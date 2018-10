Köln (ots) -- Basierend auf der sportlichen Ausstattungsversion ST-Linevergrößern die beiden neuen Varianten die Vielfalt der FordFiesta-Baureihe- Außen mattschwarze Rallye-Streifen, innen rote Farbakzente- Der 1,0-Liter-EcoBoost-Motor mit 103 kW (140 PS) und dassportlich abgestimmte Fahrwerk sorgen für jede Menge FahrspaßFord erweitert die vielseitige Fiesta-Baureihe ab sofort um zweineue Varianten: den Ford Fiesta ST-Line "Red" und den Ford FiestaST-Line "Black". Die beiden Sondermodelle basieren auf dersportlichen Ausstattungsversion ST-Line, die im bisherigenJahresverlauf für fast jeden fünften Ford Fiesta-Verkauf inDeutschland steht. Innen wie außen unterstreichen markante Detailsdas von Ford Performance inspirierte, dynamische Styling. BeideSondermodelle werden ausschließlich vom mehrfach preisgekrönten, 103kW (140 PS) starken 1,0-Liter-EcoBoost-Benzinmotor von Fordangetrieben, der nach Euro 6d-TEMP eingestuft ist. In Verbindung mitdem effizienten Sechsgang-Schaltgetriebe und dem serienmäßigenStart-Stopp-System liegt der Kraftstoffverbrauch dieses Dreizylindersbei 5,1-4,9 l/100 km (kombiniert)*1) und die CO2-Emissionen betragennur 116-112 g/km (kombiniert)*1). Darüber hinaus sorgt das sportlichabgestimmte Fahrwerk für ein hohes Maß an Fahrspaß.Der Ford Fiesta ST-Line "Red" beziehungsweise "Black" steht als3-türige und als 5-türige Limousine zur Verfügung und kostet jeweilsab 22.400 Euro.Ford hat die Ausstattungsvariante "ST-Line" 2016 auf den Marktgebracht. Sie ist mittlerweile für viele Ford Pkw-Baureihen lieferbarund richtet sich vor allem an Kunden, die sich das sportliche Imageder Ford Performance-Modelle wünschen, nicht aber die kompromissloseLeistung eines Ford Performance-Fahrzeugs benötigen."Das unverwechselbare Styling der beiden Sondermodelle ST-Line Redund ST-Line Black unterstreicht den dynamischen Charakter des FordFiesta ST-Line, aber auch die Persönlichkeit des Fahrers", sagt AmkoLeenarts, Director Design, Ford of Europe. "Über alle Baureihenhinweg machten die ST-Line-Modelle im August rund 70 Prozent unseresPkw-Absatzes in Europa aus - wir interpretieren das so, dass unsereKunden mit diesen Fahrzeugen ein persönliches Statement abgebenwollen."Außen mattschwarze Rallye-Streifen, innen rote Farbakzente Dieneue Ford Fiesta ST-Line "Red" ist ausschließlich im Farbton Race-Rotlieferbar. Zwei mattschwarze Streifen mit hochglänzenden schwarzenEinrahmungen erstrecken sich vom unteren vorderen Spoiler über dieMotorhaube bis über das Fahrzeugdach.Die Fiesta ST-Line "Black" ist hingegen in "Iridium-Schwarz Mica"lackiert. Hier sorgen zwei mattschwarze Rallye-Streifen, die durchhochglanz-rote Kanten hervorgehoben werden, für das unverwechselbareStyling.Weitere optische Highlights bei beiden Sondermodellen sind diemarkanten 17-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz mit roterFelgenumrandung, ein großer Heckspoiler in der jeweiligen Wagenfarbesowie schwarze Außenspiegelkappen, die von einem horizontalen rotenStreifen durchzogen werden.Der Innenraum greift das Thema "Kontrastfarben" konsequent auf. Inbeiden Sondermodellen finden sich rote Farbakzente zum Beispiel aufden Teilleder-Sitzen, den Türgriffen, den mittleren Lüftungsdüsen undden Dekor-Elementen. Rote Nähte zieren das Lederlenkrad, denSchalthebel, den Handbremshebel, die Teppichfußmatten und dieTürverkleidungen.Auf Wunsch mit B&O Sound System lieferbarZum serienmäßigen Lieferumfang der beiden Sondermodelle gehört dasKommunikations- und Entertainmentsystem SYNC 3 Light, das ohneSprachsteuerung auskommt.Auf Wunsch ist das B&O-Sound System lieferbar, basierend auf derrenommierten Klang- und Designkompetenz von Bang & Olufsen. Esleistet 675 Watt und bietet mit insgesamt zehn Lautsprechernkristallklaren Sound auf jedem der fünf Sitzplätze. Wählt der Kundendas B&O Sound System, ist automatisch das Ford SYNC 3 System mitSprachsteuerung an Bord. Mittels einfacher Befehle lassen sich dieAudio- und Navigationsfunktionen sowie angeschlossene Smartphonessteuern.Ford SYNC 3 ist mit Apple CarPlay und Android AutoTM kompatibel.Zu den serienmäßigen Komfort- und Sicherheitsfunktionen der beidenSondermodelle gehören unter anderem ein Scheinwerfer-Assistent mitTag-/Nacht-Sensor, LED-Tagfahrlicht und LED-Rückleuchten,Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, der Fahrspur-Assistentinklusive Fahrspurhalte-Assistent, der Geschwindigkeitsbegrenzer undder Berganfahr-Assistent.* Kraftstoffverbrauch des neuen Ford Fiesta ST-Line "Red" undST-Line "Black" in l/100 km: 6,3 - 6,0 (innerorts), 4,5 - 4,3(außerorts), 5,1 - 4,9 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 116- 112 g/km. CO2-Effizienzklasse: B.1) Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: WeitereInformationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellenspezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und denStromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der anallen Verkaufsstellen und unter http://www.dat.de unentgeltlicherhältlich ist.Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen nach demweltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (World Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP),einem neuen, realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Ab dem 1.September 2018 wird das WLTP den neuen europäischen Fahrzyklus(NEFZ), das derzeitige Prüfverfahren, ersetzen. 