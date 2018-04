Köln / Spa-Francorchamps (B) (ots) -- Werksteam Ford Chip Ganassi Racing blickt der neuen "SuperSeason", die gleich zwei Ausgaben der 24 Stunden von Le Mansumfasst, mit hohen Erwartungen entgegen- Konkurrenzniveau in der LMGTE Pro-Kategorie ist mit fünfreinrassigen Werksteams - in Le Mans kommt ein weiteres hinzu - sohoch wie nie zuvor- Stefan Mücke aus Berlin teilt sich den Ford GT wieder mit OliverPla (F). Am kommenden Wochenende in Spa sowie in Le Mans kommtBilly Johnson (USA) hinzu- Ford GT mit der Startnummer 67 wird in der WEC pilotiert von AndyPriaulx und Harry Tincknell. Die beiden Briten erhalten Verstärkungdurch Tony Kanaan (BR)- Neue Boxenstopp-Regeln erlauben Tanken und Reifenwechsel zurgleichen Zeit für mehr Spannung und DramatikDie erste "Super-Saison" der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft(WEC) steht in den Startlöchern: Am kommenden Wochenende findet aufder belgischen Berg- und Talbahn von Spa-Francorchamps das erste vonacht Rennen der neuen WM statt, die sich bis in den Juni 2019erstrecken wird und gleich zwei Mal den 24-Stunden-Marathon von LeMans umfasst. Das Werksteam Ford Chip Ganassi Racing fühlt sich nacheinem intensiven Entwicklungsprogramm bestens auf die neueHerausforderung vorbereitet. Der Ford GT trifft in seiner LMGTEPro-Kategorie der WEC auf nochmals härteren Wettbewerb mit nichtweniger als vier konkurrierenden Herstellern.Einen großen Teil der Wintertest hat Ford den von ReifenpartnerMichelin neu entwickelten Pneus gewidmet. Vor dem französischen24-Stunden-Klassiker liefert das Sechsstundenrennen auf der 7,004Kilometer langen "Ardennen-Achterbahn" somit wichtige Erkenntnisse,wer seine GTE-Sportwagen am besten auf die neue Rennreifengenerationabgestimmt hat."Die ,Super Season' stellt alle Teams vor eine besondersschwierige Aufgabe, denn sie beinhaltet gleich zwei Ausgaben der 24Stunden von Le Mans und zieht sich deswegen über einen enorm langenZeitraum. Wir müssen sicherstellen, dass wir in den kommenden 14Monaten fokussiert bleiben", betont Mark Rushbrook, als Direktor vonFord Performance für das weltweite Motorsport-Engagement desHerstellers verantwortlich. "Aber wir sind auch begeistert, im Juniwieder mit vier Ford GT die Langstreckenlegende in Frankreich inAngriff nehmen zu können. Wir werden alles unternehmen, was inunserer Macht steht, damit unsere Autos dort höllisch schnell sind.Denn der Sieg bei beiden Ausgaben der 24 Stunden von Le Mans, die zurneuen WEC-Saison zählen, ist unser vorrangigstes Ziel - neben demGewinn der Langstrecken-WM und der nordamerikanischen IMSA-Serie.Jenseits des Atlantiks hat das Jahr für uns bereits gut begonnen, wirführen dort die Fahrer-, Team- und Herstellerwertung an. Wir habenuns viel vorgenommen!"In der LMGT Pro-Kategorie der WEC trifft Ford auf überausernstzunehmende Kontrahenten mit Werksabordnungen von Aston Martin,Ferrari, Porsche und - neu - BMW. In Le Mans kommt auch noch Corvettehinzu. Dem stellt der Kölner Autohersteller zwei erstklassig besetzteFord GT entgegen: Im Mittelmotor-Boliden mit der Startnummer 66treten wieder der Berliner Stefan Mücke und Olivier Pla (F) an, dieNummer 67 teilen sich erneut die Briten Andy Priaulx und HarryTincknell. Für Spa und Le Mans erhalten beide Crews zusätzlicheVerstärkung: Der US-Amerikaner Billy Johnson steigt zu Stefan Mückeins Auto und der Indycar-Superstar Tony Kanaan aus Brasilien ist derdritte Mann für den Ford GT mit der 67."Ich freue mich sehr auf Spa-Francorchamps und den Beginn der,Super Season'", unterstreicht Mücke. "Eine Meisterschaft mit gleichzwei Ausgaben der 24 Stunden von Le Mans ist etwas Außergewöhnliches.Wir werden in der LMGTE Pro-Kategorie auf neue Konkurrenten und einwirklich starkes Feld treffen. Ich denke, wir blicken einem hartenJahr mit spannendem Motorsport entgegen, aber genau das wollen wirja. Wir kennen den Ford GT jetzt in- und auswendig, bis in die letzteSchraube. Trotzdem haben wir über den Winter noch einmal jeden Steinumgedreht und speziell in Reifentests viel Zeit investiert. Wirwollten sicherstellen, dass jedes Detail des Autos perfekt ist. Ichdenke, wir sind stärker und besser vorbereitet denn je - und genauaus diesem Grund rechne ich uns besonders gute Chancen aus."Von Pause war bei Ford Chip Ganassi Racing seit dem Saisonfinale2017 nicht viel zu spüren. Das Team hat ein sehr detailliertesTestprogramm absolviert, um für das Auftaktrennen inSpa-Francorchamps optimal gerüstet zu sein - darunter auch ungezählteBoxenstopp-Trainings. Hintergrund ist eine Änderung des SportlichenReglements, das Reifenwechsel nun während des Tankvorgangs zulässtund damit eine völlig neue Choreographie verlangt. Bis dato waren diebeiden Vorgänge nur nacheinander erlaubt. Ziel sind kürzere,spannendere Boxenstopps."Ich glaube fest daran, dass wir in der neuen ,Super-Saison' einebesonders große Chance auf den Titel haben", schwört Harry Tincknell.2017 hat der 26-jährige Brite die Meisterschaft nur knapp verpasst."Alle Strecken, die auf dem Programm stehen, sollten unserem Ford GTliegen - die engeren Kurse, die unserem Auto nicht so sehr gepassthaben, gehören nicht mehr zum WM-Kalender. Dass ich wieder zusammenmit Andy Priaulx ein Team bilde und der allergrößte Teil derMannschaft an Bord geblieben ist, zahlt sich in puncto Kontinuitätbestimmt aus. Zudem ist uns über den Winter erneut ein großer Schrittnach vorne gelungen. Bisher haben Andy und ich vier WEC-Läufegewonnen und in Le Mans einen zweiten Platz herausgefahren,offensichtlich harmonieren wir also ganz gut miteinander. Das wollenwir in Spa fortsetzen, wo uns Tony Kanaan unterstützen wird. Wir allewissen, welch ein herausragender Racer der Brasilianer ist. Bereitsim Vorjahr lagen wir in Belgien an aussichtsreicher Stelle, bevor unsein Elektronikproblem um eine Runde zurückgeworfen hat. Wir habenkürzlich noch einmal auf der Ardennen-Bahn getestet und sehrnützliche Ergebnisse erzielt. Ich rechne mit einem sehr gutenSaisonstart für uns." 