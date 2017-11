Ford GT-Piloten verpassen trotz Podestplatz in Bahrain den erhofften Fahrer-WM-Titel (FOTO)

Köln/Manama (Bahrain) (ots) -- Titelanwärter Andy Priaulx (GB) und Harry Tincknell (GB) fahrenim Ford GT mit der Startnummer 67 beim WEC-Saisonfinale inBahrain aufs Podium- Schwesterauto mit Startnummer 66 von Stefan Mücke (GER) undOlivier Pla (FRA) erreicht bei den 6 Stunden von Bahrain PlatzfünfDas Werksteam Ford Chip Ganassi Racing beendet die FIALangstrecken-Weltmeisterschaft WEC als Vizechampion der Teamwertung.Andy Priaulx und Harry Tincknell schließen die WEC-Saison alsdrittplatzierte Paarung in der Fahrerwertung ab. Ins Saisonfinale aufdem Bahrain International Circuit nahe der Hauptstadt Manama warendie beiden Briten mit Titelchancen gestartet. In der letzten Stundedes 6-Stunden-Rennens überholte Priaulx im Ford GT mit derStartnummer 67 den Porsche des Titelkonkurrenten Fred Makowiecki underoberte als Dritter einen weiteren Podestplatz für Ford Chip GanassiRacing. Dennoch reichte es in der Endabrechnung nicht für den Gewinnder Fahrerwertung.Die ersten beiden Rennstunden verliefen für beide Ford GT-Crewsviel versprechend. Priaulx kämpfte den führenden Ferrari mit derStartnummer 71 nieder und übernahm die Spitze. Stefan Mücke imanderen Ford GT mit der Startnummer 66 arbeitete sich um zahlreichePositionen nach vorn, sein Partner Olivier Pla knüpfte nach demFahrerwechsel an die starke Performance an. Über die Gesamtdistanzkonnten beide Crews jedoch nicht die Pace der Ferrari mitgehen. DerPodestplatz der Startnummer 67 genügte nicht für den Gewinn desFahrertitels."Das Rennen entwickelte sich nicht so, wie wir uns das vorgestellthatten", gab Ganassis WEC-Teamchef George Howard-Chappell zu. "Wirwussten, dass wir nicht allzu große Titelchancen besaßen, doch in denfrühen Rennphasen sah es so aus, als könnten wir es doch noch möglichmachen. Letztlich fehlte es uns etwas an Tempo. Dann gab es auch nochein kleines Problem beim Boxenstopp der Startnummer 67 zu Rennmitte -aber es hätte wohl auch ohne diesen Zwischenfall nicht gereicht.Unser Team hat erneut großartige Arbeit geleistet, Andy Priaulx undHarry Tincknell fuhren wie in der ganzen Saison herausragend. Wirfreuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr."Harry Tincknell übernahm den Startstint und fuhr im Ford GT mitder Startnummer 67 schnell auf Podestkurs, als er denzweitplatzierten Aston Martin überholte. Er und Priaulx kämpften überdie gesamte Renndauer mit maximalem Einsatz und beendeten dasSaisonfinale auf Rang drei."Am Anfang sah es so aus, als hätten wir eine Siegchance, dochinsgesamt fanden wir heute keine Antwort auf die Pace der Ferrari",fasst Priaulx zusammen. "Unser Reifenverschließ hielt sich absolut imRahmen, aber unser Tempo reichte einfach nicht. Trotzdem hatte ichein tolles Rennen. Meine drei Stints habe ich sehr genossen undeinige gute Überholmanöver gezeigt. Insgesamt blicken wir auf einebrillante Saison zurück mit zwei Siegen, Platz zwei in Le Mans undTitelchancen bis zur letzten Zielflagge."Im Ford GT mit der Startnummer 66 bestritt Stefan Mücke dieStartphase, die er vom Ende der Startaufstellung in Angriff nehmenmusste. Die vor ihm gestarteten GTE Am-Fahrzeuge passierte er zügigund machte sich an die Verfolgung des Nummer-92-Porsche. Er undOlivier Pla beendeten das Rennen als Fünfte."Mein erster Stint verlief sehr gut, ich hatte gute Zweikämpfe,konnte einen der Porsche überholen und zum Aston Martinaufschließen", berichtet der Berliner. "Das Auto fühlte sich sehr gutan. Es war eine Herausforderung, die Reifen nicht zu überfordern,aber auch das klappte gut. Leider verloren wir viel Zeit, als wirwährend einer Gelbphase unseren Boxenstopp einlegten und das Rennengerade dann wieder freigegeben wurde. Das hat uns 30 Sekundengekostet."Die 6 Stunden von Bahrain waren der letzte Lauf der diesjährigenLangstrecken-Weltmeisterschaft. Die neue WEC-Saison beginnt imFrühjahr 2018 mit dem Prolog im südfranzösischen Le Castellet.Zusätzliches Bildmaterial zu dieser Meldung und zur WEC-Saison vonFord Chip Ganassi Racing finde Sie unterhttps://www.flickr.com/photos/fordchipganassiracing/albumsFord-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten vonFord besuchen Sie bitte www.ford.dePressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell