wochenende inBarcelona debütiert die Hoonigan Racing Division mit einem neuenLook. Das Farb-Design für das Motorsport-Team von Ken Block undAndreas Bakkerud sowie ihre Ford Focus RS RX Rallycross-Autos wurdein Zusammenarbeit mit dem britischen Künstler David Gwyther entworfenwurden, dessen energiegeladene Artwork-Kreationen unter dem LabelDeath Spray Custom bekannt geworden sind. Zusätzlich zur neuen Optikhat Death Spray Custom auch ein neues Logo für Hoonigan Racinggeschaffen sowie Nummernblenden, die nun mit typischenHoonigan-Sprüchen wie "Kill All Tires" und "Is not Care" versehenwurden."Wir von Hoonigan Racing und Hoonigan Industries arbeiten stetsmit großer Leidenschaft an einem außergewöhnlichen undzukunftsorientierten Team-Design", sagte Ken Block. "Hierfür holenwir uns besonders kreative und visionäre Künstler an Bord, denn wirwollen mit optisch ansprechenden und einzigartig aussehendenRennwagen auf der Strecke antreten. Unser extrem hoher ästhetischeAnspruch gilt natürlich auch für unsere Team-Kleidung und unsereMerchandising-Produkte"."Die Zuschauer dürfen sich freuen. Das gesamte Team-Design für2017 ist krasser und abgefahrener als je zuvor - man beachte zumBeispiel das Streifenmuster mit 3D-Effekt", kommentierte DavidGwyther, Death Spray Custom.Den neuen Look - sowie fahrerische Action von Ken Block undAndreas Bakkerud gibt es am Sonntag, den 2. April erstmals bei derWorld RX Meisterschaft zu sehen. Live vor Ort beim Saison-Auftakt inBarcelona als Video-Stream auf dem US-amerikanischen Facebook-Kanalvon Ford Performance unter www.facebook.com/FordPerformance oderweltweit auf www.fiaworldrallycross.com/liveFür Fans des neuen 2017er Team-Outfits gibt es in Kürze auchBekleidung und Accessoires mit aktuellen Designs (Hoonigan, WolfgangMann, Biest und weitere) käuflich zu erwerben.Ford Performance veröffentlicht Video-Reihe zum Ford Focus RSRX-RennfahrzeugIm Januar 2016 verkündete Ford Performance seine Zusammenarbeitmit der Hoonigan Racing Division bei den FIA WorldRallycross-Meisterschaften und enthüllte in diesem Zusammenhangerstmals den Ford Focus RS RX. Ein Team von Ford-Ingenieuren hatseither daran gearbeitet, verschiedene Elemente des Rennfahrzeugs zuoptimieren, dazu zählen der Heckspoiler, das Fahrwerk, dieAntriebswelle und das Cockpit:- Heckspoiler: Mehr als 100 Entwürfe wurden mittels CFD-Software(Computational Fluid Dynamics) getestet, um ein bestmögliches Designzu erzielen.- Fahrwerk: Es wurde unter Verwendung einer K&C-Anlage (Kinematicsand Compliance) überprüft, wie sie auch bei Serienfahrzeugen zumEinsatz kommt. Die vom System gesammelten Daten helfen Ingenieurenbei der Fahrwerksoptimierung.- Antriebswelle: Mit der sogenannten FEA-Analyse wurde eine"Hitzekarte" erstellt, um potenzielle Belastungen der Antriebswellezu identifizieren und zusätzliche Verbesserungsmaßnahmendurchzuführen.- Cockpit: Aufbauend auf jahrzehntelange Rennerfahrung von FordPerformance, M-Sport und Hoonigan Racing wurden für Ken Block undAndreas Bakkerud personalisierte Cockpits auf Basis ihrerpersönlichen Vorlieben mit dem Ziel geschaffen, die Schaltzeiten zureduzieren und letztlich höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen.Eine vierteilige Video-Reihe mit spannenden Details zum aktuellenFord Focus RS RX finden Sie auf dem YouTube-Kanal von FordPerformance unter: http://bit.ly/2l4vBE9