Ford Motor-Aktie: Wie steht sie vor den Q1-Ergebnissen da?

Überblick Die stark angeschlagene Aktie wurde vor dem Ereignis etwas höher gehandelt, liegt aber immer noch über 40% unter dem 52-Wochen-Hoch vom 13. Januar von $25,87. Als der alteingesessene Hersteller von Elektrofahrzeugen am 3. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichte, befand sich die Aktie in einem steilen Abwärtstrend. Die Veröffentlichung der Ergebnisse beschleunigte den Abwärtstrend, so dass die… Hier weiterlesen