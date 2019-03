Dem Ford Fiesta WRC gelingt bei der WM-Rallye Mexiko der Sprung unter die besten Drei (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Köln (ots) -- Elfyn Evans/Scott Martin verteidigen mit ihrem rund 380 PSstarken World Rally Car beim dritten Rallye-WM-Lauf des Jahreslange Zeit Rang zwei- 29. Podiumsergebnis für den Turbo-Allradler, der auf dem beiFord in Köln-Niehl gebauten Kleinwagen basiert- Frühes aus für Teemu Suninen/Marko Salminen im zweiten WRC vonM-Sport Ford nach Kollision mit einem SteinElfyn Evans ist mit seinem Ford Fiesta WRC bei der WM-RallyeMexiko der Sprung aufs Siegerpodium gelungen. Der 30-Jährige Waliserfuhr gemeinsam mit seinem Beifahrer Scott Martin nach einemintensiven Duell mit dem aktuellen Tabellenführer Ott Tänak auf dendritten Platz. Die Schotter-Rallye in den Höhenlagen des nordwestlichgelegenen Bundesstaats Guanajuato zählt zu den anspruchsvollstenVeranstaltungen im WM-Kalender. Auch in diesem Jahr musstenzahlreiche Teilnehmer den schwierigen Bedingungen Tribut zollen.Evans kam mit seinem rund 380 PS starken Turbo-Allradler, der auf demin Köln gebauten Kleinwagen basiert, dank einer fehlerfreienVorstellung ohne Probleme durch. Für den Sieger der WM-Rallye Walesvon 2017 war es das achte Top-3-Ergebnis am Steuer eines World RallyCars und das erste, das er gemeinsam mit seinem 36 Jahre altenCopiloten errungen hat. Der Ford Fiesta WRC blickt jetzt auf 29Podiumsresultate zurück und hat einmal mehr unter Beweis gestellt,dass er auf jeder Fahrbahnqualität konkurrenzfähig ist.Evans verteidigte über weite Strecken des 21 Wertungsprüfungen(WP) umfassenden WM-Laufs die zweite Position. Erst beim zweitenDurchgang über die für ihren besonders rutschigen Schottergefürchtete WP 14 "Otates" musste er Tänak ziehen lassen. TeemuSuninen und Beifahrer Marko Salminen hatten die Rallye Mexiko bereitsnach der ersten WP des Freitagmorgens beendet. Die Finnen trafen ineiner Kurve einen Stein, der eine Vorderradaufhängung beschädigte undzu einem Ausrutscher führte. Dabei wurde ihr Fiesta WRC stark inMitleidenschaft gezogen und konnte an Ort und Stelle nicht mehrrepariert werden."Wir wussten, dass wir bei der Rallye Mexiko eine gute Chance aufein Topergebnis haben", betont M-Sport-Teamchef Richard Millener."Elfyn Evans und Scott Martin lieferten eine wirklich starkeVorstellung ab. Sie gehörten zu den ganz wenigen Crews, die sichkeinen Fehler erlaubten, und konnten das Potenzial unseres FordFiesta WRC auch auf Schotter aufzeigen. Dies werte ich als klarenBeweis, dass wir mit unserem fortlaufenden Entwicklungsprogramm fürdas Auto den richtigen Kurs verfolgen. Leider haben wir amSamstagnachmittag auf einer einzigen Prüfung relativ viel Zeitverloren, der zweite Platz in der Gesamtwertung lag für uns zumGreifen nah - aber so geht es im Rallye-Sport eben manchmal zu.Dieses Podiumsergebnis belohnt das gesamte Team für seinenbeeindruckenden Einsatz. Für Teemu Suninen lief es leider nicht ganzso gut, seine Rallye war sehr früh beendet. Der Kontakt mit einemStein auf der Straße katapultierte ihn bei hoher Geschwindigkeit insAus. Dabei wurde sein Auto vorne rechts zu stark beschädigt, als dasswir dies hier in Mexiko hätten reparieren können."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33):Platz: 3; WM-Rang: 5"Platz drei ist ein gutes Ergebnis, dennoch fühle ich mich etwasenttäuscht, denn auch der zweite Platz wäre für uns an diesemWochenende machbar gewesen", so Evans. "Aber bei der zweiten Passagevon ,Otates' haben wir zu viel Zeit verloren, dann kam eine wenigergünstige Reifenwahl am Sonntagmorgen hinzu. Dennoch können wir aufein erfolgreiches Wochenende zurückblicken, aus dem wir vielPositives mitnehmen. Wir haben uns keinen einzigen Fehler erlaubt undwichtige WM-Punkte eingesammelt, die uns eine bessereAusgangsposition für die bevorstehende Asphalt-Rallye auf Korsikaverschaffen. Noch wichtiger: Wir konnten zeigen, dass dieWeiterentwicklung des Fiesta WRC die richtigen Resultate bringt.Darauf bauen wir im Lauf der weiteren Saison auf."Teemu Suninen / Marko Salminen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3):Ausfall. WM-Rang: 18"Wir fuhren eine saubere Linie, bis auf einmal der Stein im Weglag", bedauert der 25-jährige Suninen. "Er riss die Radaufhängungvorne rechts weg und wir drehten uns in die Felswand entlang derStraße. Die Beschädigungen waren zu groß, um die Rallye am Samstagwieder aufnehmen zu können."Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell