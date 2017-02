Ford GT-Fahrerkader wird 2017 bei den 24 Stunden von Le Mans mit vier Rennfahrzeugen antreten (FOTO)

Le Mans, Frankreich (ots) -- 2017 wird das Ford Chip Ganassi Racing Team mit vier FordGT-Rennfahrzeugen nach Le Mans zurückzukehren, um den Klassensieg von2016 zu verteidigen- Neuzugang des starken Kaders ist der 23-jährige Brasilianer"Pipo" Derani- In Le Mans gehen auch die deutschen Fahrer Stefan Mücke und DirkMüller für das Ford Ganassi Racing Team an den Start- Fahrer des Kaders sind außerdem Joey Hand (US), Andy Priaulx(GB), Harry Tincknell (GB), Sébastien Bourdais (FRA), Olivier Pla(FRA), Billy Johnson (US), Ryan Briscoe (AUS), Richard Westbrook (GB)und Scott Dixon (NZ)Der ACO (Automobilclub de l'Ouest) gab heute bekannt, dass indiesem Jahr insgesamt vier Ford GT-Rennfahrzeugen an den 24 Stundenvon Le Mans teilnehmen werden. Erst 2016 feierte die Marke Ford miteinem Klassensieg eine triumphale Rückkehr bei dem legendärenLangstreckenrennen - genau 50 Jahre nach dem historischenDreifachsieg des GT40 von 1966."Als wir letztes Jahr in Le Mans gestartet sind, lastete vielDruck auf dem Team. Es ging darum, einen Sieg zum Gedenken an dieErfolge des Ford GT40 im Jahre 1966 zu erringen", sagte Raj Nair,Executive Vice President of Global Product Development and ChiefTechnical Officer, Ford Motor Company. "Unser Klassensieg warfantastisch, aber wir werden uns nicht auf unseren Lorbeerenausruhen. Im Juni kehren wir erneut nach Le Mans zurück, mit jederMenge Erfahrung und sieben Siegen mit dem Ford GT, darunter bei den24 Stunden von Le Mans und den kürzlich zurückliegenden Rolex 24 vonDaytona. Wir können es kaum erwarten, wieder an diesem unglaublichspannenden Rennen teilzunehmen".Das Ford Chip Ganassi Racing-Team wird wieder mit einem starkenFahrerkader antreten, um den Sieg von 2016 in der LM GTE Pro-Klassezu verteidigen. Neu im Team ist der junge Brasilianer, Luís Felipe"Pipo" Derani, der in Le Mans, Silverstone, Spa an der Seite von AndyPriaulx (GB) und Harry Tincknell (GB) im Ford GT mit der Startnummer67 bei den FIA WEC-Rennen teilnehmen wird. Ford wurde 2016 auf den23-Jährigen aufmerksam, als er die Rolex 24 in Daytona und die 12Stunden von Sebring bei seinem Debüt als Rennfahrer auf diesenStrecken gewann. Die Sieger des letzten Rolex 24-Langstreckenrennensin Daytona, Joey Hand (US), Dirk Müller (GER) und Sébastien Bourdais(FRA), verteidigen dieses Jahr im Ford GT mit der Startnummer 68ihren historischen Le Mans-Sieg von 2016, bei dem sie bereitsbewiesen haben, dass sie sehr schwer zu schlagen sind. Am Steuer desFord GT-Rennfahrzeugs mit der Startnummer 66 werden abwechselndStefan Mücke (GER) und Olivier Pla (FRA) und Billy Johnson (US) Platznehmen, die neben Le Mans auch die anstehenden Rennen in Silverstoneund Spa bestreiten werden. Die Fahrer des Ford GT-Rennfahrzeugs mitder Startnummer 69 sind Ryan Briscoe (AUS), Richard Westbrook (GB)und Scott Dixon (NZ)."Wir freuen uns sehr darauf, mit dem Ford GT in diesem Jahr nachLe Mans zurückzukehren", sagte Chip Ganassi, ehemaligerUS-amerikanischer Rennfahrer und Besitzer des Ford Chip GanassiRacing Teams. "Obwohl wir letztes Jahr einen großartigen Sieg feiernkonnten, glaube ich, dass wir zudem viel über das Rennen selbst undden Ford GT gelernt haben. Diesmal sind wir also noch besservorbereitet. Darüber hinaus werden wir wieder vier Autos und zwölfder weltbesten Rennfahrer ins Feld schicken, so dass ich es kaumerwarten kann, unseren Titel vor Ort zu verteidigen".Fahrer-Kommentare:STEFAN MÜCKE (Startnummer 66)"Le Mans ist ein ganz besonderes Rennen für mich. Es ist einharter und schwieriger Wettbewerb, bei dem kein Fehler verziehenwerden. Für gute Leistung müssen wir also alles geben. Letztes Jahrhatten wir ein geringfügiges Elektrik-Problem und mussten für eineReparatur kurz stoppen. Wir belegten den vierten Platz in der Klasse,der zugleich der höchste Platz aller WEC-Teilnehmer war, aber diesesJahr wollen wir in Le Mans nach Möglichkeit ganz oben aufsSiegertreppchen.DIRK MÜLLER (Startnummer 68)"Es ist absolut fantastisch, nach dem letztjährigen Sieg mit demFord GT nach Le Mans zurück zu kommen. Wir freuen uns sehr darauf"."Ich kann es kaum erwarten, dort wieder anzutreten. Le Mans isteine meiner Lieblings-Rennstrecken. Gerne würde ich an den Erfolg desletzten Jahres anknüpfen, als wir mit dem aktuellen FordGT-Rennfahrzeug eine hervorragende Klassenwertung eingefahren haben.Vielleicht gibt es 2017 wieder ein 50-jähriges Jubiläum zu feiern,denn auch im Jahre 1967 hatte der ursprüngliche GT40 in Le Mans jabekanntlich gewonnen"."Ich habe Stefan Mücke im letzten Jahr kennen gelernt, als wiralle dem Ford Chip Ganassi Racing-Programm beigetreten sind. Stefanwar bereits mit dem Ford GT mit der Startnummer 67 in Daytona. Wirsind beide Deutsche, doch während er vorher bei der DTM unterwegs warund ich bei WEC-Meisterschaften, haben sich unsere Wege nie wirklichgekreuzt. Als Fahrer des Ford GT sind wir nun ein Team. Und wir habenein gemeinsames Ziel: das Rennen zu gewinnen. Um dies zu erreichen,arbeiten wir Hand in Hand. Er ist ein netter Kerl. Ich hoffe, er sagtdasselbe über mich (lacht). "PIPO DERANI (Startnummer 67)"Ich bin begeistert und außerordentlich stolz darauf, dass icheinen so erfolgreichen und angesehenen Hersteller wie Fordrepräsentieren darf. Von einem namhaften Team wie Ford Chip GanassiRacing anerkannt und ausgewählt zu werden, das ist wirklich einegroße Sache für mich. Ich möchte besonders George-Howard Chappell fürsein Vertrauen danken, und dass er mir diese Chance gegeben hat"."Die Performance des Ford GT bei Langstreckenrennen in den letztenzwölf Monaten war außergewöhnlich. Und ich freue mich darauf, mit demTeam zusammenzuarbeiten, um weitere Erfolg bei WEC-Rennen zu erzielenund den LM GTE Pro-Titel in Le Mans zu verteidigen".Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 