Ford Fiesta WRC auf sieben von 22 Wertungsprüfungen das schnellste Auto der WM-Rallye Großbritannien (FOTO)

Köln (ots) -- Elfyn Evans/Scott Martin überzeugen bei ihrem Heimspiel mitstarken Zeiten, doch ein Reifenschaden lässt sie schon früh denKontakt zur Spitze verlieren- M-Sport Ford fährt bei der Wales-Rallye Großbritannien auf diePlätze fünf und sieben- Pontus Tidemand/Ola Floene mit weiter stark ansteigenderLernkurve; vorzeitiges Aus für Teemu Suninen/Jarmo Lehtinenaufgrund nicht reparablen UnfallschadensKÖLN, 6. Oktober 2019 - Die Zeiten passten, nur das Ergebnisnicht: Elfyn Evans und Beifahrer Scott Martin konnten sieben der 22Wertungsprüfungen (WP) der WM-Rallye Großbritannien bei ihremComeback nach krankheitsbedingter Pause für sich entscheiden. EinReifenschaden auf der 16,19 Kilometer langen WP 3 hatte die Britenaber bereits am Freitag um 43,3 Sekunden zurückgeworfen und damitaller Siegchancen beraubt: Im Ziel fehlte dem Duo mit ihrem M-SportFord Fiesta WRC, der auf dem in Köln-Niehl produzierten Kleinwagenbasiert, exakt 48,6 Sekunden auf Platz eins. Nach einerspannungsreichen Aufholjagd kämpften sich Evans/Martin noch bis aufRang fünf vor.Pontus Tidemand/Ola Floene erreichten das Ziel als Siebte. Damitunterstrichen die Schweden ihre steile Lernkurve am Steuer eines derrund 380 PS starken World Rally Cars. Teemu Suninen/Jarmo Lehtinenmussten auf das Finale verzichten: Sie hatten ihren Turbo-Allradlerbei einem Ausritt am Samstagmorgen so stark beschädigt, dass imEtappenziel eine Reparatur bis zum Sonntag nicht mehr möglich war."Wir haben vielleicht nicht das Resultat eingefahren, dass wir unsan diesem Wochenende gewünscht hätten - dennoch können wir aus derPerformance von Elfyn Evans eine Menge Zuversicht für die letztenbeiden WM-Läufe der Saison schöpfen", unterstreicht M-Sport-TeamchefRichard Millener. "Mit sieben Wertungsprüfungs-Bestzeiten konnten siedeutlich aufzeigen, wie schnell unser Fiesta WRC ist. Ohne denPlattfuß am Freitag hätten wir um den Sieg gekämpft. Wir wissen, dassunser Ford schnell genug ist, um Rallyes zu gewinnen. Und wir wissen,dass auch Elfyn in der Lage ist, auf Platz eins zu fahren. DerAusgang der Rallye Großbritannien hinterlässt zwar etwas Frust, aberwir nehmen viel Positives mit und freuen uns auf die WM-Läufe inSpanien und Australien."Zufrieden zeigte sich Millener auch mit der Vorstellung von PontusTidemand, der sich bei seinem vierten Start mit dem Fiesta WRC erneutauf völlig neue Bedingungen einstellen musste: "Pontus hat sich heuteam Steuer sichtbar wohl gefühlt - das haben seine Zeiten klargezeigt", so der Teamchef. "Viele Beobachter verstehen nicht, wiegroß der Schritt von einem R5-Auto in ein World Rally Car ist. Pontushat wieder viel gelernt, was die Abstimmung des Autos auf die vierkomplett unterschiedlichen Anforderungen betrifft, die er mit demFiesta WRC bislang kennengelernt hat. Ich hoffe, er bekommt nochöfter die Chance, auf diesen Erfahrungswerten aufzubauen. TeemuSuninen hatte weniger Glück: Nach seinem Ausrutscher am Samstagmorgenkonnte er zwar noch alle Wertungsprüfungen der Etappe beenden, imService stellte sich aber heraus, dass die Schäden am Auto sich nichtmehr vor Ort beheben ließen. Bis dahin war er oftmals gut unterwegs."Elfyn Evans / Scott Martin (Ford Fiesta WRC, Startnummer 33);Platz: 5."Das war ein ziemlich gutes Wochenende", betont Evans. "Sicherhätten wir die Rallye, die ja mein Heimspiel ist, gerne auf einembesseren Platz abgeschlossen. Aber so ist es eben manchmal, wenn undaber zählen in unserem Sport nicht, bei dem die Konkurrenzdichtederzeit unheimlich hoch ist. Vom Speed her waren wir absolut bei derMusik. Die Unterstützung durch die Fans hat uns enorm angetrieben -es macht einfach noch mehr Spaß, Bestzeiten vor eigenem Publikum zufahren. Wir reisen mit gestärktem Selbstbewusstsein zu den nächstenbeiden WM-Läufen."Pontus Tidemand / Ola Floene (Ford Fiesta WRC, Startnummer 7);Platz: 7."Wir haben große Fortschritte gemacht und uns Tag für Tag immerweiter gesteigert", so Tidemand. "Ich musste wieder eine ganze Mengelernen, aber es ging immer besser. Speziell am Sonntagmorgen hatteich das Gefühl, dass der Groschen bei mir gefallen ist, wie ich denFiesta WRC zu behandeln habe. Unser Set-up passte, so konnte ich michmehr auf das reine Fahren konzentrieren. Dabei legten wir einige ganzpassable Zeiten vor und waren viel näher an den Topplatzierungendran. Damit bin ich ganz zufrieden."Teemu Suninen / Jarmo Lehtinen (Ford Fiesta WRC, Startnummer 3);Platz: Ausfall"Es ist sehr schade, dass wir am Sonntag nicht mehr mit dabeiwaren", so Suninen. "Auf der ersten Etappe waren wir recht flottunterwegs und konnten mit den Jungs an der Spitze mithalten. Aber wirhaben uns auch ein paar Fehler erlaubt. Daraus ziehen wir jetztunsere Lehren und kommen stärker zurück."# # #Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unterhttp://www.media.ford.com.Pressekontakt:Hartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell