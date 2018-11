Im Ford Mustang BullittTM auf der legendären Motorrad-Rennstrecke

Köln (ots) -- Teil 9 der Ford-Videoreihe "Europe's Greatest Driving Roads",die eine große Bandbreite an spektakulären Straßen undLandschaften zeigt- Die "Isle of Man Tourist Trophy" gilt als das älteste undzugleich anspruchsvollste Motorradrennen der Welt- Der Ford Mustang BullittTM: 5,0-Liter-V8-Motor, 338 kW (460 PS),529 Nm DrehmomentIm Ford Mustang BullittTM auf der legendären Motorrad-Rennstrecke"Isle of Man Tourist Trophy": Ford hat den britischenMotor-Journalisten Steve Sutcliffe gebeten, für die aufwändigproduzierte Ford-Videoserie "Europe's Greatest Driving Roads" ineinem Ford Mustang BullittTM den sogenannten Snaefell Mountain Courseauf der Isle of Man zu fahren -also die extrem schnelle und technischanspruchsvolle Strecke der "Isle of Man Tourist Trophy". Sutcliffeging es nicht alleine um Top-Speed, sondern auch um dielandschaftlichen Höhepunkte. Sutcliffe: "Der so genannte MountainCourse, auf dem ansonsten das älteste Motorradrennen der Weltausgetragen wird, ist absolut einzigartig. Stellen Sie sich deutscheAutobahnen vor, dann fügen Sie sanfte Hügel, enge Kurven und dieeinmalige Insel-Atmosphäre hinzu. Was dabei herauskommt, sind diesefantastischen und dramatischen Straßen". Dies der Link auf dasentsprechende Video: https://youtu.be/7rhlwO8c-XMDie "Isle of Man Tourist Trophy"Bei der "Isle of Man Tourist Trophy" handelt es sich um dasälteste - es fand erstmals 1907 statt - und zugleich auch um dasspektakulärste Motorradrennen der Welt. Jedes Jahr schauen 30Millionen Fans via Fernsehen und Internet zu, wie Top-Motorradfahrermit ihren Maschinen den 37,7 Milen (60,7 Kilometer) langen,legendären Kurs über abgesperrte Insel-Landstraßen meistern. DieStrecke stellt wie kein anderes Motorradrennen höchste Anforderungenan Mensch und Material. Es ist kaum möglich, sich jede Kurve unddamit verbunden alle Bremspunkte einzuprägen. Dem ehemaligendeutschen Motorradrennfahrer Siegfried Schauzu -er konnte die "Isleof Man Tourist Trophy" neun Mal gewinnen -, wird die prägnanteBemerkung zugeschrieben: "Die Ideallinie um zehn Zentimeter zuverfehlen, kann den Weg ins Jenseits bedeuten".Die Isle of ManDie Isle of Man ist eine Insel in der Irischen See. Bei einerLänge von 52 Kilometer und einer Breite von 22 Kilometer besitzt dieInsel eine Küstenlänge von 160 Kilometer. Die Hügel der Insel, diegrößte Erhebung ist der 621 Meter hohe Snaefell, gelten als etwasBesonderes, da sie der einzige Ort sind, von dem aus bei klaremWetter alle vier Teil-Länder des Vereinigten Königreichs inSichtweite liegen: England, Schottland, Wales und Nordirland.Sutcliffe: "Unabhängig von der Möglichkeit, schnell zu fahren, lohntes sich, die ursprüngliche Landschaft und die Gastfreundschaft derEinwohner zu erleben. Ein weiteres Highlight ist die Gastronomie. Beiso viel Fahrspaß, gutem Essen und all den freundlichen Menschenerfüllt es mich jedes Mal mit Schwermut, wenn ich die Fähre für dieHeimreise nehmen muss."Die Ford-Videoreihe "Europe's Greatest Driving Roads"Dies ist der neunte Teil der Ford-Videoreihe "Europe's GreatestDriving Roads", die eine große Bandbreite an spektakulären Straßenzeigt und in Ford Performance-Fahrzeugen bewältigt werden: angefangenbeim Ford GT Supersportwagen auf der atemberaubenden Atlantic OceanRoad in Norwegen bis hin zum Fiesta ST auf der Via Campo Catino inItalien. Doch bezüglich des Nervenkitzels dürfte der aktuelle Beitragüber den Ford Mustang BullittTM auf der Isle of Man unter allenVideos die Nase vorn haben.Die komplette Reihe ist auf dem YouTube-Kanal von Ford of Europeabrufbar: http://ots.de/1TstxXDer Ford Mustang BullittTMDer Ford Mustang BullittTM zitiert zahlreiche Details des MustangFastback GT390 aus dem Jahre 1968, der zusammen mit Titelheld SteveMcQueen vor 50 Jahren die Hauptrolle in dem legendären Kinofilm"Bullitt" spielte. Für Vortrieb sorgt ein besonders kraftvoller5,0-Liter-V8-Motor* mit einer Leistung von 338 kW (460 PS) und damit7 kW (10 PS) mehr als der Ford Mustang GT. Sein maximales Drehmomentbeträgt imposante 529 Nm.*Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang BullittTM in l/100 km: 16,6(innerorts), 8,8 (außerorts), 12,4 (kombiniert); CO2-Emissionen(kombiniert): 277 g/km. CO2-Effizienzklasse: G.Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.