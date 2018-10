Ford GT: Steigerung der Produktion wegen großer Nachfrage

Köln (ots) -- Ford wird im Rahmen eines verlängerten Fertigungszeitraums etwa1.350 Exemplare des Ford GT-Supersportwagens produzieren -Nachfrage beträgt das Sechsfache- Ab dem 8. November 2018 wird einen Monat lang ein zusätzlichesZeitfenster für die Bewerbung zum Kauf eines Ford GT geöffnet- Neue Ford GT Heritage-Edition feiert den 50. Geburtstag des1968er und 1969er Le Mans-GT40 mit einer rennhistorischinspirierten "Gulf Oil"-LackierungDie Ford Motor Company hat heute bekannt gegeben, die Produktiondes Ford GT aufgrund der großen Nachfrage um rund zwei Jahre zuverlängern. Am 8. November öffnet das Unternehmen einen Monat langdas Zeitfenster für Kunden, die sich für den Kauf dieses exklusivenSupersportwagens (Modelljahr 2019) bewerben möchten. Insgesamt sollenweltweit 1.350 Exemplare des Ford GT ausgeliefert werden.Interessenten können ihre Bewerbungen unter www.FordGT.comeinreichen. Erfolgreiche Bewerber kommen in den Genuss des Ford GTConcierge-Service und dürfen sich auf ein individuellesEinkaufserlebnis freuen."Die Resonanz auf unseren Ford GT war bisher beispiellos und dieNachfrage übertraf das Angebot um mehr als das Sechsfache", sagteHermann Salenbauch, Director, Ford Performance. "Indem wir die FordGT-Produktion in begrenztem Umfang steigern, sind wir in der Lage,die hohe Exklusivität des äußerst begehrten Supersportwagensbeizubehalten, während wir gleichzeitig den bestehenden Kundenkreisvon 80 Ford GT-Besitzern in Europa erweitern können".Ford hatte ursprünglich eine begrenzte Auflage von 1.000Fahrzeugen über einen Produktionszeitraum von vier Jahren ab Dezember2016 angekündigt. Die Straßenversion des Ford GT erreicht eineHöchstgeschwindigkeit von 347 km/h. Für atemberaubenden Vortriebsorgt sein 3,5-Liter-EcoBoost-V6-Bi-Turbo-Motor mit einemKraftstoffverbrauch von 14,9 l/100 km (kombiniert)* undCO2-Emissionen von 349,6 g/km (kombiniert)*. Zudem verfügt dasFahrzeug über eine Karbonfaser-Architektur und eine aktiveAerodynamik. Ein Video zur Performance des Ford GT finden Sie unter:https://youtu.be/UeTCkOr51s4Das Unternehmen kündigte kürzlich auch eine ganz besondereFahrzeugvariante an: Diese neue Ford GT Heritage-Edition wird zuEhren des historischen Ford GT40 aufgelegt, der seinerzeit von GulfOil gesponsert wurde. Der moderne Supersportwagen basiert auf demneuen Ford GT (Modelljahr 2019) und präsentiert sich in denunverwechselbaren Farben des legendären GT40, der 1968 und 1969 mitseinen Siegen beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans in die Geschichte desMotorsports einging. Erfolgreiche Bewerber aus Europa erhalten einenAnspruch auf Ford GT-Fahrzeuge, die in den Jahren 2020 bis 2022produziert werden.* Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. Wegen derrealistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenenKraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte in vielen Fällen höherals die nach dem NEFZ gemessenen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Marko BelserFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17520mbelser@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell