Ford Motor Company testet 3D-Großdruck-Verfahren

Köln (ots) -- Zum Einsatz kommt der "Infinite Build 3D-Drucker" von Stratasys,dem weltweiten Marktführer im Bereich der 3D-Druck-Technologie- Ford ist der erste Autohersteller, der dasStratasys-3D-Druck-Verfahren testet- Diese Technologie ermöglicht eine kostengünstige und effizienteFertigung und bietet zudem Vorteile in puncto Leichtbauweisesowie Personalisierung von Fahrzeug-KomponentenDie Ford Motor Company testet in ihrem Forschungs- undInnovationszentrum in Dearborn/USA ab sofort 3D-Druck-Technologie imgroßen Maßstab. Zum Einsatz kommen "Infinite Build 3D-Drucker" vonStratasys - das Unternehmen ist weltweiter Marktführer in der3D-Druck-Technologie. Ford ist der erste Automobilhersteller, der die"Infinite Build"-Großdruck-Technologie von Stratasys probeweiseverwendet. Der Konzern verspricht sich davon Effizienzsteigerungenbei gleichzeitiger Kostenreduzierung - insbesondere bei derHerstellung von Prototypen-Teilen oder kleinteiligen Komponenten mitgeringem Produktionsvolumen, beispielsweise Spoiler-Elementen fürFord-Performance-Fahrzeuge. Einen ersten Eindruck vermittelt diesesVideo: https://www.youtube.com/watch?v=MZN8zA95zv0&feature=youtu.be"Mit der 'Infinite Build'-Technologie sind wir nun in der Lage,auch größere Einzelteile und Komponenten ganz einfach am Computerauszudrucken. Dies beschleunigt vor allem die Entwicklung desFahrzeug-Designs", sagt Ellen Lee, Ford Technical Leader for AdditiveManufacturing Research. "Wir freuen uns über die Zugangsmöglichkeitzu dieser neuen Technologie aus dem Hause Stratasys, mit der wirerstmals im Automobilbereich die Potenziale von3D-Großdruck-Verfahren umfassend testen können".Und so funktioniert'sDie digitalen Daten für Ford-Fahrzeugteile werden per vom Computerzum Drucker übermittelt. Der Druck des Bauteils erfolgt schichtweiseaus einem geeigneten Material, meist einem Kunststoff. Am Ende stehtdas fertige 3D-Objekt zur Verfügung. Wenn das 3D-Druck-Systemfeststellt, dass der Materialvorrat zu Ende geht, sorgt ein Roboterfür rechtzeitigen Ersatz. Dies ermöglicht einen prinzipiellautomatischen und unbeaufsichtigten Betrieb - auf Wunsch sogar rundum die Uhr und ohne zeitliche Limitierung.Vorteile des 3D-DrucksDer 3D-Druck ist nach Auffassung von Ford eine kostengünstigeMethode, um Teile zu produzieren, die lediglich in geringen Mengenbenötigt werden - wie zum Beispiel Prototypenteile oder Spezialteilefür Rennwagen. Bislang kann es Wochen dauern, bis ein Prototypenteilwie zum Beispiel ein Ansaugkrümmer aus Grauguss produziert ist.Mittels des 3D-Drucks steht Ford das gleiche Teil nun aushitzebeständigem Kunststoff innerhalb kürzester Zeit zur Verfügung -bei zugleich geringeren Kosten lässt sich die Produktentwicklungsomit spürbar beschleunigen.Hinzu kommt: Dank der 3D-Druck-Technologie lässt sich dieKraftstoff-Effizienz von Fahrzeugen aufgrund der Gewichtsvorteile der3D-Produkte prinzipiell verbessern. So wiegen beispielsweiseSpoiler-Komponenten aus dem 3D-Drucker weniger als die Hälfte ihresÄquivalents aus Metall. Darüber hinaus lässt sich diese Technologieauch nutzen, um spezielle Werkzeuge sowie personalisierteFahrzeugteile auf Kundenwunsch anzufertigen.Obwohl die 3D-Druck-Technologie für die Großserienfertigungzurzeit noch nicht schnell genug ist, könnte sie in Zukunft alsoimmense Vorteile für die Automobilentwicklung und -produktionbringen.3D-Druck liegt voll im TrendWeil der 3D-Druck immer effizienter und kostengünstiger wird,setzen Unternehmen diese Technologie zunehmend fürFertigungsanwendungen ein - angefangen bei der Luft- und Raumfahrtbis hin zur Medizin. Die 3D-Druck-Technologie eröffnet ständig neueEinsatzgebiete. Nach Angaben des Instituts "Global Industry Analysts"werden die weltweiten Umsätze im 3D-Druck-Bereich bis zum Jahr 2020voraussichtlich 9,6 Milliarden US-Dollar erreichen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungenvon Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell