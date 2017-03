Ford GT40 und Ford GT ab sofort als LEGO-Bausatz erhältlich - Reminiszenz an Siege in Le Mans

Köln (ots) -- Die beiden Ford-Rennfahrzeuge, die 1966 und 2016 das legendäreLangstreckenrennen in Le Mans gewonnen haben, sind ab sofort alsTeil der exklusiven LEGO Speed Champions-Bausatzreihe erhältlich- Die LEGO-Autos erwecken den historischen Ford GT40 und denaktuellen Ford GT zum Leben - der Bausatz enthält außerdemMini-Figuren und Accessoires wie eine Start-Ziel-Flagge undeinen Siegerpokal- Der Bausatz war ein "Traumprojekt" des leitenden LEGO-DesignersCraig Callum, einem erklärten Ford-Fan und ehemaligenAutomobil-DesignerDieses Geschenk umspannt einen Zeitraum von 50 Jahren undbegeistert nicht nur Kinder für die Welt des Motorsports: Die beidenFord-Rennfahrzeuge, die 1966 und 2016 das legendäre24-Stunden-Langstreckenrennen in Le Mans gewonnen haben, sind absofort als Bausatz in der exklusiven LEGO-Speed Champions-Reiheerhältlich. Der Bausatz aus konventionellen Legosteinen besteht ausdem aktuellen Ford GT-Rennwagen und seinem berühmten Vorfahren - demFord GT40 aus dem Jahr 1966. Zusätzlich runden Mini-Figuren sowieAccessoires wie etwa eine Start-Ziel-Flagge und ein Siegerpokal daskreative Spielerlebnis ab. Der Bausatz ist ab sofort zum Preis von34,99 Euro (unverbindliche Preisempfehlung) unter LEGO.com/shop imInternet bestellbar.Kleine und große Autofans können außerdem weitere faszinierendeModelle von Ford als LEGO-Bausätze ordern: den aktuellen Ford Mustangund den Ford F150 Raptor inklusive Anhänger sowie die "HotRod"-Version des Ford Model A."Viele Leute in meinem Team erinnern sich noch an denspektakulären Le Mans-Sieg von Ford im Jahre 1966. Die Mitwirkung amEntwurf von entsprechenden LEGO-Modellen war für sie deshalb einspannendes Projekt", sagt Dave Pericak, Global Director, FordPerformance. "Dieser einzigartige Modell-Bausatz erzählt von einemHighlight unserer Rennsport-Geschichte und wird hoffentlich dieRennfahrer, Ingenieure und Designer der Zukunft begeistern".1966 erzielte der Ford GT40 Mk II mit der Startnummer 2 den LeMans-Gesamtsieg. Zwei weitere Ford GT40 sorgten überdies mit denPlätzen zwei und drei für einen Ford-Dreifach-Erfolg. Dieser erste LeMans-Triumpf von Ford bildete zugleich den Auftakt einerbeeindruckenden Serie von Siegen. Insgesamt triumphierte Fordzwischen 1966 und 1969 bei den 24 Stunden von Le Mans vier Mal inFolge. 50 Jahre später, im Jahre 2016, sicherten sich der DeutscheDirk Müller, der Franzose Sébastien Bourdais sowie der US-AmerikanerJoey Hand im neuen Ford GT-Rennfahrzeug mit der Startnummer 68 denSieg in der GTE Pro-Kategorie."Für uns war die Entwicklung dieser Bausätze ein absolutesTraumprojekt", erklärt Craig Callum, Designchef von LEGO-SpeedChampions. "Der Ford GT40 hat Motorsport-Geschichte geschrieben undder neue Ford GT gehört zu den faszinierendsten Rennwagen derGegenwart. Wir haben beide Modelle sowohl für Kinder als auch fürerwachsene Fans entworfen".Als Amateur-Motorsportler nimmt Callum mit einem zum "Hot Rod"umgebauten Ford Model A regelmäßig an Wettbewerben teil. Er begannseine Karriere als Fahrzeug-Designer in der Automobilindustrie. Fürdie neuesten Kreationen aus der LEGO-Speed Champions-Reihe, den FordGT40 und den Ford GT, entwickelte Callum gemeinsam mit seinem Teamzehn Prototypen, bevor die finale Bausatz-Version der beidenRennwagen in Produktion ging.Links auf Video und BilderDer nachfolgende Link führt auf ein Video, das den LEGO-DesignerCraig Callum bei der Montage des LEGO-Speed Champions-Bausatzes inRekordzeit zeigt: https://youtu.be/lauf-iym1zMÜber diesen Link sind weitere Bilder zum Thema abrufbar:https://goo.gl/photos/95XPhRCe4ZSMXEpv8Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell