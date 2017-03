Ford GT-Pilot Dirk Müller lässt nach Klassensiegen in Le Mans und Daytona Platz 2 in Sebring folgen (FOTO)

Köln (ots) -- Ford GT-Werksfahrer aus Braubach im Siegerland fährt gemeinsammit Sébastien Bourdais (F) und Joey Hand (USA) bei den 12Stunden von Sebring auf Rang zwei- Richard Westbrook (GB), Ryan Briscoe (USA) und Scott Dixon (NZ)verpassen dritte Stufe des Podiums nur wegen eines Fremdkontaktsin der letzten Runde- Alle drei Ford GT erreichen das Ziel in den Top 5; insgesamt 17Podestplatzierungen seit Renndebüt vor etwas mehr als einem JahrDie Ford GT des Teams Ford Chip Ganassi Racing haben die 23Stunden von Sebring auf den Plätzen zwei, vier und fünf derGTLM-Division beendet. Alle drei Werksautos hatten diese Kategoriewährend des zweiten Laufs zur diesjährigen IMSA WeathertechChampionship im Verlauf des Rennens über lange Zeit angeführt. AmEnde verpasste der Ford GT mit der Startnummer 66, den sich derDeutsche Dirk Müller mit dem US-Amerikaner Joey Hand und demFranzosen Sébastien Bourdais teilt, den Klassensieg nur knapp. Seitdem Wettbewerbsdebüt des neuen Ford GT vor 14 Monaten hat derHightech-Rennwagen 17 Podiumsplatzierungen in der IMSA- sowie derLangstrecken-Weltmeisterschaft WEC (World Endurance Championship)eingefahren, darunter auch Klassensiege bei den 24 Stunden von LeMans und 24 Stunden von Daytona für das Trio Müller/Hand/Bourdais."Natürlich hätten wir auch dieses Rennen gerne gewonnen und unsereSiegesserie fortgesetzt", räumte Joey Hand ein, der als Schlussfahrerden Ford GT über die Ziellinie fuhr. "Ich habe wirklich allesversucht und auch die Reifen meines Autos bis ans Limit strapaziert.Ich dachte, ich könnte den Führenden schnappen und mich dann absetzen- aber der Wagen vor mir war in der kühleren Nacht etwas schneller.Am Ende habe ich mich dann im Sinne unserer Meisterschaftsambitionenauf die wichtigen Punkte konzentriert. So gesehen war es ein guterTag für uns. Wir haben alles gegeben, ich bin zufrieden."Müller, Hand und Bourdais hatten den Langstreckenklassiker imUS-Bundesstaat Florida von der Pole Position ihrer Klasse in Angriffgenommen. Obwohl alle drei Ford GT während des Rennens an der Spitzeder GTLM auftauchten, rangierten die Nummer 66 und 67 eine halbeStunde vor der Zielflagge auf den Positionen drei und vier. Als derzu dieser Zeit zweitplatzierte Porsche bei einem Boxenstopp einenSchlagschrauber überfuhr und dafür mit einer Boxen-Durchfahrtsstrafebelegt wurde, rückten beide auf einen Podiumsrang vor und es wurdenoch einmal spannend."Über weite Phasen des Rennens hatten wir alles unter Kontrolleund befanden uns in einer guten Ausgangslage", erläuterte SebastienBourdais. "Doch als die Corvette die Führung übernahm, konnten wirsie nicht mehr ernsthaft angreifen - sie schien etwas mehr aufdrehenzu können als wir. Wir arbeiten weiter daran, den Ford GT zuverbessern. Nächstes Mal sind wir noch besser gerüstet."Im Ford GT mit der Startnummer 67 steuerten Richard Westbrook(GB), Ryan Briscoe (USA) und Scott Dixon (NZ) bereits in Richtung desdritten Platzes, als sie durch den Kontakt mit einem anderen Fahrzeugnoch in der letzten Runde von der Strecke gedrängt wurden und einePosition verloren. Trotz der Klassenbestzeit im Qualifying musste dasTrio bereits zu Beginn des Rennens einen Rückschlag hinnehmen, da ihrFahrzeug nicht rechtzeitig ansprang. Westbrook, Briscoe und Dixonmussten dem Feld hinterherhetzen."In der letzten Runde von der Strecke gedreht zu werden unddeswegen das Podest zu verpassen, das ist ehrlich gesagt etwasenttäuschend", ärgerte sich Ryan Briscoe. "Im Rennen funktionierteunser Ford GT großartig, wir konnten hier zwölf Stunden lang vollesRohr fahren und waren schnell zurück in der Spitzengruppe. Alle dreiFord GT liefen wie die Uhrwerke, das Team hat einen tollen Jobgemacht, das macht mich sehr stolz."Der dritte Ford GT im Bunde, das Auto mit der Startnummer 68,handelte sich kurz vor dem Ende der Renndistanz zum zweiten Mal einenReifenschaden ein. Dennoch schafften es der Berliner Stefan Mücke undseine Mitfahrer Olivier Pla (F) und Billy Johnson (GB) noch auf denfünften Rang. Das Trio konzentriert sich nun auf seine Saison in derWEC, die am 16. April mit dem Sechsstundenrennen von Silverstone inGroßbritannien beginnt. Bereits am kommenden Wochenende steht dertraditionelle Prolog auf dem Programm, der in diesem Jahr imitalienischen Monza stattfindet."Es hat Spaß gemacht, das Feld lange Zeit anzuführen", so Mücke."Unser Ford GT lief immer besser, je weiter die Temperaturen ab demspäten Nachmittag sanken. Unsere Strategie, das Auto für die kühlereNacht abzustimmen, war richtig.""Wir freuen uns sehr über die Zielankunft unserer WEC-Crew",betonte auch George Howard-Chappell, Teamchef von Ford Chip GanassiRacing für die beiden Ford GT, die in derLangstrecken-Weltmeisterschaft an den Start gehen. "Die Jungs habensich sehr tapfer geschlagen und ihre Klasse für eine ziemlich langeZeit souverän angeführt. Am Ende hat uns einfach das Glück gefehlt -die beiden Reifenschäden kosteten zu viel Zeit, um noch einmalzurückschlagen zu können."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert.