Ford: Hocus Pocus mit Focus

mid Groß-Gerau – Auf den ersten Blick grenzt es schon ein wenig an Zauberei. Mit einem riesigen Kunstwerk läutet Autobauer Ford in vier europäischen Städten, darunter Berlin, die Markteinführung der neuen Focus ein. Doch es ist alles andere als Hocus Pocus, was der Hersteller dort auf der großen Werbe-Bühne präsentiert.

Manch einer mag zunächst allerdings seinen Augen nicht trauen. Denn sechs Meter ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.