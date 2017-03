Ford Fiesta WRC-Pilot Sébastien Ogier übernimmt in Mexiko wieder die Führung in der Fahrer-WM (FOTO)

Köln (ots) -- Titelverteidigern Sébastien Ogier/Julien Ingrassia gelingt nachdem Gewinn der Rallye Monte Carlo und Platz zwei in Schweden beimdritten Saisonlauf erneut Podestplatz- Fiesta WRC-Duo Ott Tänak/Martin Järveoja baut dritten Rang inFahrerwertung aus- Auch Elfyn Evans/Daniel Barritt setzen im M-Sport-Fiesta WRCPrüfungsbestzeitenSébastien Ogier und Beifahrer Julien Ingrassia haben am SonntagPlatz 1 in der Fahrerwertung der Rallye-Weltmeisterschaft in Mexikozurückerobert. Die Franzosen erkämpften sich mit ihrem rund 380 PSstarken Turbo-Allradler, der auf dem in Köln gefertigten Fiesta*basiert, bei der WM-Rallye Mexiko den zweiten Rang. Damit ist denamtierenden Titelverteidigern auch beim dritten Saisonlauf der Sprungaufs Podium gelungen. Mit dem zweiten von M-Sport entwickelten undeingesetzten Fiesta WRC erreichten die Esten Ott Tänak/MartinJärveoja das Ziel der ersten Schotter-Rallye des Jahres nach 17gefahrenen Wertungsprüfungen (WP) als Vierte. Team M-Sport konnte mitdem neuen Ford Fiesta WRC die Führung in der Herstellertabelle weiterausbauen. Elfyn Evans und Daniel Barritt belegten die neunte Positionund setzten ebenfalls WP-Bestzeiten."Das war für uns eine großartige Rallye", betonte M-Sport-ChefMalcolm Wilson. "In dieser Saison sind wir jetzt auf Asphalt, Schneeund Schotter gefahren, und auf allen drei Untergründen konnte derFord Fiesta WRC seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis stellen. Mitdiesem erneuten Podestplatz haben sich Sébastien Ogier und JulienIngrassia die Führung in der Fahrer-WM zurückgeholt, und dank desvierten Platzes für Ott Tänak und Martin Järveoja ist unser Vorsprungin der Herstellerwertung auf nunmehr 36 Punkte gewachsen. Erneuthaben alle drei Fiesta WRC, die wir einsetzen, Wertungsprüfungengewonnen - auch das freut uns sehr."Sébastien Ogier / Julien Ingrassia (Ford Fiesta WRC, Startnummer1), Platz 2Die vierfachen Weltmeister mussten auf der Freitagsetappe alseines der ersten Fahrzeuge in die staubige und somit noch rutschigeLoipe. Obwohl sie für die Nachfolgenden den Straßenfeger spielten,ließen sie sich von diesem Nachteil nicht beirren und setztenkonkurrenzfähige Zeiten. Ab dem Samstag wurden die Bedingungen fürOgier/Ingrassia konstanter und sie gingen das Tempo des Führendenlocker mit, ihren Rückstand konnten sie allerdings nicht mehraufholen. Mit Rang zwei in der Gesamtwertung hinter Kris Meeke/PaulNagle und der zweitschnellsten Zeit auf der abschließenden "PowerStage" - für die sie vier zusätzliche WM-Zähler einstrichen -übernahm das französische Erfolgsduo mit acht Punkten Vorsprung aufJari-Matti Latvala/Miika Anttila wieder die Spitze der Fahrerwertung."Mit diesem Ergebnis dürfen wir zufrieden sein", so Ogier. "Hättemir jemand vor der Rallye Mexiko 22 Punkte angeboten, hätte ichsofort eingeschlagen. Da wir am Freitag die Prüfungen eröffnenmussten, wussten wir von Anfang an, dass wir auf dem dann nochrutschigen Straßenbelag kämpfen müssen. Aber ich denke, wir habendies ganz ordentlich gemeistert. Später konnten wir das Tempo vonKris Meeke mitgehen, doch er ließ uns keine Chance und hat den Siegganz sicher verdient."Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Fiesta WRC, Startnummer 2),Platz 4Nach dem spektakulären Auftakt der Rallye mit Zuschauerprüfungenin der Innenstadt von Mexico-City fanden sich Ott Tänak und CopilotMartin Järveoja bereits auf Rang zwei wieder, Temperaturproblemewarfen die beiden Esten jedoch anschließend um eine Minute zurück.Danach ließ Tänak mit einigen schnellen Zeiten aufhorchen und gewanndie WP 14. Mit Rang vier im Ziel haben Ott und sein Beifahrer diedritte Position in der Fahrerwertung verteidigt."Wir büßten auf der ersten Etappe leider viel Zeit ein, darum istes schade, dass wir den Sprung aufs Podium verpasst haben", so Tänak."Trotzdem war es eine positive Veranstaltung für uns. Von Samstag angehörten wir wieder zu den Schnellsten, das stimmt mich froh. Wirkonnten wichtige Punkte sammeln, darauf kommt es an."Drei WP-Bestzeiten für Elfyn Evans, Rang zwei in der WRC2 für ÉricCamilliNach einem Motorwechsel am Donnerstag, der ihnen eine fünfminütigeZeitstrafe einbrachte, starteten Elfyn Evans und Copilot DanielBarritt im dritten Ford Fiesta WRC von M-Sport eine spektakuläreAufholjagd. Mit drei WP-Bestzeiten fuhren sie am Ende noch bis aufdie neunte Position nach vorne. In der WRC2-Kategorie lieferte sichdas Fiesta R5-Duo Éric Camilli/Benjamin Veillas ein dramatischesDuell mit Pontus Tidemand/Jonas Andersson um den Klassensieg. Nacheinem Aufhängungsproblem, das 25 Sekunden kostete, kämpften sich dieFranzosen mit Bravour bis auf Sekundenbruchteile zurück. Das gewählteRegen-Set-up sowie ein nicht ganz perfekter Aufschrieb ließen dasPendel am Sonntag jedoch gegen sie ausschlagen, so dass sie sich mitRang zwei begnügen mussten.WM-Rallye Mexiko, Ergebnisse: http://tinyurl.com/gm9nxavRallye-WM, aktueller Tabellenstand: http://tinyurl.com/gs6lqa4 Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. 