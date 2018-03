Der Ford GT verteidigt bei den 12 Stunden von Sebring die Tabellenführungen in der GTLM-Klasse

Köln / Sebring (USA) (ots) -- Werksteam Ford Chip Ganassi Racing verpasst Sieg beim zweitenLangstreckenklassiker des IMSA-Jahres aufgrund von Technik- undUnfallpech- Richard Westbrook (GB), Ryan Briscoe und Scott Dixon (beide AUS) inFührung liegend von Kurzschluss in Scheinwerferverkabelungeingebremst- Ford GT von Dirk Müller (D, Burbach), Joey Hand (USA) und SébastienBourdais (F) wird beim Safety-Car-Restart vom nachfolgenden Autoschwer getroffen- Als Doppelsieger der 24 Stunden von Daytona liegt Ford Chip GanassiRacing auch weiterhin in der Fahrer-, Team- und Herstellerwertungder GTLM vornAuch nach den 12 Stunden von Sebring führt Ford Chip GanassiRacing (FCGR) alle drei Meisterschaftstabellen der nordamerikanischenIMSA-Sportwagenserie an. Das Werksteam beendete den zweitenLangstreckenklassiker der Saison nach einem souveränen Doppelsieg beiden 24 Stunden von Daytona auf den Positionen vier und neun derGTLM-Klasse. Mit dem über 500 PS starken Ford GT hat FCGR im Vorfelddes Florida-Rennens drei der vier Trainingssitzungen für sichentschieden und behauptete mit dem GTE-Boliden derDaytona-Dominatoren Richard Westbrook (GB), Ryan Briscoe und ScottDixon (beide AUS) nach acht der zwölf Rennstunden die Führung inihrer Klasse. Dann jedoch erzwang ein Kurzschluss in derZusatzscheinwerfer-Verkabelung einen außerplanmäßigen Boxenstopp undwarf das Team zurück. In einer furiosen Aufholjagd fuhr Brisoe nochwieder auf Rang vier vor.Das Schwesterauto mit der Nummer 66 hatte nach viereinhalb Stundenalle Chancen auf den ersten Sieg des Ford GT in Sebring eingebüßt,als Dirk Müller aus Burbach im Siegerland beim Restart nach einerSafety-Car-Phase unverschuldet in eine Unfall-Kettenreaktionverwickelt wurde. Die notwendige Reparatur im Fahrerlager warf dasschwer beschädigte Auto zunächst um zehn Runden zurück, eine Stundevor Rennende mussten Müller, Joey Hand (USA) und Sébastien Bourdais(F) endgültig aufgeben. Sie wurden noch auf Rang neun derGTLM-Kategorie gewertet."Der Ford GT funktionierte wirklich großartig, wir hatten dasRennen vor dem Beginn der Schlussphase in der Hand", bedauerteRichard Westbrook. "Dann setzte das Licht der Zusatzscheinwerferimmer wieder aus und plötzlich drang Rauch ins Cockpit. Ich glaubtesogar Motoraussetzer zu spüren und dachte direkt an ein Problem mitdem Antriebsstrang, doch es war ein Fehler in der Elektrik. Wirkonnten ihn beim nächsten Boxenstopp beheben. Es ist wirklich einJammer, dass uns dieses Missgeschick ereilt hat, denn wir lagen anaussichtsreicher Position.""Das war ein langes und sehr hartes Rennen, aber unser Auto wurdein der Schlussphase immer besser", erläuterte Briscoe, der denletzten Turn im Ford GT mit der Startnummer 67 fuhr. "Wir warenabsolut konkurrenzfähig, aber hat uns das Problem mit denScheinwerfern zu viel Zeit gekostet. Wir konnten noch ein paar Autosüberholen, aber nicht mehr zur Spitze aufschließen. Wir nehmen diePunkte für Platz vier mit und konzentrieren uns weiter auf dieMeisterschaft.""Zu Beginn des Rennens liefen die Dinge ganz gut für uns",rapportierte Müller. "Der Ford GT machte einen vielversprechendenEindruck und ich freute mich bereits auf den Restart nach derSafety-Car-Phase - dann schien ein Fahrzeug vor mir jedoch einProblem zu haben, viele Autos mussten ausweichen und ich wurde indiesem Durcheinander von hinten abgeräumt. Damit war die Sache füruns gelaufen, denn wir mussten wegen der starken Beschädigungen zurReparatur ins Fahrerlager abbiegen. Einen Zeitverlust von zehn Rundenholt in Sebring niemand mehr auf."Zum dritten von elf Saisonrennen der nordamerikanischen IMSAWeathertech Sportwagen-Meisterschaft, das am 14. April imkalifornischen Long Beach stattfindet, reist das Team Ford ChipGanassi Racing auch weiterhin als Tabellenführer in der Hersteller-,Team- und Fahrerwertung an. Aktuelle Tabellenstände finden Sie aufder IMSA-Website (https://tinyurl.com/ybj7xfpa).Für redaktionelle Zwecke abdruckfreies Bildmaterial steht Ihnenüber den flickr-Account von Ford Chip Ganassi Racing(https://tinyurl.com/y7mugyj8) zur Verfügung. Weitere Informationenzum Motorsport-Engagement von Ford finden Sie auf derenglischsprachigen Website performance.ford.com.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell