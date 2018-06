Ford: Ein Mustang mit Filmreife

mid Groß-Gerau – Der Ford Mustang „Bullitt“ kommt. 1968 erlangte das amerikanische Coupé Kultstatus mit einer der längsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte. Nun hat Ford die Neu-Inszenierung des Modells auf den Markt gebracht und schon eingepreist. Die der europäischen Öffentlichkeit kürzlich in Genf vorgestellte limitierte Edition, eine Hommage an den vor 50 Jahren veröffentlichten Hollywood-Klassiker „Bullitt“, kostet in Deutschland ab 52.500 Euro.

Ein Beitrag von Global Press.