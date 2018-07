Ford GT gewinnt zweites IMSA-Rennen innerhalb von nur acht Tagen (FOTO)

Köln / Bowmanville (CDN) (ots) -- Clevere Boxenstrategie führt Ryan Briscoe und Richard Westbrookim kanadischen Mosport zum Sieg in der GTLM-Klasse- Dirk Müller aus Burbach im Siegerland und Joey Hand beenden160-Minuten-Rennen nach Problemen im Qualifying auf GTLM-Rangfünf- Briscoe und Westbrook übernehmen die Führung in derGTLM-Fahrerwertung, Ford verteidigt Tabellenspitze in derKonstrukteurs-MeisterschaftZweiter Sieg innerhalb von acht Tagen: Das Werksteam Ford ChipGanassi Racing (CGR) hat nach dem Triumph beim Sechsstundenrennen inWatkins Glen auch den kanadischen Lauf der nordamerikanischen IMSASportwagen-Meisterschaft in Mosport gewonnen. Ryan Briscoe (AUS) undRichard Westbrook (GB) profitierten von einer taktisch cleverenBoxenstopp-Strategie und entschieden mit ihrem Ford GT das160-Minuten-Rennen auf der knapp vier Kilometer langenTraditionsstrecke in Bowmanville nahe Ontario in der GTLM-Klasse fürsich. Ihre Teamkollegen Dirk Müller (Burbach) und Joey Hand (USA),die Erstplatzierten von Watkins Glen, erreichten das Ziel mit derStartnummer 66 aufgrund ihres letzten GTLM-Startplatzes nur auf Rangfünf. Damit mussten sie Briscoe und Westbrook auch die Führung in derIMSA GTLM-Fahrerwertung überlassen. Mit 195 Punkten liegt Ford CGR inder Konstrukteurswertung nach sechs von elf Saisonläufen weiterhinauf Rang eins vor Chevrolet (187) und Porsche (186).Auch für den Ford GT mit der Startnummer 67 lief es in den freienTrainingssitzungen zunächst nicht nach Plan - bis Ryan Briscoe imQualifying eine spektakuläre Runde auspackte, die sein MitfahrerWestbrook mit freudigem Unterton nur noch als "krank" bezeichnenkonnte: Der Australier stellte den von einem FordEcoBoost-Sechszylinder-Turbobenziner angetriebenen Sportwagen in1.13,831 Minuten auf den zweiten Startplatz der GTLM-Klasse."Wir mussten das gesamte Wochenende kämpfen", gestand Westbrook."Dann haut Ryan im Quali diese Runde heraus, das hat natürlich unsereHoffnung wieder geweckt - doch nach gut 90 Minuten im Rennenbefürchtete ich schon, dass wir uns zu früh gefreut haben: Das Autoließ sich nur schwierig beherrschen. Doch dann fanden die Jungs vonFord CGR den richtigen Kniff durch die Anpassung desReifenluftdrucks, und je leichter der Wagen durch den Benzinverbrauchwurde, desto besser ließ sich der Ford GT fahren - mit ein Grund,warum ich als Allerletzter in der GTLM zum Nachtanken kam. Dass diesgenau mit einer Safety-Car-Phase zusammenfiel, war natürlich perfekt:Ich konnte die gerade erst übernommene Führung verteidigen. Bis dahinlagen wir auf Kurs für einen Podestplatz, so wurde daraus der Sieg.Unglaublich!""Ich bin fast schon etwas schockiert - ich habe das so nachunserem ersten Stint nicht kommen sehen", räumte Briscoe ein, für denes gemeinsam mit seinem Teamkollegen nach dem Erfolg bei den 24Stunden von Daytona der zweite Klassensieg der laufenden IMSA-Saisonwar. "Die Anpassung des Reifendrucks und die mutige Strategie habensich perfekt ausgezahlt. Nach der Enttäuschung von Watkins Glen binich einfach nur glücklich. Dort hatten wir das gesamte Wochenendeklar das schnellste Auto, dann warf uns ein mechanischer Defekt nachder ersten Rennstunde zurück. Das war schwer zu verdauen. Dass wirdiesen Sieg hier nachholen, wo wir am wenigsten damit gerechnethaben, ist unglaublich."Dirk Müller und Joey Hand, die Fünftplatzierten, konnten ihrenMannschaftskollegen nur gratulieren. "Wir haben ein eher schwierigesWochenende erlebt", erläuterte Hand. "Nach dem Sieg in Watkins Glenwollten wir das Momentum hier in Kanada fortsetzen, doch wir fandennicht die perfekte Abstimmung für unser Auto. Wegen eines Problems imQualifying fielen wir in der Startaufstellung bis ans Ende unserKlasse zurück, dem hat sich ein anstrengendes Rennen angeschlossen.Wir haben die ganze Zeit wie verrückt für eine bessere Position aufder Strecke gekämpft, doch als es darauf ankam, waren wir nicht zurStelle - anders als Ryan und Richard: Beide konnten die Gunst derStunde nutzen und davon so profitieren, wie wir vor einer Woche. Ausder Sicht von Ford CGR könnte es mit zwei Siegen innerhalb von achtTagen natürlich kaum besser laufen..."Der nächste Lauf zur nordamerikanischen IMSASportwagen-Meisterschaft steht am 20./21. Juli in Lime Rock imnordöstlichen US-Bundesstaat Connecticut auf dem Programm. Erneut isteine Renndauer von zwei Stunden und 40 Minuten vorgesehen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell