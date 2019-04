Ford Mustang feiert heute 55-jähriges Jubiläum (FOTO)

Köln (ots) -- Die US-Ikone war mit 113.066 verkauften Einheiten im Jahre 2018das meistverkaufte Sportcoupé der Welt- Die Mustang-Verkaufszahlen in Europa haben im 1. Quartal 2019 ummehr als 27 Prozent zugelegt- In 146 Ländern verfügbarHeute vor 55 Jahren wurde eine automobile Ikone geboren: der FordMustang. Von Beginn an eroberte der charismatische Sportwagen dieHerzen seiner Kundschaft und erlangte nicht nur bei Auto-Enthusiasteneinen einzigartigen Kult-Status. Bis zum heutigen Tag wurden weltweitmehr als zehn Millionen Exemplare produziert. Gemäß den Angaben desMarktforschungsunternehmens IHS Markit wurden alleine 2018 rund umden Globus 113.066 Einheiten verkauft - damit war der Ford Mustangzum vierten Mal in Folge das meistverkaufte Sportcoupé der Welt. Inden USA wurden im vergangenen Jahr 75.842 Mustang verkauft - Platz 1im entsprechenden Segment. Auf den europäischen Märkten* setzte Fordim ersten Quartal 2019 rund 2.300 Mustang** ab, eine Steigerung vonmehr als 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum."Es wurden alle Erwartungen übertroffen, als Ford den Mustang vor55 Jahren auf den Markt brachte", sagt Jim Farley, Ford President,Global Markets. "Nichts sagt mehr über Freiheit und die Freude amFahren aus als der Ford Mustang. Er ist eine Ikone. Sein markantesDesign und vor allem der unverwechselbare Sound des V8-Motors sorgenfür Gänsehaut-Feeling. Kein Wunder, dass der Mustang das beliebtesteSportcoupé der Welt ist".In 146 Ländern verfügbarDer Ford Mustang war 2018 in 146 Ländern verfügbar. Weltweitwurden seit 2015, der Markteinführung der aktuellen, sechstenGeneration, mehr als 500.000 Einheiten verkauft - davon mehr als45.000 in Europa. Die US-Ikone konnte im vergangenen Jahr einenglobalen Marktanteil von 15,4 Prozent in ihrem Segment verzeichnen.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies ein Zuwachs von einemhalben Prozentpunkt, hierfür sorgte vor allem das besonderskraftvolle Mustang Bullitt®-Editionsmodell.Link auf BilderÜber den nachfolgenden Link sind Bilder vom Ford Mustang abrufbar:http://mustang.fordpresskits.com* Die Ford of Europe-Zahlen beziehen sich auf die 20 europäischenHauptmärkte, in denen das Unternehmen durch nationaleVerkaufsorganisationen vertreten ist. 